Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией

Сборная Уругвая в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира выиграла у Саудовской Аравии.

Чемпионат мира-2018

Группа A. 2-й тур

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)

Уругвай – Саудовская Аравия 1:0

Голы: Суарес, 25

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, К. Родригес, (Лашальт, 63), Санчес, Весино, (Торрейра, 63), Бентанкур, Кавани, Суарес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Шахрани, О. Хавсави, Аль-Булаихи, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Бахбир, Аль-Джассим, (Аль-Мугахви, 43), Отаиф, Аль-Досари, Аль-Муваллад.
Теги: Сборная Уругвая Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 19:52
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3
(1)
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 20:00) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
У нас самая слабая группа, мы и уругвай обыграем, если их оценивать по игре с саудитами. А приятно как Сенегал по игре ляхов дернул, красота.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вышли теперь, можно снова праздновать))
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:55) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Один рукожоп на выходе привез тупой гол smile А, не, не ЭТОТ. Сегодня был породистый, арабский такой скакун... Мимо скакнул smile


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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