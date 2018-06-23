В самарской фан-зоне ЧМ-2018 можно принять душ

Посетители Фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018 в Самаре получат возможность принять душ из-за жары.В последние два дня в Самаре установилась жаркая погода, столбик термометра в тени поднимается до 30 градусов. По прогнозам синоптиков Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни жара только усилится."Зрители, которые придут на фан-зону, смогут принять душ и охладиться. Волонтеры польют всех желающих водой", - пояснили в пресс-службе фан-зоны.