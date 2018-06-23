Роберто Мартинес: сегодня вся Бельгия будет праздновать выход в 1/8 финала

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Победы
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|Поражения
|Забито
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|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|G4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|+\-
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|H1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|H4
|Колумбия
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|0
|0
|1
|1
|2
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Роберто Мартинес: сегодня вся Бельгия будет праздновать выход в 1/8 финала
Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Тунисом (5:2) на чемпионате мира, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Прокомментируйте игру Лукаку, он забил два мяча, идет наравне с Роналду.
- Сейчас он в гонке за место лучшего бомбардира. Он будет пытаться забивать максимум, но не любой ценой. Важен правильный подход. Есть многие аспекты, которые формируют хорошую команду, однако мы проявили и индивидуальные таланты. Лукаку понимает, что он должен работать на команду, тогда к нему придут и индивидуальные награды. Так сегодня он и действовал.
- Вы говорили, что сборная Бельгия растет, на какой стадии мы роста?
- Еще многое может улучшиться. Сегодня мы показали себя хорошо, но надо отметит заслуги и Туниса. Они хотели победить, боролись, показывали высокий прессинг. Мы заслужили победу, потому что использовали свои возможности. Мы все еще растем. Мы не очень хорошо держали мяч, пропустили два раза, но хорошо выстраивались у ворот. Это процесс, который еще не закончился.
- 72 в 22 матчах. Может результат быть лучше?
- Мы знаем наших игроков, это важно для понимания равновесия на поля. Если вы забиваете столько голов, это означает, у вас хорошая структура, вы хорошо организованы и у вас правильная ментальность. Мы именно к этому и стремились. Сегодня мы показали баланс. Всегда нужен именно баланс, так что мне это очень понравилось. Мы провели для этого напряженную работу. Для всего нашего тренерского штаба очень приятно видеть форму, в которой находится команда.
- Мы знаем, что в Бельгии сильное поколение, после двух побед, какова ваша вера в исторический результат?
- Победа всегда лучшая формула для уверенности в себе, так что две победы очень важны. Все члены команды чувствуют свое значение. Игроки из Китайского лиги? Витсель и Карасско - эти два игрока были связаны с опасениями, связанными с переездом в Китай, но они там стали масштабными игроками.
- Как вы вернете своих игроков на почву реальности?
- Сегодня можно немного отпраздновать, вся Бельгия будет это делать. Мы забили пять голов, это была напряженная работа, но следующая игра очень важная.
- Бельгия квалифицировалась в плей-офф, но вам нужно сыграть с Англией. Что лучше сделать, дать игрокам отдохнуть или сыграть основным?
- Если бы у вас было семь дней до игры и семь потом мы бы продолжили в том же темпе. Но реальность в том, что мы уже своего добились, а у нас 23 футболиста. Так что у нас будет шанс дать поиграть футболистам, которые этого заслуживают. У нас есть повреждения - Лукаку, Азар, Мертенс, но большими изменения не будут.
- Что с Лукаку?
- Внешняя связка на левой ноге. Спровоцировал удар, который он получил в конце первого тайма. Через двое суток мы будем знать наверняка.
- Будет ли комфортно на втором месте?
- Мы не думаем об этом. Футбол наказывает за неправильную отношение. Мы осторожно отнесемся к матчу с Англией, нам надо готовить состав и ни о чем лишнем не думать.
- Много голов на этом турнире было забито со стандартов, в вашем случае наоборот. С чем связываете столько голов со стандартов?
- Команды лучше работают в обороне, плюс технологии ВАР позволяют лучше оценивать ситуацию в штрафной площади, больше пенальти и различных санкциях. Сейчас тяжелее взламывать защиту и забивать голы с игры.
- Прокомментируйте игру Лукаку, он забил два мяча, идет наравне с Роналду.
- Сейчас он в гонке за место лучшего бомбардира. Он будет пытаться забивать максимум, но не любой ценой. Важен правильный подход. Есть многие аспекты, которые формируют хорошую команду, однако мы проявили и индивидуальные таланты. Лукаку понимает, что он должен работать на команду, тогда к нему придут и индивидуальные награды. Так сегодня он и действовал.
- Вы говорили, что сборная Бельгия растет, на какой стадии мы роста?
- Еще многое может улучшиться. Сегодня мы показали себя хорошо, но надо отметит заслуги и Туниса. Они хотели победить, боролись, показывали высокий прессинг. Мы заслужили победу, потому что использовали свои возможности. Мы все еще растем. Мы не очень хорошо держали мяч, пропустили два раза, но хорошо выстраивались у ворот. Это процесс, который еще не закончился.
- 72 в 22 матчах. Может результат быть лучше?
- Мы знаем наших игроков, это важно для понимания равновесия на поля. Если вы забиваете столько голов, это означает, у вас хорошая структура, вы хорошо организованы и у вас правильная ментальность. Мы именно к этому и стремились. Сегодня мы показали баланс. Всегда нужен именно баланс, так что мне это очень понравилось. Мы провели для этого напряженную работу. Для всего нашего тренерского штаба очень приятно видеть форму, в которой находится команда.
- Мы знаем, что в Бельгии сильное поколение, после двух побед, какова ваша вера в исторический результат?
- Победа всегда лучшая формула для уверенности в себе, так что две победы очень важны. Все члены команды чувствуют свое значение. Игроки из Китайского лиги? Витсель и Карасско - эти два игрока были связаны с опасениями, связанными с переездом в Китай, но они там стали масштабными игроками.
- Как вы вернете своих игроков на почву реальности?
- Сегодня можно немного отпраздновать, вся Бельгия будет это делать. Мы забили пять голов, это была напряженная работа, но следующая игра очень важная.
- Бельгия квалифицировалась в плей-офф, но вам нужно сыграть с Англией. Что лучше сделать, дать игрокам отдохнуть или сыграть основным?
- Если бы у вас было семь дней до игры и семь потом мы бы продолжили в том же темпе. Но реальность в том, что мы уже своего добились, а у нас 23 футболиста. Так что у нас будет шанс дать поиграть футболистам, которые этого заслуживают. У нас есть повреждения - Лукаку, Азар, Мертенс, но большими изменения не будут.
- Что с Лукаку?
- Внешняя связка на левой ноге. Спровоцировал удар, который он получил в конце первого тайма. Через двое суток мы будем знать наверняка.
- Будет ли комфортно на втором месте?
- Мы не думаем об этом. Футбол наказывает за неправильную отношение. Мы осторожно отнесемся к матчу с Англией, нам надо готовить состав и ни о чем лишнем не думать.
- Много голов на этом турнире было забито со стандартов, в вашем случае наоборот. С чем связываете столько голов со стандартов?
- Команды лучше работают в обороне, плюс технологии ВАР позволяют лучше оценивать ситуацию в штрафной площади, больше пенальти и различных санкциях. Сейчас тяжелее взламывать защиту и забивать голы с игры.
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