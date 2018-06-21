Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
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|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
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|Забито
|Пропущено
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|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
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|-1
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|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|0
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|1
|0
|0
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|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|0
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|0
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|3
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|+\-
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|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
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|1
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Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков
Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал поражение от Франции на чемпионате мира (0:1).
- Матч закончился, какие выводы сделали?
- Мы ожидали другого результата, но я рад тому, что сделала команда, мы полностью выложились, у нас остался один матч, мы должны закончить на победоносной ноте для наших болельщиков. Мне не в чем упрекнуть своих игроков.
- Это очень больно для вас и вашей команды, ваших болельщиков, может быть, мы вернемся домой с ощущениями неуверенности?
- Мы попытались сделать все возможное, Франция заслужила победу, возможности у нас были, хотя неплохо контролировали игру, однако это станет очень полезным уроком для нас, полезно и участие в таком турнире, это хорошо независимо от результата, у нас амбициозная команда, в будущем это станет залогом нашей силы.
- Какое будущее этой команды?
- Национальная сборная Перу сейчас вступает в новую фазу, у нас большая поддержка в стране, все поняли, насколько высок потенциал нашей сборной, молодые футболисты поняли, что такое, представлять свою страну. Все это означает рост, мы верим в светлое будущее.
- Что можете сказать о сопернике и почему не получилось забить?
- Франция – сложный соперник, это быстрая сборная, они разносторонни, сложно играть и против Перу, мы быстро адаптируемся. Они проявили тактическую дисциплину и чуть поменяли стиль. Представьте себе, в последних 2 матчах у нас было больше 10 моментов, не так просто создать голевую ситуацию на чемпионате мира.
- Перуанские болельщики, что означает их присутствие для команды?
- Это совершенно невероятные люди, они приехали с огромным энтузиазмом, мы так давно не участвовали на чемпионатах мира, мы сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем их. Это удивительная любовь к национальной сборной, это великолепно, мы сделаем все, что возможно на последнем матче, чтобы там победить и чтобы у них была возможность отметить хотя бы одну победу на этом турнире.
Rusfootball.info
- Матч закончился, какие выводы сделали?
- Мы ожидали другого результата, но я рад тому, что сделала команда, мы полностью выложились, у нас остался один матч, мы должны закончить на победоносной ноте для наших болельщиков. Мне не в чем упрекнуть своих игроков.
- Это очень больно для вас и вашей команды, ваших болельщиков, может быть, мы вернемся домой с ощущениями неуверенности?
- Мы попытались сделать все возможное, Франция заслужила победу, возможности у нас были, хотя неплохо контролировали игру, однако это станет очень полезным уроком для нас, полезно и участие в таком турнире, это хорошо независимо от результата, у нас амбициозная команда, в будущем это станет залогом нашей силы.
- Какое будущее этой команды?
- Национальная сборная Перу сейчас вступает в новую фазу, у нас большая поддержка в стране, все поняли, насколько высок потенциал нашей сборной, молодые футболисты поняли, что такое, представлять свою страну. Все это означает рост, мы верим в светлое будущее.
- Что можете сказать о сопернике и почему не получилось забить?
- Франция – сложный соперник, это быстрая сборная, они разносторонни, сложно играть и против Перу, мы быстро адаптируемся. Они проявили тактическую дисциплину и чуть поменяли стиль. Представьте себе, в последних 2 матчах у нас было больше 10 моментов, не так просто создать голевую ситуацию на чемпионате мира.
- Перуанские болельщики, что означает их присутствие для команды?
- Это совершенно невероятные люди, они приехали с огромным энтузиазмом, мы так давно не участвовали на чемпионатах мира, мы сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем их. Это удивительная любовь к национальной сборной, это великолепно, мы сделаем все, что возможно на последнем матче, чтобы там победить и чтобы у них была возможность отметить хотя бы одну победу на этом турнире.
Rusfootball.info
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