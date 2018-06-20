Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию

Иранцы ужасно болеют. Просто орут хаотично и дудят в свои вувузелы. Улей pic.twitter.com/4EVhlfjgjC — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) June 20, 2018

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Чемпионат мира-2018



Группа B. 2-й тур



Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)



Иран – Испания 0:1



Гол: Коста, 56

При помощи сумасшедшей акустической поддержки и благодаря высокой самоотдаче Иран долгое время держался в матче со сборной Испании, но во втором тайме один из фаворитов Чемпионата Мира все-таки дожал своего соперника.рассказывает о том, кто любит дуть, о том, кто мог не пустить Испанию в плей-офф и о том, кто ее туда упорно тащит.Включив в прошлую пятницу трансляцию матча Марокко – Иран, можно было сиюсекундно переместиться в прошлое и оказаться в 2010-м году. Тогда на Чемпионате Мира в ЮАР вувузелы были неотъемлемым атрибутом каждой игры на абсолютно любом стадионе. Спустя 8 лет, в 2018-м году иранцы решили напомнить всем нам о существовании разного рода дудок, которые создают неповторимую атмосферу пчелиного роя. Сначала они жужжали в Санкт-Петербурге, а в эту среду добрались до столицы Татарстана.Причем, звук иранских музыкальных инструментов был слышен задолго до "Казань-Арены". Например, на территории рядом с Казанским кремлем, на главной пешеходной улице города имени Баумана или в районе фестиваля болельщиков ФИФА, который расположился на территории величественного центра семьи "Казан". С одной стороны, дудки - это дело не самое ласковое для ушей нейтрально относящихся к футболу людей. С другой стороны, дудки - это отличный способ создать свою атмосферу в городе. На чьей стороне вы? Я сначала думал, что предпочел бы в день большой игры от души подудеть. В хорошем смысле слова "подудеть". Потом я свое мнение существенно изменил, но об этом позже.Матч в Казани действительно обещал был выдающимся. После первого тура Иран оказался лидером группы B, и сегодня в случае победы он гарантированно выходил бы в плей-офф Чемпионата Мира. Смешно, нереально, глупо - сказали бы вы, но тем не менее. Шанс такой у иранцев был. Испанцам же нужно было, да что там нужно - просто крайне необходимо было побеждать, чтобы догонять португальцев и не оставлять себя без шансов на выход в 1/8.Любопытно, конечно, что на трибунах полное преимущество было за иранцами. Испанцы расположились на стадионе небольшими группами и были не особо заметными. А представители исламской республики жужжали еще неистовее, чем за пределами "Казань Арены". Особо вдохновенно они реагировали, когда слышали из динамиков фамилию Азмун. Сердар, должно быть, пребывал в шоке, ведь в Казани его так не встречали, пожалуй, еще никогда.Но лучше бы, честно говоря, ни этой поддержки, ни этих дудок, ни этого рева не было. Сначала, да, было забавно и атмосферно, но с началом встречи гудение иранцев стало таким громким, таким хаотичным и таким неорганизованным, что оно стало серьезно напрягать. Причем, не меня одного. Коллеги на соседних столах поддерживали мысль о том, что смотреть футбол с постоянным диким жужжанием очень сложно. Возможно, футболистам сборной Испании тоже было не очень легко. По крайней мере, опасных моментов они не создавали достаточно долго.Хотя буквально с первых же минут они захватили инициативу и стали пробовать раскатать соперника. До ударов дело доходило очень редко, но во многом по той причине, что иранцы не стеснялись фолить вдали от собственной штрафной. Дебютный по-настоящему серьезный выстрел по воротам получился у испанцев лишь через полчаса после начала матча. Это Сильва пробил через себя выше ворот. Что касается сборной Ирана, то она пыталась огрызаться, но делала это абсолютно нерезультативно. В середине тайма она стала играть исключительно на отбой. Видимо, иранцы экономили силы на концовку первой половины встречи, ведь именно тогда они снова встрепенулись и провели несколько неплохих атак.Правда, этим ребята из республики Иран только раззадорили испанцев. Представители европейской страны за несколько минут до перерыва создали два отличных голевых момента. В обоих случаях удар наносил один из самых активных в составе своей команды Сильва, и в обоих же случаях защитники самоотверженно бросались под мяч и не давали ему пройти в ворота. Всего на счету 21-го номера испанской сборной в первом тайме оказалось 5 ударов - ровно столько же, сколько у всех остальных игроков вместе взятых. Другое дело, конечно, что на перерыв команды ушли при счете 0:0. Эффективность у фаворита была на нуле.Судя по тому, что случилось после 15-ти минут отдыха, Фернандо Йерро объяснил своим подопечным, в чем они были не правы. Во втором тайме сборная Испании сходу создала несколько голевых моментов и уже через 9 минут открыла счет в матче. Гол наверняка запишут на Диего Косту, который отлично принял мяч в чужой штрафной, но большая заслуга в этом взятии ворот Рамина Резаэяна, который в попытке спасти свою команду пробил в Косту и рикошетом от него попал в свои ворота.При этом нельзя сказать, что Иран окопался у своих владений после перерыва. Еще при равном счете у него была возможность забить самому. Ансарифард нанес мощный удар из пределов штрафной, но сотряс сетку лишь с внешней стороны. После пропущенного гола Иран активизировался еще больше и даже забил, но видеопомощник рефери справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда. И тут, конечно, иранскую сборную жалко - как они побежали праздновать этот гол, а! Вся команда, весь тренерский штаб, да наверно вся делегация выбежала на поле, а судья тут со своим видеоповтором...После этого эмоционального эпизода контроль над игрой снова вернулся к испанцам. Представители европейской футбольной ассоциации вполне могли увеличить свое преимущество, но вновь, как и в первом тайме, стали более расточительными. А ведь испанцам в концовке встречи было попроще - Иран начал активнее бегать вперед, что неминуемо приводило к оголению зон сзади. За то, что подопечные Йерро не забили второй гол, их вполне могли наказать. У иранцев было как минимум два отличных момента для того, чтобы забить. Подвело их только то, что они ни разу не попали в створ.Итоговый результат - победа сборной Испании - позволяет нам говорить о том, что она вместе со сборной Португалии подтверждает свой статус фаворитов группы B. Все идет к тому, что в последнем туре разница забитых и пропущенных мячей определит, кто из двух грандов европейского футбола займет первое место, а кто второе. Для нас это, конечно, немаловажно, ведь кто-то из них сыграет в 1/8 финала со сборной России. А иранцы, конечно, молодцы, боролись. Их болельщики тоже молодцы, дули. Жаль только, что дули, дули и в итоге продули...: Беиранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи (Мохаммади, 73), Эззатоллахи, Эбраими, Тареми, Амири (Годдос, 88), Ансарифард (Джаханбакш, 78), Азмун.де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Васкес (Асенсио, 80), Бускетс, Иньеста (Коке, 72), Сильва, Иско, Диего Коста (Родриго, 89).: Амири, 82, Эбраими, 90+3