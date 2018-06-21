Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался об игре чемпионата мира с Аргентиной (3:0).- С первого дня чемпионата я имел полное доверие к игрокам. Мы были превосходны. Мы уже вышли из группы, боролись с Аргентиной вместе с Месси, и играли в очень хорошую игру. Но мы не слишком гордимся победой. Нам еще предстоит работать. Нужно оставаться спокойными.- Конечно, каждый тренер имеет свой стиль работы. Могу сказать, что мы не занимались тактикой, я хотел, чтобы игроки вышли на поле и им было приятно.- Мы могли забить и раньше. В первом тайме у нас было три голевых момента! Но мы забили не потому, что Кабальеро сам "привез" этот момент. Это мы заставили Кабальеро ошибиться! Давили, прессинговали — и Ребич великолепно реализовал момент!- Я думаю, что у нас будет больше болельщиков.- У нас нет времени, К сожалению, для осмотра города. Но мы хотели бы вернуться сюда в 1/8 финала.