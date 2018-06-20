Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Марокко

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Марокко

Сборная Португалии на стадионе "Лужники" во втором туре группового этапа чемпионата мира одержала победу над командой Марокко.

Чемпионат мира-2018

Группа B. 2-й тур

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Португалия – Марокко 1:0

Гол: Роналду, 4

Португалия: Патрисиу, Седрик, Геррейро, Пепе, Фонте, Карвалью, Бернанду Силва (Мартинш, 62), Моутинью (Силва, 90+3), Гуэдеш, Мариу (Фернандеш, 71), Роналду

Марокко: Мунир, Хакими, Бенатиа, да Кошта, Дирар, Буссуфа, Эль-Ахмади (Фажр, 90), Беланда (Карсела-Консалес, 79), Зиеш, Амрабат, Бутаиб

Предупреждения: Бенатиа, 40 Адриен Силва 90+3
Теги: Сборная Португалии Сборная Марокко
Сегодня, 16:56
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15
(2)
№15 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:34) #
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online

Игра против Португалии проста - переломать Роналду на первых минутах и все. Там и судья растопорщиться и не будет знать, что свистеть. Эдер скажите - так то случайность была. Где он этот великий игрок ЧЕ? Один раз здорово и даже красиво попасть и у меня получалось за сборную части, когда в армии в 73 служил. Правда, потом один летер меня конкретно из игры вывел)
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Судья-дерьмо. Как будто из РФПЛ взяли

хуже...из Пендосии


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: Alone (Сегодня, 17:17) #
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Поставил на победу Португалии. Смотрел игру и в душе желал чтоб такая Португалия проиграла, ходили как в штаны насрали, будто они ведут со счетом 3-0 и 6 очков в группе фу! Марокко жаль
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (3)

Судья-дерьмо. Как будто из РФПЛ взяли.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Такой слабой сборной Португалии не видел никогда.Чем дальше,тем слабее.Но Роналду в порядке,но сомневаюсь что он сможет вытащить сборную в финал..Для нас вполне нормальный вариант в по.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№10 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
два сто процентных не влетело португальцам
будет забавно, если они так до 1/2 доползут,а то и до медалей


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: Faraon (Сегодня, 17:06) #
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  •  (5)

Марокко классная команда,играли намного лучше,но гелевый забил дурака с углового
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное Марокко единственная команда,которая не на своем месте в таблице,очень хороший футбол показывают,комбинационный и быстрый,очень жаль их.А португалы имеют в своем активе Роналду,он один может давать результат,что он и сделал.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:04) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
отскок португезов


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:02) #
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online

Надеюсь, Иран отомстит Португалии за Марокко. И это будет справедливо.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:02) #
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  •  (1)
online

второй матч у марокканцев невезуха.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:59) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жаль Марокко. Играли превосходно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: corone`r (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Жаль Марокканцев,моментов на несколько голов запороли.


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Португалы какие то чмошные.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (2)
online

Португалия сделала результат. Ну и без КрРо эта сборная достаточно средняя. И жду Нани и Куарежму
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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