Самое крупное поражение сборной Аргентины за последние 60 лет

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Самое крупное поражение сборной Аргентины за последние 60 лет

Так плохо на групповом этапе чемпионатов мира альбиселесте давно не играла. Три пропущенных мяча, на которые не смогли ответить Месси и Ко, ставят под большой вопрос продолжение участия на мундиале команды Хорхе Сампаоли. Rusfootball.info разбирает игру сборных Хорватии и Аргентины.











Перед матчем

В первом туре сборная Хорватии продемонстрировала уверенный футбол, переиграв сборную Нигерии со счётом 2-0, хотя и забила мячи с помощью автогола соперника и назначенного пенальти. Аргентина же не смогла переиграть, а точнее перебороть неуступчивых викингов из Исландии. Златко Далич произвёл одну замену перед игрой с командой Сампаоли - Брозович заменил Крамарича. Оппоненты по сравнению с дебютной игрой предпочли сыграть с Меркадо и Акуньей с первых минут. Букмекеры выставили фаворитом латиноамериканцев, несмотря на результаты первых встреч. 2,15 - 3,20 - 3,85 - такая линейная котировка говорила о том, что специалисты по ставкам верят в гений Месси.

1 очко в 2 матчах у Аргентины - вина тренера

Итоговый результат, конечно, оказался совершенно другим, обескураживающим для любителей футбола из Аргентины. 43319 зрителей со стадиона в Нижнем Новгороде, в том числе Марадона, которому на сей раз сигару не предложили, наблюдали позор команды Сампаоли. Тренер должен взять вину на себя за ужасную игру в России, ведь именно он не смог построить игру в обороне, а также неправильно распределил функции многочисленных форвардов на поле.

Накануне матча Хорхе открыто признал, что по его мнению тактика не выигрывает матчи и всё зависит от конкретных футболистов: "Мы намерены адаптироваться к ситуации. Это происходит медленно, но мы пытаемся разработать подход для создания стиля игры. Не хочется, чтобы структура мешала проявлять индивидуальность, потому что матчи выигрывают футболисты". Что ж, пусть он скажет об этом Гвардиоле и Клоппу или хотя бы Сёмину. Возможно, этим заявлением он вновь захотел отдать должное Лео Месси, но сколько можно уже? Если он действительно так думает, ничего удивительного в крахе надежд аргентинских болельщиков уже по итогам второго тура группового этапа, пожалуй, нет. А сам мистер Сам скоро станет персоной нон грата в Аргентине.

Самое крупное поражение сборной Аргентины за последние 60 лет

Сампаоли после игры третьего тура с Нигерией


Хорватия просто космос

Хорваты демонстрируют идеальную командную игру, в которую как раз не верит Сампаоли, и именно она принесла подшефным Далича итоговый успех, шесть очков после двух матчей и досрочный выход в плей офф. В матче со сборной Аргентины прессинг на чужой половине поля поразил ещё больше, чем в матче против сборной Нигерии. Если там ребята в клетчатых футболках играли с солидным запасом, здесь талантливое поколение показало себя во всей красе. Хорваты отлично действуют не только без мяча, но и в контратаках, что и показал третий гол в ворота Кабальеро уже на добавленных минутах игры. Эта команда может пройти далеко.

Играй жёстче

Встреча запомнилась откровенно жёсткой, а в конце и грубой игрой со стороны обеих команд. Хорватия играла в такой манере с первых минут. Неудивительно, что по итогам матча в их активе более двух десятков фолов на сопернике и четыре жёлтые карточки. Впрочем эта жёсткость вполне обоснована, учитывая их стиль игры с высоким прессингом.

Аргентина же начала грубить ближе к концу матча, обессиленная счётом на табло и своей беспомощьностью. Отаменди так и вовсе проявил себя подлым игроком, зарядив лежащему на газоне после жёсткого стыка с Маскерано Ракитичу мячом по голове. Иван ответил на поле, завершив гениальную контратаку своей команды и установив окончательный счёт в этом матче.



