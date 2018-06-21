Хорхе Сампаоли: я бы не сказал, что 0:3 от Хорватии - это позор

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал крупное поражение своей команды от Хорватии (0:3), передает корреспондент- Ошибка Кабальеро? Причина нашего поражения связана и с моими ошибками.- Нам просто не удалось найти идеальное взаимоотношение между игроками. Но я уже говорил, то что связано с командой, это связано и с ключевыми игроками, которых нам не хватало.- Нет, Роналду - это великолепный игрок. Но мы не должны их сравнивать. Аргентинская команда не раскрывает лучшие стороны Месси.- Не знаю, мне больно, у нас будет еще последняя возможность в следующем матче с Нигерией. Но о позоре я бы не говорил.- Нам очень больно, я очень ценю игроков - это превосходная команда, но нам не удалось сплотиться.- Я хотел бы попросить у них прощения, это я отвечаю за результат, мне больно смотреть на него.