Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира

В это до сих пор трудно поверить, но российская сборная, которой прочили оглушительный провал на домашнем чемпионате мира, становится главным открытием группового этапа. Хозяева фактически гарантировали себе путёвку в плей-офф, обыграв во втором туре сборную Египта. Rusfootball.info – о главном достижении российского футбола на чемпионатах мира.

Матч с Египтом для российской сборной становился главным в XXI веке. В случае победы россияне фактически гарантировали себе выход в следующий раунд, что могло произойти впервые в истории российского (не советского) футбола. Российская сборная уже оказывалась в похожей ситуации. На дальневосточном чемпионате мира россияне перед ключевым матчем с Бельгией создали себе такие расклады, при которых команду устраивала и ничья. Тогда вместо триумфального выхода в плей-офф чемпионата мира всё закончилось неприятным поражением и массовыми беспорядками на Манежной.

Теперь на домашнем чемпионате мира у россиян ситуация оказалась куда более комфортной. После победы в первом матче группового этапа над Саудовской Аравией россияне получили сразу два шанса на выход в плей-офф, своего рода два матч-бола, если использовать волейбольную терминологию.

К тому же, в матче с Египтом россиян устраивала и ничья. При таком раскладе подопечным Станислава Черчесова нужно было лишь избежать крупного поражения от Уругвая в заключительном матче, да воспользоваться помощью Саудовской Аравии, чтобы аравийцы в последнем матче не проиграли в пять мячей Египту. Впрочем, после столь убедительной победы в первом матче можно было помечтать и о первом месте в группе. Тем более, когда речь шла о домашнем чемпионате мира.

Миссия – остановить Салаха

Главной кадровой новостью в составе соперника стало появление в старте форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Без своего главного нападающего, ставшего лучшим игроком английской Премьер-лиги в минувшем сезоне, египтяне не смогли забить в первом матче в ворота Уругвая. После игры первого тура наставника уругвайцев Эктора Купера на каждой пресс-конференции спрашивали про Салаха. Впрочем, сомнений в появлении грозного бомбардира в стартовом составе не было в любом случае. В каком бы состоянии не находился Мо, он бы точно не стал себя беречь. Не для того египтяне так долго стремились поехать на чемпионат мира, чтобы без боя отказаться от борьбы за путёвку в плей-офф. Естественно, что Салах в итоге вышел на поле санкт-петербургской арены с первых минут.

Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира


Тренерский штаб российской сборной сделал две замены по сравнению с первым матчем на турнире, а одна их них была вынужденной. Вместо получившего травму в матче против Саудовской Аравии Алана Дзагоева в стартовом составе появился Денис Черышев, отметившийся дублем в «Лужниках» с аравийцами. Также место в атаке на этот раз занял Артем Дзюба, заменивший Федора Смолова. И это решение Черчесова было неоднозначным. Если в матче с Саудовской Аравией Дзюба получал огромное преимущество над низкорослыми защитниками, то с египтянами форварду противостояли куда более габаритные оппоненты. Впрочем, как показало дальнейшее развитие событий, Черчесов оказался прав, а Дзюба вновь отплатил голом тренеру за доверие.

После довольно осторожного начала инициатива перешла к российской сборной. Хозяева под оглушительные крики с трибун начали применять прессинг, ставший уже фирменным. Главное, что россияне сразу надёжно накрыли Салаха, фактически отрезав его от партнёров по команде. Лидеру египтян не позволяли развернуться с мячом, а спиной к воротам «фараон» был не так опасен. Впрочем, Салах всё равно нашёл свой шанс, развернувшись и пробив вторым касанием. Довольно близко к удару в створ было и после попытки Трезеге, но Акинфеев в обоих случаях контролировал происходящее.

Историческая 15-минутка

В то же время россияне неплохо использовали фланги с активными Фернандесом, Черышевым, Марио Фернандесом и Жирковым. Многочисленные навесы на Дзюбу должны были стать хорошим оружием, но рослые защитники сборной Египта сдержали форварда российской сборной. На перерыв команды ушли при равном счёте, который по турнирным раскладам больше устраивал россиян.

