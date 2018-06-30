Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
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|Команда
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
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|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
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|E2
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|A08
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|H1
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|G2
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|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
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Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира
Сборная Германии вновь не смогла показать то, чего ждут от чемпионов мира, но немцы остались в игре. С невероятным трудом Бундестим сумела не только спастись в матче против сборной Швеции, но и одержать победу. Rusfootball.info – о немецком чуде.
Шведские болельщики начали собираться в Сочи ещё за день до матча. Небольшие группы фанатов в жёлтом высаживались десантом в центре Сочи у ж/д вокзала. Немцы передвигались лишь маленькими группами, а идентифицировать гостей из западной Европы можно было лишь по характерному языку, от национальной атрибутики Бундестим они фактически отказались. В день матча жёлтая волна и вовсе стала принимать угрожающие размеры. Шведские фанаты явно превзошли своих конкурентов по численности.
Молодые ребята Густав и Фредрик приехали в Россию из Стокгольма. Парни рассказали, что выстроили свою логистику таким образом, чтобы побывать в различных городах и посмотреть матчи сборной. В итоге они посетили Москву, Нижний Новгород и Сочи. Ребята рассчитывают задержаться в России, для этого Швеции нужно было не проиграть Германии. Впрочем, на случай поражения жители Стокгольма разработали план Б: они намереваются поехать в грузинский Батуми, а оттуда направиться в Турцию. Из Стамбула шведы вылетят домой в Стокгольм.
Вообще, шведские фанаты здесь в Сочи быстро обжились. Накануне они даже устроили празднования середины лета (MidSummer). Конечно, праздновать середину лета 22 июня немного странно, но нужно понимать особенности лета этой страны. В конце августа в Швеции уже не лето, а настоящая осень поэтому не стоит удивляться такому необычному празднику.
В день матча Сочи с утро заволокло тучами. Всё утро шёл проливной дождь, а стоило только ему закончиться, как город оказался во власти духоты. Испарение осадков привело к ужасному эффекту: пожалуй, в Сочи стало также душно, как было четыре года назад в Бразилии в тропическом городке Манаус, который стал настоящим адом для игроков и болельщиков.
Удивительно, но Сочи привлёк не только поклонников сборных Швеции и Германии. В день матча в городе-курорте можно было встретить группы аргентинцев, бразильцев, австралийцев и перуанцев. Также попадались небольшие компании китайцев (куда без них?). Шведы сохраняли отличное настроение, они договорились собраться перед игрой в шведском баре около стадиона. В итоге там неоднократно звучал шведский гимн в живом исполнении.
В целом, шведы готовились к матчу со сдержанным оптимизмом. Для сохранения хороших шансов на выход в плей-офф им нужно было не уступить действующим чемпионам мира. Да, немцы уже потерпели поражение в стартовом матче от мексиканцев, но в отличие от шведов у сборной Мексики было самое грозное оружие – быстрые контратаки. Как печально пошутил Густав, наше оружие – VAR и Гранквист. Именно они помогли шведам начать турнир с победы над Южной Кореей.
Груз ожиданий
Впрочем, нельзя было сказать, что к важнейшему матчу группового этапа шведы подошли совсем уж без шансов на успех. Немцы в первом туре выглядели, мягко говоря, неважно. Как потом признался главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв, его команда не была похожа на себя, немцы не могли реализовать свои моменты и слишком часто теряли мяч.
Болельщики из Швеции предположили, что у их титулованных соперников могут возникнуть проблемы, если они не забьют быстрый гол. Якобы Бундестим занервничает, чем могут воспользоваться шведские футболисты. Но, как отмечали и фанаты, в сборной Швеции сегодня не хватает забивного форварда. Как тут не вспомнить о Златане, которого всё-таки проигнорировал тренерский штаб Янне Андерсона?
В то же время на немцев давил груз ожиданий, а также на них по-особенному настраивались соперники, о чём говорил Йоахим Лёв. Бундестренер сказал перед матчем со шведами, что все хотят обыграть чемпионов.
Довольно много говорилось о том, какой состав выберет Лёв на этот матч. Предполагалось, что главный тренер немцев может сделать выбор в пользу более молодого состава, ведь Бундестим уже выигрывала Кубок Конфедераций в России, задействуя нескольких резервистов.
Звучала и критика в адрес Лёва в связи с выбором голкипера. Дескать, не надо было ставить в ворота Мануэля Нойера, пропустившего из-за травмы весь сезон, а более предпочтительным вариантом был бы Марк-Андре Тер-Штеген, ставший основным вратарём в «Барселоне». Впрочем, на подобные призывы и критику Лёв ответил в своей манере: попросту проигнорировал её. Состав немцев не претерпел серьёзных изменений по сравнению с первым матчем. Стоило отметить только то, что Лёв усадил в запас Озила, затерявшегося на поле в матче против мексиканцев.
