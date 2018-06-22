Нигерия – Исландия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Исландии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018.: Узохо, Идову, Омеруо, Трост-Эконг, Балогун, Мозес, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, Муса.Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон, Бьярнасон, Гисласон, Бодварссон, Финнбогасон.