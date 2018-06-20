Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Марокко

Сборная Португалии на стадионе "Лужники" во втором туре группового этапа чемпионата мира одержала победу над командой Марокко.Чемпионат мира-2018Группа B. 2-й турСтадион: Лужники (Москва, Россия)Роналду, 4Португалия: Патрисиу, Седрик, Геррейро, Пепе, Фонте, Карвалью, Бернанду Силва (Мартинш, 62), Моутинью (Силва, 90+3), Гуэдеш, Мариу (Фернандеш, 71), РоналдуМарокко: Мунир, Хакими, Бенатиа, да Кошта, Дирар, Буссуфа, Эль-Ахмади (Фажр, 90), Беланда (Карсела-Консалес, 79), Зиеш, Амрабат, БутаибПредупреждения: Бенатиа, 40 Адриен Силва 90+3