Развязка наступила в начале второго тайма. Российские футболисты в течение 15 минут отправили три мяча в ворота соперника. Не обошлось и без помощи египтян: первый мяч гости забили в собственные ворота при непосредственном вмешательстве Дзюбы, который и был адресатом паса в штрафной. В составе российской сборной также отличились Черышев и всё тот же Дзюба. Испанский легионер классно открылся под передачу от Марио Фернандеса, расстреляв ворота с нескольких метров, а Дзюба показал мастер-класс Роберту Левандовски. Форвард «Арсенала» первым касанием грудью обработал мяч, а вторым прокинул его мимо защитника. Удар Дзюбы получился не менее классным – 3:0.


Артём Дзюба и Роман Зобнин


В оставшееся время египтяне смогли лишь слегка возродить интригу. За 15 минут до конца Салах нашёл-таки шанс в чужой штрафной, заставив сфолить на себе. Пенальти реализовал сам форвард египетской сборной. После забитого мяча «фараоны» пошли большими силами вперёд, но подопечные Черчесова очень грамотно довели дело до победы. А болельщики, следившие за этим матчем, не переставали задавать себе вопрос, не снится ли им всё это? После двух матчей группового этапа у российской сборной 6 очков при забитых/пропущенных 8:1.

Нет, де-юре российская сборная ещё не гарантировала себе путёвку в плей-офф. Так, возможен вариант, при котором дальше пойдут Уругвай и Саудовская Аравия. Но для этого надо, чтобы аравийцы обыграли уругвайцев, а затем россияне уступили Уругваю, да ещё и чтобы Саудовская Аравия победила Египет. При этом ещё и необходимо, чтобы аравийцы как-то ликвидировали разницу по забитым и пропущенным. В общем, де-факто Россия уже в 1/8 финала.

Чемпионат мира-2018

Группа A. 2-й тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Россия – Египет 3:1

Гол: Фатхи, 48 (авто.), Черышев, 59, Дзюба, 62 - Салах, 73

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 87), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 78).

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни (Варда, 65), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 69), Мохсен (Кахраба, 82).

Предупреждения: Трезге, 58, Смолов, 85

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Россия Египет Салах Черышев Дзюба Черчесов
Вчера, 23:13
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(3)
№6 Написал: Brainman (Вчера, 23:58) #
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  •  (0)
online

Дмитрий Волк,
да исправили, исправили. ну что вы, право?
Регистрация: 12.09.2017 [жалоба]
№5 Написал: T 34 Москва (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
1 декабря 2017,мы узнали своих соперников по группе.
Начиная с того дня и буквально до сегодняшнего,90% на нашем сайте оскорбляли,ругали,ненавидели нашу сборную
В этот день я написал свой 118 комментарий.Кому не лень,прочтите,пожалуйста.
Всех ещё раз с ПОБЕДОЙ!!!
У меня сегодня большой ПРАЗДНИК!!!
А Gандoны пусть ставят минусы!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: FrankMasson Планета Земля (Вчера, 23:25) #
  • -1
  •  (7)

Реальные способности сборной буудут видны с сильными соперниками. Не облажались со слабыми - уже хорошо. Нужно двигаться дальше. Мое мнение что в первом матче садуиты были слишкком никакие, с египтом помог автогол и посыпались когда влетел 2й и 3й, а потом уже поздно было, когда очнулись. Самое интересное ждет в 1/8, если покажут там хороший футбол, значит действительно хорошо подготовлись. Посмотрим
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Вчера, 23:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
В первом раунде обыграли сборную Алжира??? :) Ты что курил аффтар??
Регистрация: 2.04.2013 [жалоба]
№2 Написал: ZeArt83 (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Не умеешь писать статью не берись.Обыграли мы Саудовскую аравию и Дзюба форвард Зенита.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: teacher (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С победой Россия!!!
Не в тему, Стогниенко обычно приятно слушать, а тут , что то паузы, оговорки, путаница.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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