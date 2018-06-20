На ЧМ-2018 забито уже 5 автоголов - всего на один меньше рекорда мировых первенств

Защитник сборной Египта Ахмед Фатхи забил 5 автогол на этом ЧМ.До рекорда по этому показателю остался всего один автогол – на ЧМ-1998 было зафиксировано 6 мячей, забитых в свои ворота.