Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать

Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работатьГлавный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался об игре чемпионата мира с Аргентиной (3:0).

- Вы думали, что Аргентина была растеряна, что вы из-за этого вышли из группы?

- С первого дня чемпионата я имел полное доверие к игрокам. Мы были превосходны. Мы уже вышли из группы, боролись с Аргентиной вместе с Месси, и играли в очень хорошую игру. Но мы не слишком гордимся победой. Нам еще предстоит работать. Нужно оставаться спокойными.

- Помогло ли вам, что вы провели здесь тренировку, а Аргентина нет?

- Конечно, каждый тренер имеет свой стиль работы. Могу сказать, что мы не занимались тактикой, я хотел, чтобы игроки вышли на поле и им было приятно.

- Что думаете об ошибке Кабальеро?

- Мы могли забить и раньше. В первом тайме у нас было три голевых момента! Но мы забили не потому, что Кабальеро сам "привез" этот момент. Это мы заставили Кабальеро ошибиться! Давили, прессинговали — и Ребич великолепно реализовал момент!

- Эта победа добавит вам болельщиков?

- Я думаю, что у нас будет больше болельщиков.

- Посмотрите ли вы Нижний Новгород?

- У нас нет времени, К сожалению, для осмотра города. Но мы хотели бы вернуться сюда в 1/8 финала.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Хорватии Сборная Аргентины
Вчера, 23:47
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 23:53) #
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Болеет за:
«Химки»
После этих слов , вы еще раз уничтожили аргентину
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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