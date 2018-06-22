Сестра Икарди: этого поражения бы не случилось, если бы Мауро был там

Сестра аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди считает, что если бы ее брат принял участие в сегодняшней встрече между Аргентиной и Хорватией (0:3), то результат был бы иным."Если бы Мауро был там, то этого бы не произошло", - написала сестра в твиттере.Икарди не вошел в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира.