Кристиан Эриксен: система VAR дважды подряд против нас, теперь она мне не очень нравится

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, признанный лучшим игроком матча Дания - Австралия на чемпионате мира, ответил на вопросы послематчевой пресс-конференции, передают корреспондентыРоман Гуськов и Иван Долинин.- Мы ожидали, что игра будет очень трудной. Мы начали очень хорошо. Мы забили гол впервые 10 минут, но потом игра изменилась. Нам приходилось защищаться. Надо понимать, что Австралия появилась на ЧМ не зря. Сильная команда.- Я думаю после сегодняшнего дня, что система мне не очень нравится. Два матча подряд она против нас. Сегодня вот пенальти был назначен. Мы еще обсудим это. Дело в том, что были моменты, когда решение могло быть принято в нашу пользу – в центре был фол против нас, был угловой, который мы должны были получить. Два матча подряд VAR против нас - это перебор.