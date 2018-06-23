Алексей Миранчук: с Уругваем будем отталкиваться от своей игры – как всегда

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|G4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|H1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|H4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
Опрос:
Как сыграет Россия с Уругваем?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:26
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (5)
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (5)
11:06
Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (8)
Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (8)
10:21
Борис Игнатьев: требование USADA проверить на допинг сборную России? Убежден, что это происки (1)
Борис Игнатьев: требование USADA проверить на допинг сборную России? Убежден, что это происки (1)
10:04
Гранит Джака о своем жесте: это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители (5)
Гранит Джака о своем жесте: это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители (5)
08:43
Генсек футбольного союза Сербии: просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово (3)
Генсек футбольного союза Сербии: просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово (3)
02:01
Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает (6)
Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает (6)
Вчера, 23:27
Василий Уткин: ко мне ни у кого претензий по работе нет, у Первого канала в том числе (9)
Василий Уткин: ко мне ни у кого претензий по работе нет, у Первого канала в том числе (9)
Вчера, 23:24
Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии (6)
Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии (6)
Вчера, 23:13
Артем Дзюба: после любого поражения опять начнется (17)
Артем Дзюба: после любого поражения опять начнется (17)
Вчера, 22:53
Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией (17)
Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией (17)
Вчера, 22:42
"Реал" официально объявил о трансфере украинского вратаря (15)
"Реал" официально объявил о трансфере украинского вратаря (15)
Вчера, 22:30
Болельщик Месси оставил предсмертную записку после поражения Аргентины и пропал без вести (12)
Болельщик Месси оставил предсмертную записку после поражения Аргентины и пропал без вести (12)
Вчера, 22:16
Три незадействованные на ЧМ тренировочные базы будут введены в эксплуатацию до конца года
Три незадействованные на ЧМ тренировочные базы будут введены в эксплуатацию до конца года
Вчера, 21:37
Габриэл Жезус: Неймара нужно ценить, а не критиковать (2)
Габриэл Жезус: Неймара нужно ценить, а не критиковать (2)
Алексей Миранчук: с Уругваем будем отталкиваться от своей игры – как всегда
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с Уругваем. Слова футболиста приводит корреспондент Rusfootball.info Максим Молоков.
"Главное – не пропустить от Уругвая. У них хорошая пара центральных защитников, но мы будем атаковать не по одному, а командой. У них тоже не два игрока обороняется. Можно взламывать. С Уругваем будем отталкиваться от своей игры – как всегда.
Приезжали Прядкин и Мутко, поприветствовали, проведали, пожелали удачи. Довольны ли они осмотром? Надо у них спросить.
Вчера, к сожалению, пропустил игру "Что? Где? Когда?". На самом деле я был в той команде, где ребята за меня отвечали. Я просто записывал вопросы. Но в матче с Уругваем такого не будет. У меня своя роль, своя задача. Игра собиралась к вечеру, поэтому я решил заняться своими делами, разнообразить досуг.
Когда сидишь на скамейке, эмоций затрачиваешь много. Готов ли выйти? Конечно. Все готовы, все ждут шанса. Команда пробежала больше всех на этом ЧМ? Это залог хорошей подготовки", - сказал Миранчук.
"Главное – не пропустить от Уругвая. У них хорошая пара центральных защитников, но мы будем атаковать не по одному, а командой. У них тоже не два игрока обороняется. Можно взламывать. С Уругваем будем отталкиваться от своей игры – как всегда.
Приезжали Прядкин и Мутко, поприветствовали, проведали, пожелали удачи. Довольны ли они осмотром? Надо у них спросить.
Вчера, к сожалению, пропустил игру "Что? Где? Когда?". На самом деле я был в той команде, где ребята за меня отвечали. Я просто записывал вопросы. Но в матче с Уругваем такого не будет. У меня своя роль, своя задача. Игра собиралась к вечеру, поэтому я решил заняться своими делами, разнообразить досуг.
Когда сидишь на скамейке, эмоций затрачиваешь много. Готов ли выйти? Конечно. Все готовы, все ждут шанса. Команда пробежала больше всех на этом ЧМ? Это залог хорошей подготовки", - сказал Миранчук.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.