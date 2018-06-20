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Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию
При помощи сумасшедшей акустической поддержки и благодаря высокой самоотдаче Иран долгое время держался в матче со сборной Испании, но во втором тайме один из фаворитов Чемпионата Мира все-таки дожал своего соперника. Rusfootball.info рассказывает о том, кто любит дуть, о том, кто мог не пустить Испанию в плей-офф и о том, кто ее туда упорно тащит.
Включив в прошлую пятницу трансляцию матча Марокко – Иран, можно было сиюсекундно переместиться в прошлое и оказаться в 2010-м году. Тогда на Чемпионате Мира в ЮАР вувузелы были неотъемлемым атрибутом каждой игры на абсолютно любом стадионе. Спустя 8 лет, в 2018-м году иранцы решили напомнить всем нам о существовании разного рода дудок, которые создают неповторимую атмосферу пчелиного роя. Сначала они жужжали в Санкт-Петербурге, а в эту среду добрались до столицы Татарстана.
Причем, звук иранских музыкальных инструментов был слышен задолго до "Казань-Арены". Например, на территории рядом с Казанским кремлем, на главной пешеходной улице города имени Баумана или в районе фестиваля болельщиков ФИФА, который расположился на территории величественного центра семьи "Казан". С одной стороны, дудки - это дело не самое ласковое для ушей нейтрально относящихся к футболу людей. С другой стороны, дудки - это отличный способ создать свою атмосферу в городе. На чьей стороне вы? Я сначала думал, что предпочел бы в день большой игры от души подудеть. В хорошем смысле слова "подудеть". Потом я свое мнение существенно изменил, но об этом позже.
Матч в Казани действительно обещал был выдающимся. После первого тура Иран оказался лидером группы B, и сегодня в случае победы он гарантированно выходил бы в плей-офф Чемпионата Мира. Смешно, нереально, глупо - сказали бы вы, но тем не менее. Шанс такой у иранцев был. Испанцам же нужно было, да что там нужно - просто крайне необходимо было побеждать, чтобы догонять португальцев и не оставлять себя без шансов на выход в 1/8.
Любопытно, конечно, что на трибунах полное преимущество было за иранцами. Испанцы расположились на стадионе небольшими группами и были не особо заметными. А представители исламской республики жужжали еще неистовее, чем за пределами "Казань Арены". Особо вдохновенно они реагировали, когда слышали из динамиков фамилию Азмун. Сердар, должно быть, пребывал в шоке, ведь в Казани его так не встречали, пожалуй, еще никогда.
Но лучше бы, честно говоря, ни этой поддержки, ни этих дудок, ни этого рева не было. Сначала, да, было забавно и атмосферно, но с началом встречи гудение иранцев стало таким громким, таким хаотичным и таким неорганизованным, что оно стало серьезно напрягать. Причем, не меня одного. Коллеги на соседних столах поддерживали мысль о том, что смотреть футбол с постоянным диким жужжанием очень сложно. Возможно, футболистам сборной Испании тоже было не очень легко. По крайней мере, опасных моментов они не создавали достаточно долго.
Хотя буквально с первых же минут они захватили инициативу и стали пробовать раскатать соперника. До ударов дело доходило очень редко, но во многом по той причине, что иранцы не стеснялись фолить вдали от собственной штрафной. Дебютный по-настоящему серьезный выстрел по воротам получился у испанцев лишь через полчаса после начала матча. Это Сильва пробил через себя выше ворот. Что касается сборной Ирана, то она пыталась огрызаться, но делала это абсолютно нерезультативно. В середине тайма она стала играть исключительно на отбой. Видимо, иранцы экономили силы на концовку первой половины встречи, ведь именно тогда они снова встрепенулись и провели несколько неплохих атак.
Правда, этим ребята из республики Иран только раззадорили испанцев. Представители европейской страны за несколько минут до перерыва создали два отличных голевых момента. В обоих случаях удар наносил один из самых активных в составе своей команды Сильва, и в обоих же случаях защитники самоотверженно бросались под мяч и не давали ему пройти в ворота. Всего на счету 21-го номера испанской сборной в первом тайме оказалось 5 ударов - ровно столько же, сколько у всех остальных игроков вместе взятых. Другое дело, конечно, что на перерыв команды ушли при счете 0:0. Эффективность у фаворита была на нуле.
Судя по тому, что случилось после 15-ти минут отдыха, Фернандо Йерро объяснил своим подопечным, в чем они были не правы. Во втором тайме сборная Испании сходу создала несколько голевых моментов и уже через 9 минут открыла счет в матче. Гол наверняка запишут на Диего Косту, который отлично принял мяч в чужой штрафной, но большая заслуга в этом взятии ворот Рамина Резаэяна, который в попытке спасти свою команду пробил в Косту и рикошетом от него попал в свои ворота.
