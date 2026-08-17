Гурцкая призвал Галактионова уйти из "Локомотива"

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"На его месте я бы ушел, потому что я показал, что могу работать за большие места. Стать тренером по воспитанию — тренером фермы — я бы не хотел. Я не хотел бы стать тренером команды-донора. Что в голове у Галактионова, я не знаю", — заявил Гурцкая.