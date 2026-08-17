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Гурцкая призвал Галактионова уйти из "Локомотива"

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Михаилу Галактионову стоит покинуть "Локомотив", поскольку нынешняя ситуация в клубе не соответствует амбициям тренера.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"На его месте я бы ушел, потому что я показал, что могу работать за большие места. Стать тренером по воспитанию — тренером фермы — я бы не хотел. Я не хотел бы стать тренером команды-донора. Что в голове у Галактионова, я не знаю", — заявил Гурцкая.

Агент также обратил внимание на подход специалиста к выбору состава. По его словам, Галактионов придает большое значение физическому состоянию футболистов и ориентируется на показатели системы Polar. Именно поэтому некоторые игроки могут не получать игровое время, если не соответствуют требованиям тренерского штаба по физической готовности.

Отдельно Гурцкая высказался о летних трансферах железнодорожников и усомнился в перспективах Александра Коваленко. По словам агента, полузащитник пока не убеждает тренерский штаб своей работой на тренировках.

После четырех туров РПЛ "Локомотив" набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: ютуб-шоу "Это футбол, брат!"

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