При этом нельзя сказать, что Иран окопался у своих владений после перерыва. Еще при равном счете у него была возможность забить самому. Ансарифард нанес мощный удар из пределов штрафной, но сотряс сетку лишь с внешней стороны. После пропущенного гола Иран активизировался еще больше и даже забил, но видеопомощник рефери справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда. И тут, конечно, иранскую сборную жалко - как они побежали праздновать этот гол, а! Вся команда, весь тренерский штаб, да наверно вся делегация выбежала на поле, а судья тут со своим видеоповтором...
После этого эмоционального эпизода контроль над игрой снова вернулся к испанцам. Представители европейской футбольной ассоциации вполне могли увеличить свое преимущество, но вновь, как и в первом тайме, стали более расточительными. А ведь испанцам в концовке встречи было попроще - Иран начал активнее бегать вперед, что неминуемо приводило к оголению зон сзади. За то, что подопечные Йерро не забили второй гол, их вполне могли наказать. У иранцев было как минимум два отличных момента для того, чтобы забить. Подвело их только то, что они ни разу не попали в створ.
Итоговый результат - победа сборной Испании - позволяет нам говорить о том, что она вместе со сборной Португалии подтверждает свой статус фаворитов группы B. Все идет к тому, что в последнем туре разница забитых и пропущенных мячей определит, кто из двух грандов европейского футбола займет первое место, а кто второе. Для нас это, конечно, немаловажно, ведь кто-то из них сыграет в 1/8 финала со сборной России. А иранцы, конечно, молодцы, боролись. Их болельщики тоже молодцы, дули. Жаль только, что дули, дули и в итоге продули...
Иран: Беиранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи (Мохаммади, 73), Эззатоллахи, Эбраими, Тареми, Амири (Годдос, 88), Ансарифард (Джаханбакш, 78), Азмун.
Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Васкес (Асенсио, 80), Бускетс, Иньеста (Коке, 72), Сильва, Иско, Диего Коста (Родриго, 89).
Предупреждения: Амири, 82, Эбраими, 90+3
Иван Долинин, Rusfootball.info
Включив в прошлую пятницу трансляцию матча Марокко – Иран, можно было сиюсекундно переместиться в прошлое и оказаться в 2010-м году. Тогда на Чемпионате Мира в ЮАР вувузелы были неотъемлемым атрибутом каждой игры на абсолютно любом стадионе. Спустя 8 лет, в 2018-м году иранцы решили напомнить всем нам о существовании разного рода дудок, которые создают неповторимую атмосферу пчелиного роя. Сначала они жужжали в Санкт-Петербурге, а в эту среду добрались до столицы Татарстана.
Причем, звук иранских музыкальных инструментов был слышен задолго до "Казань-Арены". Например, на территории рядом с Казанским кремлем, на главной пешеходной улице города имени Баумана или в районе фестиваля болельщиков ФИФА, который расположился на территории величественного центра семьи "Казан". С одной стороны, дудки - это дело не самое ласковое для ушей нейтрально относящихся к футболу людей. С другой стороны, дудки - это отличный способ создать свою атмосферу в городе. На чьей стороне вы? Я сначала думал, что предпочел бы в день большой игры от души подудеть. В хорошем смысле слова "подудеть". Потом я свое мнение существенно изменил, но об этом позже.
Иранцы ужасно болеют. Просто орут хаотично и дудят в свои вувузелы. Улей pic.twitter.com/4EVhlfjgjC— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) June 20, 2018
Матч в Казани действительно обещал был выдающимся. После первого тура Иран оказался лидером группы B, и сегодня в случае победы он гарантированно выходил бы в плей-офф Чемпионата Мира. Смешно, нереально, глупо - сказали бы вы, но тем не менее. Шанс такой у иранцев был. Испанцам же нужно было, да что там нужно - просто крайне необходимо было побеждать, чтобы догонять португальцев и не оставлять себя без шансов на выход в 1/8.
Любопытно, конечно, что на трибунах полное преимущество было за иранцами. Испанцы расположились на стадионе небольшими группами и были не особо заметными. А представители исламской республики жужжали еще неистовее, чем за пределами "Казань Арены". Особо вдохновенно они реагировали, когда слышали из динамиков фамилию Азмун. Сердар, должно быть, пребывал в шоке, ведь в Казани его так не встречали, пожалуй, еще никогда.
