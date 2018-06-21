Кристиан Эриксен: система VAR дважды подряд против нас, теперь она мне не очень нравится

Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|123
|Политика и события в стране и мире
|4806
|Курилка
|1536
|Mузыка
|5730
|Угадываем игроков
|18337
|Ростовские футбольные новости
|554
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119666
|КБ-Гостевая
|26764
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
Новости партнеров
Лента новостей:
18:13
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
17:37
Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет (1)
Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет (1)
16:41
Наталья Ищенко: проведение ЧМ в Калининграде вызвало рост интереса к футболу среди молодежи (2)
Наталья Ищенко: проведение ЧМ в Калининграде вызвало рост интереса к футболу среди молодежи (2)
13:40
Хосе Хурадо перейдет в "Аль-Ахли" (1)
Хосе Хурадо перейдет в "Аль-Ахли" (1)
13:26
Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией! (29)
Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией! (29)
12:40
25 июня УЕФА вынесет вердикт по делу о нарушении "Миланом" ФФП. Вероятно клуб исключат из ЛЕ (4)
25 июня УЕФА вынесет вердикт по делу о нарушении "Миланом" ФФП. Вероятно клуб исключат из ЛЕ (4)
11:10
Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков (11)
Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков (11)
11:05
Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (8)
Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (8)
10:04
Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (45)
Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (45)
Кристиан Эриксен: система VAR дважды подряд против нас, теперь она мне не очень нравится
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, признанный лучшим игроком матча Дания - Австралия на чемпионате мира, ответил на вопросы послематчевой пресс-конференции, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
- Дания была фаворитом, но австралийцы смогли сыграть с вами вничью. Ожидали ли вы такого сопротивления от них?
- Мы ожидали, что игра будет очень трудной. Мы начали очень хорошо. Мы забили гол впервые 10 минут, но потом игра изменилась. Нам приходилось защищаться. Надо понимать, что Австралия появилась на ЧМ не зря. Сильная команда.
- Система VAR во втором матче подряд применяется против вас. Как вы относитесь к этому?
- Я думаю после сегодняшнего дня, что система мне не очень нравится. Два матча подряд она против нас. Сегодня вот пенальти был назначен. Мы еще обсудим это. Дело в том, что были моменты, когда решение могло быть принято в нашу пользу – в центре был фол против нас, был угловой, который мы должны были получить. Два матча подряд VAR против нас - это перебор.
- Дания была фаворитом, но австралийцы смогли сыграть с вами вничью. Ожидали ли вы такого сопротивления от них?
- Мы ожидали, что игра будет очень трудной. Мы начали очень хорошо. Мы забили гол впервые 10 минут, но потом игра изменилась. Нам приходилось защищаться. Надо понимать, что Австралия появилась на ЧМ не зря. Сильная команда.
- Система VAR во втором матче подряд применяется против вас. Как вы относитесь к этому?
- Я думаю после сегодняшнего дня, что система мне не очень нравится. Два матча подряд она против нас. Сегодня вот пенальти был назначен. Мы еще обсудим это. Дело в том, что были моменты, когда решение могло быть принято в нашу пользу – в центре был фол против нас, был угловой, который мы должны были получить. Два матча подряд VAR против нас - это перебор.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.