Йозеф Блаттер: футбол - не собственность ФИФА. Его нельзя продать за 25 миллиардов

Экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттерпрокомментировал предложение нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино в обмен на 25 миллиардов долларов США от спонсоров создать два новых турнира - расширенный чемпионат мира для клубов и мировую Лигу наций для сборных."Нельзя продавать ФИФА! Это невозможно. И нельзя продавать то, что тебе не принадлежит, - отметил Блаттер. - Футбол - не собственность ФИФА и ее президента. Футбол принадлежит всему миру. Им увлекаются и занимаются 2 миллиарда человек. Кроме того, неправильно, когда доходы и выгоду могут получить только ограниченное число команд и клубов. А как же календарь? И как быть со здоровьем футболистов, с нагрузками? Есть риск, что футбола станет слишком много".