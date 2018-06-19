Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира

Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104696
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|101
|Mузыка
|5729
|Мировые трансферы
|336
|КБ-Гостевая
|26760
|Политика и события в стране и мире
|4764
|Кто в каких труселях ходит?
|205
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119662
|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:45
Рамзан Кадыров: хочу поздравить главного болельщика - президента, который поднял Россию (8)
Рамзан Кадыров: хочу поздравить главного болельщика - президента, который поднял Россию (8)
Вчера, 23:23
Фернанду Сантуш: надеемся, что выступим достойно
Фернанду Сантуш: надеемся, что выступим достойно
Вчера, 23:13
Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира (6)
Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира (6)
Вчера, 23:01
Денис Черышев во второй раз подряд стал игроком матча (14)
Денис Черышев во второй раз подряд стал игроком матча (14)
Вчера, 22:21
Алью Сиссе: эйфории от победы быть не должно
Алью Сиссе: эйфории от победы быть не должно
Вчера, 21:25
Владимир Жириновский: со всего света люди в Россию приехали и бомжуют. Работать надо! (4)
Владимир Жириновский: со всего света люди в Россию приехали и бомжуют. Работать надо! (4)
Вчера, 21:22
Парк футбола откроется на Красной площади в Москве
Парк футбола откроется на Красной площади в Москве
Вчера, 21:06
Филиппе Коутиньо: мы найдем, как прорвать оборону Коста-Рики, а также лучший способ для защиты
Филиппе Коутиньо: мы найдем, как прорвать оборону Коста-Рики, а также лучший способ для защиты
Вчера, 20:24
На Первом канале поблагодарили Василия Уткина за работу (15)
На Первом канале поблагодарили Василия Уткина за работу (15)
Вчера, 20:11
Сборная Японии - первая азиатская команда, которая победила южноамериканскую сборную на мундиалях
Сборная Японии - первая азиатская команда, которая победила южноамериканскую сборную на мундиалях
Вчера, 19:59
Сборная Сенегала обыграла команду Польши (25)
Сборная Сенегала обыграла команду Польши (25)
Вчера, 19:47
Мохамед Салах сыграет против сборной России с первых минут (15)
Мохамед Салах сыграет против сборной России с первых минут (15)
Вчера, 19:17
Тысячи болельщиков прибывают на матч Россия - Египет (видео) (4)
Тысячи болельщиков прибывают на матч Россия - Египет (видео) (4)
Вчера, 19:08
Временный консульский пункт Австралии открылся в Самаре перед матчем против сборной Дании
Временный консульский пункт Австралии открылся в Самаре перед матчем против сборной Дании
Вчера, 18:38
Синдзи Окадзаки: мы одержали очень важную победу
Синдзи Окадзаки: мы одержали очень важную победу
Вчера, 18:19
Кейсуке Хонда: жаль, что Колумбия рано осталась в меньшинстве. Мы ожидали более тяжелой игры (4)
Кейсуке Хонда: жаль, что Колумбия рано осталась в меньшинстве. Мы ожидали более тяжелой игры (4)
Вчера, 17:48
Тренер Японии рассказал, при каком условии будет танцевать на главной улице Саранска (1)
Тренер Японии рассказал, при каком условии будет танцевать на главной улице Саранска (1)
Вчера, 17:40
Владимир Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018 (6)
Владимир Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018 (6)
Вчера, 17:36
Юя Осако: с младенчества мечтал забить на чемпионате мира (2)
Юя Осако: с младенчества мечтал забить на чемпионате мира (2)
Вчера, 16:58
Начиная с форой. Колумбийские болельщики не помогли команде избежать поражения от Японии (1)
Начиная с форой. Колумбийские болельщики не помогли команде избежать поражения от Японии (1)
Вчера, 16:53
Сборная Японии обыграла Колумбию со счетом 2:1 (4)
Сборная Японии обыграла Колумбию со счетом 2:1 (4)
Вчера, 16:10
На матче Россия - Египет ожидается аншлаг
На матче Россия - Египет ожидается аншлаг
Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира
В это до сих пор трудно поверить, но российская сборная, которой прочили оглушительный провал на домашнем чемпионате мира, становится главным открытием группового этапа. Хозяева фактически гарантировали себе путёвку в плей-офф, обыграв во втором туре сборную Египта. Rusfootball.info – о главном достижении российского футбола на чемпионатах мира.