Но лучше бы, честно говоря, ни этой поддержки, ни этих дудок, ни этого рева не было. Сначала, да, было забавно и атмосферно, но с началом встречи гудение иранцев стало таким громким, таким хаотичным и таким неорганизованным, что оно стало серьезно напрягать. Причем, не меня одного. Коллеги на соседних столах поддерживали мысль о том, что смотреть футбол с постоянным диким жужжанием очень сложно. Возможно, футболистам сборной Испании тоже было не очень легко. По крайней мере, опасных моментов они не создавали достаточно долго.
Фото: ФИФА
Хотя буквально с первых же минут они захватили инициативу и стали пробовать раскатать соперника. До ударов дело доходило очень редко, но во многом по той причине, что иранцы не стеснялись фолить вдали от собственной штрафной. Дебютный по-настоящему серьезный выстрел по воротам получился у испанцев лишь через полчаса после начала матча. Это Сильва пробил через себя выше ворот. Что касается сборной Ирана, то она пыталась огрызаться, но делала это абсолютно нерезультативно. В середине тайма она стала играть исключительно на отбой. Видимо, иранцы экономили силы на концовку первой половины встречи, ведь именно тогда они снова встрепенулись и провели несколько неплохих атак.
Правда, этим ребята из республики Иран только раззадорили испанцев. Представители европейской страны за несколько минут до перерыва создали два отличных голевых момента. В обоих случаях удар наносил один из самых активных в составе своей команды Сильва, и в обоих же случаях защитники самоотверженно бросались под мяч и не давали ему пройти в ворота. Всего на счету 21-го номера испанской сборной в первом тайме оказалось 5 ударов - ровно столько же, сколько у всех остальных игроков вместе взятых. Другое дело, конечно, что на перерыв команды ушли при счете 0:0. Эффективность у фаворита была на нуле.
Судя по тому, что случилось после 15-ти минут отдыха, Фернандо Йерро объяснил своим подопечным, в чем они были не правы. Во втором тайме сборная Испании сходу создала несколько голевых моментов и уже через 9 минут открыла счет в матче. Гол наверняка запишут на Диего Косту, который отлично принял мяч в чужой штрафной, но большая заслуга в этом взятии ворот Рамина Резаэяна, который в попытке спасти свою команду пробил в Косту и рикошетом от него попал в свои ворота.
Фото: ФИФА
При этом нельзя сказать, что Иран окопался у своих владений после перерыва. Еще при равном счете у него была возможность забить самому. Ансарифард нанес мощный удар из пределов штрафной, но сотряс сетку лишь с внешней стороны. После пропущенного гола Иран активизировался еще больше и даже забил, но видеопомощник рефери справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда. И тут, конечно, иранскую сборную жалко - как они побежали праздновать этот гол, а! Вся команда, весь тренерский штаб, да наверно вся делегация выбежала на поле, а судья тут со своим видеоповтором...
После этого эмоционального эпизода контроль над игрой снова вернулся к испанцам. Представители европейской футбольной ассоциации вполне могли увеличить свое преимущество, но вновь, как и в первом тайме, стали более расточительными. А ведь испанцам в концовке встречи было попроще - Иран начал активнее бегать вперед, что неминуемо приводило к оголению зон сзади. За то, что подопечные Йерро не забили второй гол, их вполне могли наказать. У иранцев было как минимум два отличных момента для того, чтобы забить. Подвело их только то, что они ни разу не попали в створ.
Итоговый результат - победа сборной Испании - позволяет нам говорить о том, что она вместе со сборной Португалии подтверждает свой статус фаворитов группы B. Все идет к тому, что в последнем туре разница забитых и пропущенных мячей определит, кто из двух грандов европейского футбола займет первое место, а кто второе. Для нас это, конечно, немаловажно, ведь кто-то из них сыграет в 1/8 финала со сборной России. А иранцы, конечно, молодцы, боролись. Их болельщики тоже молодцы, дули. Жаль только, что дули, дули и в итоге продули...
Чемпионат мира-2018
Группа B. 2-й тур
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Иран – Испания 0:1
Гол: Коста, 56
Группа B. 2-й тур
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Иран – Испания 0:1
Гол: Коста, 56
Иран: Беиранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи (Мохаммади, 73), Эззатоллахи, Эбраими, Тареми, Амири (Годдос, 88), Ансарифард (Джаханбакш, 78), Азмун.
Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Васкес (Асенсио, 80), Бускетс, Иньеста (Коке, 72), Сильва, Иско, Диего Коста (Родриго, 89).
Предупреждения: Амири, 82, Эбраими, 90+3
Иван Долинин, Rusfootball.info
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