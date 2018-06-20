Юрий Жирков: хотелось бы сыграть с Португалией в плей-офф, нежели с Испанией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Юрий Жирков: хотелось бы сыграть с Португалией в плей-офф, нежели с Испанией

Защитник сборной России Юрий Жирков поделился эмоциями от победы над Египтом (3:1).

"Было много сообщений с поздравлениями. Старался отвечать на них. Самое памятное даже не могу выделить, их было много. Были и с незнакомых номеров.

У меня было небольшое повреждение после игры с турками, сейчас состояние получше, но после игры снова был дискомфорт. Но всё будет хорошо.

Настроение у сборной хорошее, все на позитиве. Хотелось бы сыграть с Португалией в плей-офф, нежели с Испанией. Мы играли против них на Кубке конфедераций.

Как закрыл Салаха? Всё как обычно, все играли, старались. Игнашевич помогал, но всё равно у Салаха было несколько возможностей забить. Мы готовились, хорошо, что удалось справиться»,

- Мог бы сравнить вчерашний успех и эмоции с Евро-2008, когда тоже вышли из группы. Критика до начала турнира? После поражений все команды критикуют, мы же готовимся к следующей игре. Всё хорошо, когда мы побеждаем. Надеемся, что Уругвай тоже победим. Будем играть на победу", - сказал Жирков.

Rusfootball.info
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 20:12
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10
(3)
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Frankenstein
Ну выиграли то они ЧЕ во многом случайно,в любом случае это лучше чем Испания,которая ещё более неудобна для нас

То, что случайно, не согласен. Это в прежнем формате Дания и Греция могли выиграть, на последнем ЧЕ формат был иной. То, что Португалы лучше, условно согласен. С испанцами еще с 70-х трудности.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Юре только здоровья, великолепно сыграл с Египтом. Отработал на полную. Если уж он попросил замену значит всё.
В 2008 если его хватило и на доп время, то теперь ему замены нет. Это плохо.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Zdorov
А может с Ираном?

Так и будет! Верю в Азмуна! smile


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: Frankenstein
Согласен полностью,Португалия команда одного игрока,командной игры никакой нет

Да. Но они фактически без этого игрока финал ЧЕ выиграли. Вот кто классическая команда одного игрока, так это Украина. Есть Шевченко - есть средняя команда. Нет Шевченко - нет команды. У Португалии средний игрок выше среднего европейского, факт. У Испании же одни звезды. Так что и взаправду лучше с Португалией, тем более, что те с титулом.

Ну выиграли то они ЧЕ во многом случайно,в любом случае это лучше чем Испания,которая ещё более неудобна для нас
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Frankenstein
Согласен полностью,Португалия команда одного игрока,командной игры никакой нет

Да. Но они фактически без этого игрока финал ЧЕ выиграли. Вот кто классическая команда одного игрока, так это Украина. Есть Шевченко - есть средняя команда. Нет Шевченко - нет команды. У Португалии средний игрок выше среднего европейского, факт. У Испании же одни звезды. Так что и взаправду лучше с Португалией, тем более, что те с титулом.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен полностью,Португалия команда одного игрока,командной игры никакой нет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Уж лучше и Ираном. С португалами тоже не светит


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Zdorov (Сегодня, 20:33) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
А может с Ираном?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:21) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
на КуКоне мы уже играли с ними .
и снова их вытащил КриРо.
единственный игрок.
но- мы-то уже знаем, как они играют- их схемы и тактику.
и откровенно- ничего нового и удивительного с того года порты с собой на ЧМ не привезли.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (9)
online

португезы только за счёт Кристины продвигаются, конечно с ними лучше..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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