Матч с Египтом для российской сборной становился главным в XXI веке. В случае победы россияне фактически гарантировали себе выход в следующий раунд, что могло произойти впервые в истории российского (не советского) футбола. Российская сборная уже оказывалась в похожей ситуации. На дальневосточном чемпионате мира россияне перед ключевым матчем с Бельгией создали себе такие расклады, при которых команду устраивала и ничья. Тогда вместо триумфального выхода в плей-офф чемпионата мира всё закончилось неприятным поражением и массовыми беспорядками на Манежной.
Теперь на домашнем чемпионате мира у россиян ситуация оказалась куда более комфортной. После победы в первом матче группового этапа над Саудовской Аравией россияне получили сразу два шанса на выход в плей-офф, своего рода два матч-бола, если использовать волейбольную терминологию.
К тому же, в матче с Египтом россиян устраивала и ничья. При таком раскладе подопечным Станислава Черчесова нужно было лишь избежать крупного поражения от Уругвая в заключительном матче, да воспользоваться помощью Саудовской Аравии, чтобы аравийцы в последнем матче не проиграли в пять мячей Египту. Впрочем, после столь убедительной победы в первом матче можно было помечтать и о первом месте в группе. Тем более, когда речь шла о домашнем чемпионате мира.
Миссия – остановить Салаха
Главной кадровой новостью в составе соперника стало появление в старте форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Без своего главного нападающего, ставшего лучшим игроком английской Премьер-лиги в минувшем сезоне, египтяне не смогли забить в первом матче в ворота Уругвая. После игры первого тура наставника уругвайцев Эктора Купера на каждой пресс-конференции спрашивали про Салаха. Впрочем, сомнений в появлении грозного бомбардира в стартовом составе не было в любом случае. В каком бы состоянии не находился Мо, он бы точно не стал себя беречь. Не для того египтяне так долго стремились поехать на чемпионат мира, чтобы без боя отказаться от борьбы за путёвку в плей-офф. Естественно, что Салах в итоге вышел на поле санкт-петербургской арены с первых минут.
Тренерский штаб российской сборной сделал две замены по сравнению с первым матчем на турнире, а одна их них была вынужденной. Вместо получившего травму в матче против Саудовской Аравии Алана Дзагоева в стартовом составе появился Денис Черышев, отметившийся дублем в «Лужниках» с аравийцами. Также место в атаке на этот раз занял Артем Дзюба, заменивший Федора Смолова. И это решение Черчесова было неоднозначным. Если в матче с Саудовской Аравией Дзюба получал огромное преимущество над низкорослыми защитниками, то с египтянами форварду противостояли куда более габаритные оппоненты. Впрочем, как показало дальнейшее развитие событий, Черчесов оказался прав, а Дзюба вновь отплатил голом тренеру за доверие.
После довольно осторожного начала инициатива перешла к российской сборной. Хозяева под оглушительные крики с трибун начали применять прессинг, ставший уже фирменным. Главное, что россияне сразу надёжно накрыли Салаха, фактически отрезав его от партнёров по команде. Лидеру египтян не позволяли развернуться с мячом, а спиной к воротам «фараон» был не так опасен. Впрочем, Салах всё равно нашёл свой шанс, развернувшись и пробив вторым касанием. Довольно близко к удару в створ было и после попытки Трезеге, но Акинфеев в обоих случаях контролировал происходящее.
Историческая 15-минутка
В то же время россияне неплохо использовали фланги с активными Фернандесом, Черышевым, Марио Фернандесом и Жирковым. Многочисленные навесы на Дзюбу должны были стать хорошим оружием, но рослые защитники сборной Египта сдержали форварда российской сборной. На перерыв команды ушли при равном счёте, который по турнирным раскладам больше устраивал россиян.
