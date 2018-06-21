Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал поражение от Франции на чемпионате мира (0:1).- Мы ожидали другого результата, но я рад тому, что сделала команда, мы полностью выложились, у нас остался один матч, мы должны закончить на победоносной ноте для наших болельщиков. Мне не в чем упрекнуть своих игроков.- Мы попытались сделать все возможное, Франция заслужила победу, возможности у нас были, хотя неплохо контролировали игру, однако это станет очень полезным уроком для нас, полезно и участие в таком турнире, это хорошо независимо от результата, у нас амбициозная команда, в будущем это станет залогом нашей силы.- Национальная сборная Перу сейчас вступает в новую фазу, у нас большая поддержка в стране, все поняли, насколько высок потенциал нашей сборной, молодые футболисты поняли, что такое, представлять свою страну. Все это означает рост, мы верим в светлое будущее.- Франция – сложный соперник, это быстрая сборная, они разносторонни, сложно играть и против Перу, мы быстро адаптируемся. Они проявили тактическую дисциплину и чуть поменяли стиль. Представьте себе, в последних 2 матчах у нас было больше 10 моментов, не так просто создать голевую ситуацию на чемпионате мира.- Это совершенно невероятные люди, они приехали с огромным энтузиазмом, мы так давно не участвовали на чемпионатах мира, мы сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем их. Это удивительная любовь к национальной сборной, это великолепно, мы сделаем все, что возможно на последнем матче, чтобы там победить и чтобы у них была возможность отметить хотя бы одну победу на этом турнире.