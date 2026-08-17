Гурцкая призвал Галактионова уйти из "Локомотива"

"На его месте я бы ушел, потому что я показал, что могу работать за большие места. Стать тренером по воспитанию — тренером фермы — я бы не хотел. Я не хотел бы стать тренером команды-донора. Что в голове у Галактионова, я не знаю", — заявил Гурцкая.
Агент также обратил внимание на подход специалиста к выбору состава. По его словам, Галактионов придает большое значение физическому состоянию футболистов и ориентируется на показатели системы Polar. Именно поэтому некоторые игроки могут не получать игровое время, если не соответствуют требованиям тренерского штаба по физической готовности.
Отдельно Гурцкая высказался о летних трансферах железнодорожников и усомнился в перспективах Александра Коваленко. По словам агента, полузащитник пока не убеждает тренерский штаб своей работой на тренировках.
После четырех туров РПЛ "Локомотив" набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Источник: ютуб-шоу "Это футбол, брат!"