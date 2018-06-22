Ахмед Муса: если получится, вернусь в ЦСКА. Если бы не ЦСКА, я бы не попал на чемпионат мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
E3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Ахмед Муса: если получится, вернусь в ЦСКА. Если бы не ЦСКА, я бы не попал на чемпионат мира

Ахмед Муса: если получится, вернусь в ЦСКА. Если бы не ЦСКА, я бы не попал на чемпионат мира Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса прокомментировал победу над Исландией и ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА, передаёт корреспондент Rusfootball.info Андрей Мордовин.

- Вы первый в истории нигериец, забивший 2 мяча в групповой части. Как вы себя чувствуете?

- Рекорд поставлен, но не так просто забивать голы. Я благодарю команду, которая давала пасы. Благодарю тренера, который поверил в меня. Но нам надо думать о следующей игре. Это более важно.

- Есть шансы, что окажетесь в московском ЦСКА? Какое ваше будущее?

- 6 последних месяцев я не играл в «Лестере». Я должен поблагодарить ЦСКА, но я должен вернуться в «Лестер». Посмотрим, смогу ли я там играть. Но если получится, я вернусь в ЦСКА. Я хочу поблагодарить клуб. Если бы не ЦСКА, я бы не попал в сборную Нигерии на чемпионат.

- Поразительные голы. Какие голы самые ценные – сейчас или против Кении в квалификации?

- С Кенией была важная игра. Последний гол тогда был самым хорошим. Наверно, тот был более важен. Я забил гол и мы попали на чемпионат мира.

- Если ли желание забить лично аргентинцам? Превзойти в дуэли Месси?

- Да, конечно. Забить Аргентине не так будет трудно, если я на это настроюсь. Мы должны подготовиться изо всех сил. С Аргентиной будет игра смерти. Надо подготовиться.

- Все говорят о Лионеле Мусса?

- Спасибо за комплимент. В Бразилии я забил 4 гола, за «Лестер» я забил против Месси. Может еще ему забью.

Rusfootball.info
Теги: Муса Сборная Нигерии Сборная Исландии ЦСКА
Сегодня, 21:11
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7
(2)
№7 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:48) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Парень у нас состоялся как игрок .

joy лавки


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:46) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Кот КБ Матроскин,

Парень у нас состоялся как игрок .


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:44) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну попал. Три матча - и взад лавку полировать stuck_out_tongue_winking_eye
Цитата: Кот КБ Матроскин
кули овес это не бананы


Гнидер ему еще конский возбудитель подмешивал - и до утра радостное кукареку возвещало, что Мусел забежал к Рукожопу после матча


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не стоило уходить из ЦСКА.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 21:38) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
P.V.,
сбежав от г@ндонов и забрав свой паспорт парень перекрестился laughing
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:28) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Кот КБ Матроскин,

Кому то и желуди не помогли попасть на ЧМ


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 21:15) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
кули овес это не бананы smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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