Трагедия Кабальеро.

Являясь запасным голкипером "Челси", Кабальеро долгое время не вызывался в сборную Аргентины, а в 2018-ом году сходу стал в ней основным на посту №1. Такая метаморфоза кого угодно выбьет из колеи, но Сампаоли рассчитывал, что опыта 36-летнего вратаря будет достаточно, чтобы повторить успех прошлого мундиаля. Не вышло, вы всё сами видели. Попытка вынести мяч от своих ворот после скидки защитника обернулась красивым голом Анте Ребича в касание. После этого гола дела сборной Аргентины стали совсем плохи.

Замены Аргентины не работают

Сампаоли хотел изменить ход матча с помощью замен, выпуская один за другим звёздных форвардов Игуаина и Дибалу, а также талантливого Павона, но эта ротация ничего не принесла. Хорваты надёжно играли в защите. Дибала запомнился лишь неточным ударом с левой ноги, а Игуаин начал атаку, которая должна была делать счёт 1-1, когда Меса и Месси сделали из голкипера хорватов мессию, отразившего удар первого в упор, а второму помешал пробить одноклубник Ракитич. Негусто за час игрового времени на двоих.

Модрич - гений

На чемпионате мира всё больше игроков, ставших лучшими футболистами матча дважды подряд. К Черышеву и Роналду добавился Лука Модрич, проведший фантастическую игру против сборной Аргентины. Лидер сборной Хорватии выдавал филигранные пасы, опережая соперников буквально на доли секунды, после чего исправно получал по ногам за свою гениальность. В конце игры, обыграв соперника, забил потрясающий гол из-за пределов штрафной площади.



Месси без кубка мира?

Неординарная игра хорвата особенно выделяется на фоне инертной игры Месси, лучшего игрока в истории футбола, кто ещё не выигрывал мундиаль. Сегодня это была блеклая тень того аргентинца, что доходил до финала в Бразилии и получал пять золотых мячей. Лионель - центр сборной Аргентины, связывающий все звенья между собой в единую команду, а как мы уже говорили выше, у Аргентины нет единой команды, даже тренер призывает играть за счёт индивидуальных качеств. В поисках мяча Месси опускался вплоть до своей штрафной площади, пускаясь в эффектную, но ни в коем разе не эффективную обводку. Страдала даже культура паса, хотя в это и невозможно поверить. Неужели это всё?

После матча

Сборная Хорватии обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, несмотря на результаты оставшихся матчей, своего и соперников между собой. Дания или Австралия - вот те команды, на одну из которых, скорее всего, попадёт команда Далича. С такой игрой первый раунд плей офф далеко не предел.

У сборной Аргентины всё очень грустно. Им остаётся надеяться на то, что сборная Нигерии, показавшая слабый футбол в первом туре, выиграет завтра у исландцев, а затем самим обыграть их с как можно более крупным счётом. При другом раскладе всё будет зависеть от матча Исландия - Хорватия в третьем туре, причём последние уже никак не мотивированы, можно дать проявить себя и ближайшему резерву.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Хорватии Сборная Аргентины
Сегодня, 00:20
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(1)
№4 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:41) #
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Цитата: burunduk1690
plast,
Имеется ввиду на групповом этапе

мб но символично что германия 2 чм подряд выносила южноамериканцев с разгромным счетом. кого они вынесут теперь? и смогут ли вообще?

а в победу сборной аргентины на этом чм я не верю
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: burunduk1690 Санкт-Петербург, Россия (Сегодня, 00:35) #
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plast,
Имеется ввиду на групповом этапе


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Мы не прекращаем играть, из-за того, что стареем. Мы стареем, потому что прекращаем играть.
Регистрация: 17.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:30) #
  • 0
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эээ, не надо тут , 0-4 от германии на чм в 2010 году когда марадонна был тренером.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
главное достижение сампаоли в том, что он сумел договорится с самим месси о схеме на игру.
туда и дорога


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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