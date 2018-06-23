Чемпионы мира на грани. Интриги десятого дня чемпионата мира

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
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|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
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|1
|0
|0
|1
|0
|1
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|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|G1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|G4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|1
|0
|0
|2
|1
|+1
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|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
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|0
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Чемпионы мира на грани. Интриги десятого дня чемпионата мира
Бельгия и Мексика подходят ко второму туру в ранге явных фаворитов и в хорошей форме, а вот Германия столкнулась с трудностями, которые обязана решить в матче с неуступчивыми шведами. Rusfootball.info - об интригах матчей в Москве, Ростове и Сочи.
Сколько забьёт Бельгия на этот раз?
Аналогичный вопрос я задавал перед предыдущим игровым днём в группе G. Несмотря на проблемы фаворитов, имелась уверенность в том, что Бельгия не подкачает и победит уверенно. Проблемы у команды Роберто Мартинеса имелись только в первом тайме, а дальше Мертенс и Лукаку разразились голами.
Тунис же держал в напряжении Англию до добавленного времени. Во многом англичане виноваты в этом сами: если бельгийцы не повторят их глупых ошибок, то уже сегодня спокойно оформят выход из группы. Если все говорят, что России достались слабые соперники, то же самое можно сказать и про бельгийцев с англичанами.
Лёв снова пожалеет о своём выборе, а Мартинес нет?
Фамилия Раджи Наингголана продолжает мелькать в СМИ, но совсем не из-за проблем сборной Бельгии. У неё как раз всё хорошо, просто Раджа сменил «Рому» на «Интер». Сумма сделки – смешные 24 миллиона евро и Сантон: некоторые решения бывшего спортивного директора «Севильи» Мончи в Риме заставляют схватиться за голову.
А вот о другом громком отцепленном футболисте, Лерое Сане, говорят как раз применительно к сборной. Йоахим Лёв осознанно отказался от проведшего шикарный сезон крайка, максимально использующего всю ширину поля. И в первом матче с Мексикой уткнулся в узкий оборонительный блок команды Осорио, с которым ничего не смог поделать. Мексика заслуженно победила, а действующие чемпионы мира попали в трудное положение, из которого придётся выбираться без нового варианта в виде Сане.
Увидим ли мы на стадионе настоящего мексиканца, которого не отпустила жена?
Наверняка все уже знают история мексиканского болельщика Хавьера, картонное изображение которого в футболке с надписью «Моя жена не отпустила меня на ЧМ» его друзья таскают и фоткают абсолютно везде.
После того, как Хавьер стал всемирно известен, жене ничего не оставалось, как отпустить своего подкаблучника в Россию. На «Ростов Арене» наверняка выстроится очередь из желающих сфотографироваться с настоящим Хавьером.
Что придумает Лёв?
Придумывать по-любому что-то нужно. Швеция не пустила на чемпионат мира Голландию с Италией. Да, своей игрой с Кореей шведы не впечатлили Александра Шмурнова, но проблемы они создать однозначно способны.
Тем более в Германии сейчас и своих проблем полно. Сами Хедира признал, что с Мексикой они играли как школьники, а Матс Хуммельс понимает, что ещё один такой матч – и чемпионы мира отправятся домой. Германия уже не главный фаворит чемпионата по версии букмекеров. Немного облегчит задачу Лёву сам соперник: у Швеции нет таких игроков, как Чичарито, Вела и Лосано, чтобы настолько шикарно контратаковать. Не парой же Тойвонен-Берг нестись вперёд.
Возможно, на этот раз Лёв прибегнет к услугам Юлиана Брандта раньше, чем за 7 минут до конца матча. Его выход создал мексиканцам наибольшие трудности, несмотря на отсутствие времени.
Присоединится ли Мексика к России и Хорватии?
