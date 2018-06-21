Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал поражение от Франции на чемпионате мира (0:1).

- Матч закончился, какие выводы сделали?

- Мы ожидали другого результата, но я рад тому, что сделала команда, мы полностью выложились, у нас остался один матч, мы должны закончить на победоносной ноте для наших болельщиков. Мне не в чем упрекнуть своих игроков.

- Это очень больно для вас и вашей команды, ваших болельщиков, может быть, мы вернемся домой с ощущениями неуверенности?

- Мы попытались сделать все возможное, Франция заслужила победу, возможности у нас были, хотя неплохо контролировали игру, однако это станет очень полезным уроком для нас, полезно и участие в таком турнире, это хорошо независимо от результата, у нас амбициозная команда, в будущем это станет залогом нашей силы.

- Какое будущее этой команды?

- Национальная сборная Перу сейчас вступает в новую фазу, у нас большая поддержка в стране, все поняли, насколько высок потенциал нашей сборной, молодые футболисты поняли, что такое, представлять свою страну. Все это означает рост, мы верим в светлое будущее.

- Что можете сказать о сопернике и почему не получилось забить?

- Франция – сложный соперник, это быстрая сборная, они разносторонни, сложно играть и против Перу, мы быстро адаптируемся. Они проявили тактическую дисциплину и чуть поменяли стиль. Представьте себе, в последних 2 матчах у нас было больше 10 моментов, не так просто создать голевую ситуацию на чемпионате мира.

- Перуанские болельщики, что означает их присутствие для команды?

- Это совершенно невероятные люди, они приехали с огромным энтузиазмом, мы так давно не участвовали на чемпионатах мира, мы сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем их. Это удивительная любовь к национальной сборной, это великолепно, мы сделаем все, что возможно на последнем матче, чтобы там победить и чтобы у них была возможность отметить хотя бы одну победу на этом турнире.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Перу Сборная Франции
Сегодня, 20:39
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(0)
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И нам жаль.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (3)

Да, очень жаль!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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