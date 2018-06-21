Кристиан Эриксен: система VAR дважды подряд против нас, теперь она мне не очень нравится

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Кристиан Эриксен: система VAR дважды подряд против нас, теперь она мне не очень нравится

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, признанный лучшим игроком матча Дания - Австралия на чемпионате мира, ответил на вопросы послематчевой пресс-конференции, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.

- Дания была фаворитом, но австралийцы смогли сыграть с вами вничью. Ожидали ли вы такого сопротивления от них?

- Мы ожидали, что игра будет очень трудной. Мы начали очень хорошо. Мы забили гол впервые 10 минут, но потом игра изменилась. Нам приходилось защищаться. Надо понимать, что Австралия появилась на ЧМ не зря. Сильная команда.

- Система VAR во втором матче подряд применяется против вас. Как вы относитесь к этому?

- Я думаю после сегодняшнего дня, что система мне не очень нравится. Два матча подряд она против нас. Сегодня вот пенальти был назначен. Мы еще обсудим это. Дело в том, что были моменты, когда решение могло быть принято в нашу пользу – в центре был фол против нас, был угловой, который мы должны были получить. Два матча подряд VAR против нас - это перебор.
Теги: Сборная Австралии Сборная Дании Эриксен
Сегодня, 17:43
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6
(1)
№6 Написал: Faraon (Сегодня, 18:36) #
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online

На дурика уже из группы сложнее выйти,не говоря уже о победе в турнире)
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну нам тоже от этой системы досталось с Египтом, хорошо не существенно в итоге.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пока не видел ни одного косяка этой системы. В нашем ЧР - двумя руками бы за нее, особенно в дерби


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 18:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
я не понял в чем проблема? в двух матчах подряд нарушили правила в штрафной, получите два пенальти, что не так с системой?
система используется в в серьёзных нарушениях, типа пенальти, желтая красная карточка, вне игры. пока что система работает на ура.
Регистрация: 8.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 18:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
халява теперь не прокатит ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Конечно эта система еще не "обкатана" так сказать юридически,что можно смотреть, что не принципиально, разделение функций главного арбитра с видеорефери,одним словом это еще сыровато.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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