Развязка наступила в начале второго тайма. Российские футболисты в течение 15 минут отправили три мяча в ворота соперника. Не обошлось и без помощи египтян: первый мяч гости забили в собственные ворота при непосредственном вмешательстве Дзюбы, который и был адресатом паса в штрафной. В составе российской сборной также отличились Черышев и всё тот же Дзюба. Испанский легионер классно открылся под передачу от Марио Фернандеса, расстреляв ворота с нескольких метров, а Дзюба показал мастер-класс Роберту Левандовски. Форвард «Арсенала» первым касанием грудью обработал мяч, а вторым прокинул его мимо защитника. Удар Дзюбы получился не менее классным – 3:0.
В оставшееся время египтяне смогли лишь слегка возродить интригу. За 15 минут до конца Салах нашёл-таки шанс в чужой штрафной, заставив сфолить на себе. Пенальти реализовал сам форвард египетской сборной. После забитого мяча «фараоны» пошли большими силами вперёд, но подопечные Черчесова очень грамотно довели дело до победы. А болельщики, следившие за этим матчем, не переставали задавать себе вопрос, не снится ли им всё это? После двух матчей группового этапа у российской сборной 6 очков при забитых/пропущенных 8:1.
Нет, де-юре российская сборная ещё не гарантировала себе путёвку в плей-офф. Так, возможен вариант, при котором дальше пойдут Уругвай и Саудовская Аравия. Но для этого надо, чтобы аравийцы обыграли уругвайцев, а затем россияне уступили Уругваю, да ещё и чтобы Саудовская Аравия победила Египет. При этом ещё и необходимо, чтобы аравийцы как-то ликвидировали разницу по забитым и пропущенным. В общем, де-факто Россия уже в 1/8 финала.
Чемпионат мира-2018
Группа A. 2-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Россия – Египет 3:1
Гол: Фатхи, 48 (авто.), Черышев, 59, Дзюба, 62 - Салах, 73
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 87), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 78).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни (Варда, 65), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 69), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения: Трезге, 58, Смолов, 85
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Матч с Египтом для российской сборной становился главным в XXI веке. В случае победы россияне фактически гарантировали себе выход в следующий раунд, что могло произойти впервые в истории российского (не советского) футбола. Российская сборная уже оказывалась в похожей ситуации. На дальневосточном чемпионате мира россияне перед ключевым матчем с Бельгией создали себе такие расклады, при которых команду устраивала и ничья. Тогда вместо триумфального выхода в плей-офф чемпионата мира всё закончилось неприятным поражением и массовыми беспорядками на Манежной.
Теперь на домашнем чемпионате мира у россиян ситуация оказалась куда более комфортной. После победы в первом матче группового этапа над Саудовской Аравией россияне получили сразу два шанса на выход в плей-офф, своего рода два матч-бола, если использовать волейбольную терминологию.
К тому же, в матче с Египтом россиян устраивала и ничья. При таком раскладе подопечным Станислава Черчесова нужно было лишь избежать крупного поражения от Уругвая в заключительном матче, да воспользоваться помощью Саудовской Аравии, чтобы аравийцы в последнем матче не проиграли в пять мячей Египту. Впрочем, после столь убедительной победы в первом матче можно было помечтать и о первом месте в группе. Тем более, когда речь шла о домашнем чемпионате мира.
Миссия – остановить Салаха
Главной кадровой новостью в составе соперника стало появление в старте форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Без своего главного нападающего, ставшего лучшим игроком английской Премьер-лиги в минувшем сезоне, египтяне не смогли забить в первом матче в ворота Уругвая. После игры первого тура наставника уругвайцев Эктора Купера на каждой пресс-конференции спрашивали про Салаха. Впрочем, сомнений в появлении грозного бомбардира в стартовом составе не было в любом случае. В каком бы состоянии не находился Мо, он бы точно не стал себя беречь. Не для того египтяне так долго стремились поехать на чемпионат мира, чтобы без боя отказаться от борьбы за путёвку в плей-офф. Естественно, что Салах в итоге вышел на поле санкт-петербургской арены с первых минут.
