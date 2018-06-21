Cборная Хорватии в Нижнем Новгороде уничтожила Аргентину

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Cборная Хорватии в Нижнем Новгороде уничтожила Аргентину

Сборная Хорватии в Нижнем Новгороде одержала победу над аргентинцами в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа D. 2-й тур

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)

Аргентина – Хорватия 0:3

Голы: Ребич, 56, Модрич, 82, Ракитич, 90+1

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, (Павон, 59), Меса, Перес, (Дибала, 69), Месси, Агуэро, (Игуаин, 57).

Хорватия: Субашич - Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида - Ракитич, Модрич, Брозович - Перишич, (Ковачич, 84), Манджукич, Ребич, (Крамарич, 58).

Предупреждения: Перес, 17, Ребич, 43, Меркадо, 56, Врсалько, 68, Отаменди, 85, Акунья, 88
Теги: Cборная Хорватии Сборная Аргентины
Вчера, 22:53
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№87 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 00:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Осталось немцам и бразильцам вылететь-вообще весело будет!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№86 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: 91800bsp
Аргентина не может забить. Какого интереса она добавит?

Все ЧМ в последние годы,это борьба латиноамериканских и европейских команд! Если Латинская Америка потеряет Аргентину,это будет полный пипец! Чемпионат Европы,мы через 2 года посмотрим!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№85 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:03) #
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online

Цитата: ALI BABA
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: ALI BABA
Если из этой группы выйдет Хорватия ( и Исландия или Нигерия) ,это будет дурдом! Аргентина должна выйти! Без Аргентины будет полная хyйня!

ваш комментарий это полная х.йня)))

Полная хyйня это игра Аргентины ! Я просто не могу понять ,что происходит! Если они не выйдут из группы,этот ЧМ будет неинтересным! ИМХО

Аргентина не может забить. Какого интереса она добавит?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№84 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 00:01) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: ALI BABA
Если из этой группы выйдет Хорватия ( и Исландия или Нигерия) ,это будет дурдом! Аргентина должна выйти! Без Аргентины будет полная хyйня!

ваш комментарий это полная х.йня)))

Полная хyйня это игра Аргентины ! Я просто не могу понять ,что происходит! Если они не выйдут из группы,этот ЧМ будет неинтересным! ИМХО
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№83 Написал: GS Москва (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (0)
online

Группа смерти - главный фаворит мертвым приехал.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№82 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 00:00) #
  • 0
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online

Жаловались что наши плохо играют, Аргентинцы состоят почти все из звезд.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№81 Написал: Он_вам_не_димон (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ALI BABA
Если из этой группы выйдет Хорватия ( и Исландия или Нигерия) ,это будет дурдом! Аргентина должна выйти! Без Аргентины будет полная хyйня!

ваш комментарий это полная х.йня)))
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№80 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 23:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Если из этой группы выйдет Хорватия ( и Исландия или Нигерия) ,это будет дурдом! Аргентина должна выйти! Без Аргентины будет полная хyйня!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№79 Написал: Египетский вернблюм (Вчера, 23:46) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Команда которая пропускает гол и ломается после этого - сборище разносортного гуано, а не команда.

Бла, да это любые латиносы, это у них всегда. Обычно даже круче - полчаса им не дают играть так, как они хотят - все, нет латиносов. Именно поэтому для них самых реновый соперник всегда был - немцы.


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№78 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:41) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
они все бегают по полю и ищут месси даже когда его нету, им надо полностью перестроить команду и изначально строить атк как будто месси нету. и у них нету на поле нету плана б

все верно
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№77 Написал: ЗИЙК (Вчера, 23:37) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Смотрящий
Цитата: ЗИЙК
На данный момент ,самые лучшие сборные -это Россия и Хорватия!

А Мексика?

Цитата: Daniel Amokachi
Цитата: ЗИЙК
На данный момент ,самые лучшие сборные -это Россия и Хорватия!

Россия непонятно, а вот Мексику добавил бы в список.

Пусть пока сыграют вторую игру,там и посмотрим! Согласны?
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№76 Написал: Enterprise Таганрог (Вчера, 23:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: utekay
Россия и Исландия - финал

Россия-Сербия хочу relaxed


И чо хохлы не играют!!!Роскошный финал был бы!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№75 Написал: Daniel Amokachi (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: ЗИЙК
На данный момент ,самые лучшие сборные -это Россия и Хорватия!

Россия непонятно, а вот Мексику добавил бы в список.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№74 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:35) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЗИЙК
На данный момент ,самые лучшие сборные -это Россия и Хорватия!

