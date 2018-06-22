Петер Шмейхель: замена Агуэро на Игуаина? Хуже было, только когда Сампаоли снял куртку

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Петер Шмейхель: замена Агуэро на Игуаина? Хуже было, только когда Сампаоли снял куртку

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на телевидении, поделился мыслями о поражении Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с Хорватией (0:3).

"Агуэро должен был быть в составе! Он был единственным, кто забил за Аргентину на этом чемпионате мира. Он всегда забивает, даже если не в форме. Он панчер, всегда находит шанс. Так зачем его было менять? Хуже было, только когда Сампаоли снял свою куртку", - цитирует датчанина Russia Today.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 11:34
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(3)
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Откуда Аргентина это Чудо откопало на пост ГТ?! Тут не только ГТ нужно гнать, но и всех тех, кто его на работу принимал и его труд контролировал.
Другим бы странам за счастье было, чтобы их команда состояла из такого созвездия великих исполнителей во главе с Гением футбола!

Так у них этот гений и есть главный тренер.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда Аргентина это Чудо откопало на пост ГТ?! Тут не только ГТ нужно гнать, но и всех тех, кто его на работу принимал и его труд контролировал.
Другим бы странам за счастье было, чтобы их команда состояла из такого созвездия великих исполнителей во главе с Гением футбола!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ни рисунка,ни игры у аргентины нет.А виновные в этом...А вспомните.как играла аргентина товарищеский матч в Москве против России без Месси...
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Хорошая шутка.

Мне кажется, что для латиноамериканских команд нужны спокойные североевропейские тренеры, чтобы сочетать их талант и экспрессию с тактикой и рассудительностью. А тут шайка тусовщиков


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:36) #
  • +1
  •  (3)

Просто тренер потерял нити игры .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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