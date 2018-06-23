Чемпионы мира на грани. Интриги десятого дня чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Чемпионы мира на грани. Интриги десятого дня чемпионата мира

Бельгия и Мексика подходят ко второму туру в ранге явных фаворитов и в хорошей форме, а вот Германия столкнулась с трудностями, которые обязана решить в матче с неуступчивыми шведами. Rusfootball.info - об интригах матчей в Москве, Ростове и Сочи.

Сколько забьёт Бельгия на этот раз?

Аналогичный вопрос я задавал перед предыдущим игровым днём в группе G. Несмотря на проблемы фаворитов, имелась уверенность в том, что Бельгия не подкачает и победит уверенно. Проблемы у команды Роберто Мартинеса имелись только в первом тайме, а дальше Мертенс и Лукаку разразились голами.

Тунис же держал в напряжении Англию до добавленного времени. Во многом англичане виноваты в этом сами: если бельгийцы не повторят их глупых ошибок, то уже сегодня спокойно оформят выход из группы. Если все говорят, что России достались слабые соперники, то же самое можно сказать и про бельгийцев с англичанами.

Лёв снова пожалеет о своём выборе, а Мартинес нет?

Фамилия Раджи Наингголана продолжает мелькать в СМИ, но совсем не из-за проблем сборной Бельгии. У неё как раз всё хорошо, просто Раджа сменил «Рому» на «Интер». Сумма сделки – смешные 24 миллиона евро и Сантон: некоторые решения бывшего спортивного директора «Севильи» Мончи в Риме заставляют схватиться за голову.

А вот о другом громком отцепленном футболисте, Лерое Сане, говорят как раз применительно к сборной. Йоахим Лёв осознанно отказался от проведшего шикарный сезон крайка, максимально использующего всю ширину поля. И в первом матче с Мексикой уткнулся в узкий оборонительный блок команды Осорио, с которым ничего не смог поделать. Мексика заслуженно победила, а действующие чемпионы мира попали в трудное положение, из которого придётся выбираться без нового варианта в виде Сане.

Увидим ли мы на стадионе настоящего мексиканца, которого не отпустила жена?

Наверняка все уже знают история мексиканского болельщика Хавьера, картонное изображение которого в футболке с надписью «Моя жена не отпустила меня на ЧМ» его друзья таскают и фоткают абсолютно везде.



После того, как Хавьер стал всемирно известен, жене ничего не оставалось, как отпустить своего подкаблучника в Россию. На «Ростов Арене» наверняка выстроится очередь из желающих сфотографироваться с настоящим Хавьером.

Чемпионы мира на грани. Интриги десятого дня чемпионата мира


Что придумает Лёв?

Придумывать по-любому что-то нужно. Швеция не пустила на чемпионат мира Голландию с Италией. Да, своей игрой с Кореей шведы не впечатлили Александра Шмурнова, но проблемы они создать однозначно способны.



Тем более в Германии сейчас и своих проблем полно. Сами Хедира признал, что с Мексикой они играли как школьники, а Матс Хуммельс понимает, что ещё один такой матч – и чемпионы мира отправятся домой. Германия уже не главный фаворит чемпионата по версии букмекеров. Немного облегчит задачу Лёву сам соперник: у Швеции нет таких игроков, как Чичарито, Вела и Лосано, чтобы настолько шикарно контратаковать. Не парой же Тойвонен-Берг нестись вперёд.

Возможно, на этот раз Лёв прибегнет к услугам Юлиана Брандта раньше, чем за 7 минут до конца матча. Его выход создал мексиканцам наибольшие трудности, несмотря на отсутствие времени.

Присоединится ли Мексика к России и Хорватии?

Нет, я даже не о досрочном выходе в плей-офф, Франция ведь тоже уже вышла. Только Россия и Хорватия на этом турнире провели 2 по-настоящему крутых матча. Мексика сыграла против Германии и умно, и ярко, но с Кореей выстреливать контратаками вряд ли получится. Техника и умения мексиканских игроков позволяют взламывать и вязкую оборону, потому команда Осорио имеет все шансы на успех. Но план на игру мексиканскому тренеру придётся строить по-другому.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Германии Сборная Бельгии Сборная Мексики
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