Нет, я даже не о досрочном выходе в плей-офф, Франция ведь тоже уже вышла. Только Россия и Хорватия на этом турнире провели 2 по-настоящему крутых матча. Мексика сыграла против Германии и умно, и ярко, но с Кореей выстреливать контратаками вряд ли получится. Техника и умения мексиканских игроков позволяют взламывать и вязкую оборону, потому команда Осорио имеет все шансы на успех. Но план на игру мексиканскому тренеру придётся строить по-другому.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сколько забьёт Бельгия на этот раз?
Аналогичный вопрос я задавал перед предыдущим игровым днём в группе G. Несмотря на проблемы фаворитов, имелась уверенность в том, что Бельгия не подкачает и победит уверенно. Проблемы у команды Роберто Мартинеса имелись только в первом тайме, а дальше Мертенс и Лукаку разразились голами.
Тунис же держал в напряжении Англию до добавленного времени. Во многом англичане виноваты в этом сами: если бельгийцы не повторят их глупых ошибок, то уже сегодня спокойно оформят выход из группы. Если все говорят, что России достались слабые соперники, то же самое можно сказать и про бельгийцев с англичанами.
Лёв снова пожалеет о своём выборе, а Мартинес нет?
Фамилия Раджи Наингголана продолжает мелькать в СМИ, но совсем не из-за проблем сборной Бельгии. У неё как раз всё хорошо, просто Раджа сменил «Рому» на «Интер». Сумма сделки – смешные 24 миллиона евро и Сантон: некоторые решения бывшего спортивного директора «Севильи» Мончи в Риме заставляют схватиться за голову.
А вот о другом громком отцепленном футболисте, Лерое Сане, говорят как раз применительно к сборной. Йоахим Лёв осознанно отказался от проведшего шикарный сезон крайка, максимально использующего всю ширину поля. И в первом матче с Мексикой уткнулся в узкий оборонительный блок команды Осорио, с которым ничего не смог поделать. Мексика заслуженно победила, а действующие чемпионы мира попали в трудное положение, из которого придётся выбираться без нового варианта в виде Сане.
Увидим ли мы на стадионе настоящего мексиканца, которого не отпустила жена?
Наверняка все уже знают история мексиканского болельщика Хавьера, картонное изображение которого в футболке с надписью «Моя жена не отпустила меня на ЧМ» его друзья таскают и фоткают абсолютно везде.
После того, как Хавьер стал всемирно известен, жене ничего не оставалось, как отпустить своего подкаблучника в Россию. На «Ростов Арене» наверняка выстроится очередь из желающих сфотографироваться с настоящим Хавьером.
Что придумает Лёв?
Придумывать по-любому что-то нужно. Швеция не пустила на чемпионат мира Голландию с Италией. Да, своей игрой с Кореей шведы не впечатлили Александра Шмурнова, но проблемы они создать однозначно способны.
Упираться в отборе, выбить сначала Голландию, потом Италию! И возить тачку с навозом на чемпионате мира - подвиги по-шведски...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 18, 2018
Тем более в Германии сейчас и своих проблем полно. Сами Хедира признал, что с Мексикой они играли как школьники, а Матс Хуммельс понимает, что ещё один такой матч – и чемпионы мира отправятся домой. Германия уже не главный фаворит чемпионата по версии букмекеров. Немного облегчит задачу Лёву сам соперник: у Швеции нет таких игроков, как Чичарито, Вела и Лосано, чтобы настолько шикарно контратаковать. Не парой же Тойвонен-Берг нестись вперёд.
Возможно, на этот раз Лёв прибегнет к услугам Юлиана Брандта раньше, чем за 7 минут до конца матча. Его выход создал мексиканцам наибольшие трудности, несмотря на отсутствие времени.
Присоединится ли Мексика к России и Хорватии?
Нет, я даже не о досрочном выходе в плей-офф, Франция ведь тоже уже вышла. Только Россия и Хорватия на этом турнире провели 2 по-настоящему крутых матча. Мексика сыграла против Германии и умно, и ярко, но с Кореей выстреливать контратаками вряд ли получится. Техника и умения мексиканских игроков позволяют взламывать и вязкую оборону, потому команда Осорио имеет все шансы на успех. Но план на игру мексиканскому тренеру придётся строить по-другому.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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