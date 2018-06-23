Роберто Мартинес: сегодня вся Бельгия будет праздновать выход в 1/8 финала

Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Тунисом (5:2) на чемпионате мира, передает корреспондент- Сейчас он в гонке за место лучшего бомбардира. Он будет пытаться забивать максимум, но не любой ценой. Важен правильный подход. Есть многие аспекты, которые формируют хорошую команду, однако мы проявили и индивидуальные таланты. Лукаку понимает, что он должен работать на команду, тогда к нему придут и индивидуальные награды. Так сегодня он и действовал.- Еще многое может улучшиться. Сегодня мы показали себя хорошо, но надо отметит заслуги и Туниса. Они хотели победить, боролись, показывали высокий прессинг. Мы заслужили победу, потому что использовали свои возможности. Мы все еще растем. Мы не очень хорошо держали мяч, пропустили два раза, но хорошо выстраивались у ворот. Это процесс, который еще не закончился.- Мы знаем наших игроков, это важно для понимания равновесия на поля. Если вы забиваете столько голов, это означает, у вас хорошая структура, вы хорошо организованы и у вас правильная ментальность. Мы именно к этому и стремились. Сегодня мы показали баланс. Всегда нужен именно баланс, так что мне это очень понравилось. Мы провели для этого напряженную работу. Для всего нашего тренерского штаба очень приятно видеть форму, в которой находится команда.- Победа всегда лучшая формула для уверенности в себе, так что две победы очень важны. Все члены команды чувствуют свое значение. Игроки из Китайского лиги? Витсель и Карасско - эти два игрока были связаны с опасениями, связанными с переездом в Китай, но они там стали масштабными игроками.- Сегодня можно немного отпраздновать, вся Бельгия будет это делать. Мы забили пять голов, это была напряженная работа, но следующая игра очень важная.- Если бы у вас было семь дней до игры и семь потом мы бы продолжили в том же темпе. Но реальность в том, что мы уже своего добились, а у нас 23 футболиста. Так что у нас будет шанс дать поиграть футболистам, которые этого заслуживают. У нас есть повреждения - Лукаку, Азар, Мертенс, но большими изменения не будут.- Внешняя связка на левой ноге. Спровоцировал удар, который он получил в конце первого тайма. Через двое суток мы будем знать наверняка.- Мы не думаем об этом. Футбол наказывает за неправильную отношение. Мы осторожно отнесемся к матчу с Англией, нам надо готовить состав и ни о чем лишнем не думать.- Команды лучше работают в обороне, плюс технологии ВАР позволяют лучше оценивать ситуацию в штрафной площади, больше пенальти и различных санкциях. Сейчас тяжелее взламывать защиту и забивать голы с игры.