Тренерский штаб российской сборной сделал две замены по сравнению с первым матчем на турнире, а одна их них была вынужденной. Вместо получившего травму в матче против Саудовской Аравии Алана Дзагоева в стартовом составе появился Денис Черышев, отметившийся дублем в «Лужниках» с аравийцами. Также место в атаке на этот раз занял Артем Дзюба, заменивший Федора Смолова. И это решение Черчесова было неоднозначным. Если в матче с Саудовской Аравией Дзюба получал огромное преимущество над низкорослыми защитниками, то с египтянами форварду противостояли куда более габаритные оппоненты. Впрочем, как показало дальнейшее развитие событий, Черчесов оказался прав, а Дзюба вновь отплатил голом тренеру за доверие.
После довольно осторожного начала инициатива перешла к российской сборной. Хозяева под оглушительные крики с трибун начали применять прессинг, ставший уже фирменным. Главное, что россияне сразу надёжно накрыли Салаха, фактически отрезав его от партнёров по команде. Лидеру египтян не позволяли развернуться с мячом, а спиной к воротам «фараон» был не так опасен. Впрочем, Салах всё равно нашёл свой шанс, развернувшись и пробив вторым касанием. Довольно близко к удару в створ было и после попытки Трезеге, но Акинфеев в обоих случаях контролировал происходящее.
Историческая 15-минутка
В то же время россияне неплохо использовали фланги с активными Фернандесом, Черышевым, Марио Фернандесом и Жирковым. Многочисленные навесы на Дзюбу должны были стать хорошим оружием, но рослые защитники сборной Египта сдержали форварда российской сборной. На перерыв команды ушли при равном счёте, который по турнирным раскладам больше устраивал россиян.
Развязка наступила в начале второго тайма. Российские футболисты в течение 15 минут отправили три мяча в ворота соперника. Не обошлось и без помощи египтян: первый мяч гости забили в собственные ворота при непосредственном вмешательстве Дзюбы, который и был адресатом паса в штрафной. В составе российской сборной также отличились Черышев и всё тот же Дзюба. Испанский легионер классно открылся под передачу от Марио Фернандеса, расстреляв ворота с нескольких метров, а Дзюба показал мастер-класс Роберту Левандовски. Форвард «Арсенала» первым касанием грудью обработал мяч, а вторым прокинул его мимо защитника. Удар Дзюбы получился не менее классным – 3:0.
Артём Дзюба и Роман Зобнин
В оставшееся время египтяне смогли лишь слегка возродить интригу. За 15 минут до конца Салах нашёл-таки шанс в чужой штрафной, заставив сфолить на себе. Пенальти реализовал сам форвард египетской сборной. После забитого мяча «фараоны» пошли большими силами вперёд, но подопечные Черчесова очень грамотно довели дело до победы. А болельщики, следившие за этим матчем, не переставали задавать себе вопрос, не снится ли им всё это? После двух матчей группового этапа у российской сборной 6 очков при забитых/пропущенных 8:1.
Нет, де-юре российская сборная ещё не гарантировала себе путёвку в плей-офф. Так, возможен вариант, при котором дальше пойдут Уругвай и Саудовская Аравия. Но для этого надо, чтобы аравийцы обыграли уругвайцев, а затем россияне уступили Уругваю, да ещё и чтобы Саудовская Аравия победила Египет. При этом ещё и необходимо, чтобы аравийцы как-то ликвидировали разницу по забитым и пропущенным. В общем, де-факто Россия уже в 1/8 финала.
Чемпионат мира-2018
Группа A. 2-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Россия – Египет 3:1
Гол: Фатхи, 48 (авто.), Черышев, 59, Дзюба, 62 - Салах, 73
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 87), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 78).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни (Варда, 65), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 69), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения: Трезге, 58, Смолов, 85
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.