А Мексика?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№73 Написал: ЗИЙК (Вчера, 23:32) #
  • +4
  •  (10)

На данный момент ,самые лучшие сборные -это Россия и Хорватия!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№72 Написал: Alter ego (Вчера, 23:28) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Кабальеро своим привозом сломал команду. Да и ГТ явно не тянет.

Команда которая пропускает гол и ломается после этого - сборище разносортного гуано, а не команда.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№71 Написал: plast Спб (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (2)
online

есть мнение что если аргентина не выйдет из группы то месси навсегда уйдет из сборной, если пройдут до полуфинала то может остаться и в 2019 году кубок америки еще попробует выиграть.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№70 Написал: Daniel Amokachi (Вчера, 23:27) #
  • +5
  •  (7)

Разложили, пиз..ц! Ракитич и Модрич, вообще, красавеллы! Аргентосы сзади пожарники. Ди Мария, Игуаин, Дибала в запасе. Сампаоли жгёт!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№69 Написал: Alter ego (Вчера, 23:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Вспомните , как те же хорваты чпокнули англав , и вытащили Россию за воротник на ЧЕ. Они имели возможность слить англам , но не слили ..

Да, и они это делали для себя, не для нас.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№68 Написал: plast Спб (Вчера, 23:22) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Imp
Цитата: plast
ну вот не надо , последние года 2 КрРо играет на команду , а месси как минимум в сборной единал

Херня
Вы вообще матч смотрели люди?
Когда Аргенитна не играет на Лео, максимум на что они способны это бесполезные навесы в штрафную и потери мяча. Они без Месси чуть не вылетели в отборах.
Псевдо эксперты expressionless

они все бегают по полю и ищут месси даже когда его нету, им надо полностью перестроить команду и изначально строить атк как будто месси нету. и у них нету на поле нету плана б, они не знают что вообще делать ( им нужен тренер , им нужна перезагрузка как бразилии , на прошлом чм у бразилии был только неймар , а щас они вышли с первого места в группе квалификации )
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№67 Написал: Faraon (Вчера, 23:18) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Antip7
Цитата: Faraon
Не нужно было принимать гжелевый поделку до окончания ЧМ,а теперь на чемоданах

Теперь это выглядит как издевательство

Да это изначально выглядело как то неоднозначно
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№66 Написал: nedva Russia (Вчера, 23:17) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хорватия - это Красотища!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№65 Написал: Antip7 (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Faraon
Не нужно было принимать гжелевый поделку до окончания ЧМ,а теперь на чемоданах

Теперь это выглядит как издевательство
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№64 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
Цитата: Skyline
Цитата: plast
цитата из твитера , но как же я с ней согласен

Случилась странная вещь, спустя 10 лет Месси превратился в Роналду, а Роналду в Месси. Раньше Рон был единоличником, а Месси за команду, один за всех и все за одного. А сейчас ровно наоборот, и градус токсичности как в сообщающихся сосудах поменялся из одного в другого

эту цитату писал глор нырялды. месси и сейчас куда более командный игрок нежели гелевый.

ну вот не надо , последние года 2 КрРо играет на команду , а месси как минимум в сборной единал

ну от глора гелвиго п***ка другого ждать глупо. просто посмотри статистику. и она тебе покажет кто единал а кто больше о команде думает


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№63 Написал: Imp Санкт-Петербург (Вчера, 23:16) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
ну вот не надо , последние года 2 КрРо играет на команду , а месси как минимум в сборной единал

Херня
Вы вообще матч смотрели люди?
Когда Аргенитна не играет на Лео, максимум на что они способны это бесполезные навесы в штрафную и потери мяча. Они без Месси чуть не вылетели в отборах.
Псевдо эксперты expressionless


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009 [жалоба]
№62 Написал: Faraon (Вчера, 23:15) #
  • -1
  •  (5)
online

Не нужно было принимать гжелевую поделку до окончания ЧМ,а теперь на чемоданах.А если объективно,то Хорватия была лучше и счёт закономерный
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№61 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
было Знамение...не забил пенальти Лео

ему вообще не стоило бить, учитывая статистику и то что не он его заработал...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№60 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
было Знамение...не забил пенальти Лео


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№59 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ховатия-Кабальеро 1-0, Хорватия-Аргентина 2-0,итого 3-0.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№58 Написал: АБВ М (Вчера, 23:10) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: plast
цитата из твитера , но как же я с ней согласен

Случилась странная вещь, спустя 10 лет Месси превратился в Роналду, а Роналду в Месси. Раньше Рон был единоличником, а Месси за команду, один за всех и все за одного. А сейчас ровно наоборот, и градус токсичности как в сообщающихся сосудах поменялся из одного в другого

Как в фильме "Без лица"! Николас Кейдж и Джон Траволта! Поменяли их!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
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