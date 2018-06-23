Чемпионы мира на грани. Интриги десятого дня чемпионата мира

Упираться в отборе, выбить сначала Голландию, потом Италию! И возить тачку с навозом на чемпионате мира - подвиги по-шведски... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 18, 2018

Бельгия и Мексика подходят ко второму туру в ранге явных фаворитов и в хорошей форме, а вот Германия столкнулась с трудностями, которые обязана решить в матче с неуступчивыми шведами.- об интригах матчей в Москве, Ростове и Сочи.Аналогичный вопрос я задавал перед предыдущим игровым днём в группе G. Несмотря на проблемы фаворитов, имелась уверенность в том, что Бельгия не подкачает и победит уверенно. Проблемы у команды Роберто Мартинеса имелись только в первом тайме, а дальше Мертенс и Лукаку разразились голами.Тунис же держал в напряжении Англию до добавленного времени. Во многом англичане виноваты в этом сами: если бельгийцы не повторят их глупых ошибок, то уже сегодня спокойно оформят выход из группы. Если все говорят, что России достались слабые соперники, то же самое можно сказать и про бельгийцев с англичанами.Фамилия Раджи Наингголана продолжает мелькать в СМИ, но совсем не из-за проблем сборной Бельгии. У неё как раз всё хорошо, просто Раджа сменил «Рому» на «Интер». Сумма сделки – смешные 24 миллиона евро и Сантон: некоторые решения бывшего спортивного директора «Севильи» Мончи в Риме заставляют схватиться за голову.А вот о другом громком отцепленном футболисте, Лерое Сане, говорят как раз применительно к сборной. Йоахим Лёв осознанно отказался от проведшего шикарный сезон крайка, максимально использующего всю ширину поля. И в первом матче с Мексикой уткнулся в узкий оборонительный блок команды Осорио, с которым ничего не смог поделать. Мексика заслуженно победила, а действующие чемпионы мира попали в трудное положение, из которого придётся выбираться без нового варианта в виде Сане.Наверняка все уже знают история мексиканского болельщика Хавьера, картонное изображение которого в футболке с надписью «Моя жена не отпустила меня на ЧМ» его друзья таскают и фоткают абсолютно везде.После того, как Хавьер стал всемирно известен, жене ничего не оставалось, как отпустить своего подкаблучника в Россию. На «Ростов Арене» наверняка выстроится очередь из желающих сфотографироваться с настоящим Хавьером.Придумывать по-любому что-то нужно. Швеция не пустила на чемпионат мира Голландию с Италией. Да, своей игрой с Кореей шведы не впечатлили Александра Шмурнова, но проблемы они создать однозначно способны.Тем более в Германии сейчас и своих проблем полно. Сами Хедира признал, что с Мексикой они играли как школьники, а Матс Хуммельс понимает, что ещё один такой матч – и чемпионы мира отправятся домой. Германия уже не главный фаворит чемпионата по версии букмекеров. Немного облегчит задачу Лёву сам соперник: у Швеции нет таких игроков, как Чичарито, Вела и Лосано, чтобы настолько шикарно контратаковать. Не парой же Тойвонен-Берг нестись вперёд.Возможно, на этот раз Лёв прибегнет к услугам Юлиана Брандта раньше, чем за 7 минут до конца матча. Его выход создал мексиканцам наибольшие трудности, несмотря на отсутствие времени.Нет, я даже не о досрочном выходе в плей-офф, Франция ведь тоже уже вышла. Только Россия и Хорватия на этом турнире провели 2 по-настоящему крутых матча. Мексика сыграла против Германии и умно, и ярко, но с Кореей выстреливать контратаками вряд ли получится. Техника и умения мексиканских игроков позволяют взламывать и вязкую оборону, потому команда Осорио имеет все шансы на успех. Но план на игру мексиканскому тренеру придётся строить по-другому.