Провал Бундестим
Немцы с первых минут взялись за дело. Уже в самом дебюте матч едва не побывал в воротах Ольсена. Под удар Мюллера бросился Лустиг, а форвард «Баварии» бил практически с 11-метровой отметки. Шведы хоть и включили в состав двух номинальных форвардов, но в контратаки выходили крайне редко, хотя неплохой подход за счёт индивидуальных действий едва не исполнил Форсберг. Полузащитник сборной Швеции эффектно ушёл от двоих оппонентов в центре поля, но затем его защитники немецкой команды всё же настигли.
Затем уже Дракслер получил мяч на углу штрафной, легко обыграл защитника шведской сборной и прострелил во вратарскую. Прострел получился коварным: мяч вполне мог влететь в дальний угол ворот Ольсена.
Но самый убойный момент был у шведов на 12-й минуте. Маркус Берг убежал один на один и после контакта с защитником оказался на газоне стадиона «Фишт». Как показалось, Боатенг толкал в спину соперника, но арбитр Шимон Марциняк проигнорировал эпизод, отказавшись смотреть повтор. А на повторе было видно, что Боатенг не только толкал соперника в спину, но ещё и поставил форварду шведской сборной подножку.
Вскоре немцы ещё и остались в меньшинстве. В одном из эпизодов Руди досталось по лицу, пробегавший мимо игрок сборной Швеции пытался перепрыгнуть немца, но попал тому коленом в нос. В результате Руди долго оказывали помощь, пытаясь остановить кровотечение, но вернуться на поле он так и не сумел. В результате его заменил Гюндоган, который в первом тайме никак себя не проявил. Впрочем, то же самое можно было сказать обо всех игроках немецкой сборной: вторую половину тайма Бундестим провалила.
Появление на поле Гюндогана состоялось за минуту до роковой потери Крооса. Самый аккуратный и точный полузащитник современного футбола потерял мяч в центре поля, а дальше шведы разыграли всё как по нотам. Последовал точный пас на Тойвонена, а форвард сборной Швеции в борьбе с Рюдигером перебросил Нойера! – 1:0!
После этого уже шведы почувствовали в себе силы и до перерыва вполне могли увеличить преимущество в счёте. Немцы продолжали подолгу владеть мячом, но острота у ворот Ольссона возникала редко. Можно было вспомнить дальний удар Гюндогана, с которым не без труда справился шведский голкипер. Спокойный сейв на свой счёт помешал Ольсену записать коварный рикошет. А концовка и вовсе прошла с преимуществом шведов. Сперва Классон едва не вышел на ударную позицию на углу вратарской, а затем уже после стандарта Нойер спас свою команду после отличного удара головой Берга. Мяч летел под дальнюю штангу, но Нойер сделал сейв, который явно войдёт в пятерку лучших на этом чемпионате.
Второй тайм немцы начали в похожем стиле, как и первый. Только на этот раз давление сработало. Уже на 48-й минуте после прострела Вернера мяч попал к Ройсу, который коленом переправил его в ворота. Поучаствовал в голевом эпизоде и Марио Гомес, заменивший Юлиана Дракслера в перерыве. Гомис слегка задел мяч и подкинул его прямо на колено Ройсу, хоть и сделал это несознательно.
Птица-феникс Лёва
Сравняв счёт, немцы не стали сбавлять обороты. Шведы ушли в глухую оборону, выстроив настоящую сине-жёлтую стену перед своей штрафной. В то же время у скандинавов перестала получаться контригра. Берг и Тойвонен явно подустали, а Форсберг в одиночку не мог преодолеть оборону соперника в контратаке. Шведы начали ещё больше прижиматься к своей штрафной, гол явно назревал. Мяч мог оказаться в сетке ворот шведской сборной после опасного прострела, который прерывал Гранквист. Мяч от бывшего защитника «Краснодара» полетел в угол ворот, но там же оказался и Ольсен.
В конце немцы полностью обнажили тылы, а в центральном круге стал дежурить Нойер. Разок шведы даже попытались подловить голкипера сборной Германии, пробив почти из центра поля, но удар не получился. Шведскую дружину явно устраивала ничья, а в концовке скандинавы ещё и получили численное преимущество. Боатенг в безрассудном подкате сбил одного из игроков шведской сборной и заслуженно получил вторую жёлтую карточку.
В концовке обе команды упустили множество голевых моментов, но ближе были немцы. Удачно вошел Юлиан Бранд, который в компенсированное время попал в штангу. Неплохо контратаковали шведы, но немцев спасло настоящее чудо. Скандинавы заработали глупейший штрафной у угла штрафной площади. Ройс откатил мяч под удар Кроосу, а Тони попал в самую девятку! Шансы сборной Германии на выход в плей-офф живы! Всё решится в заключительном туре. Удивительно, но теперь даже Мексика может остаться без путёвки в следующий раунд, если проиграет Швеции.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Шведские болельщики начали собираться в Сочи ещё за день до матча. Небольшие группы фанатов в жёлтом высаживались десантом в центре Сочи у ж/д вокзала. Немцы передвигались лишь маленькими группами, а идентифицировать гостей из западной Европы можно было лишь по характерному языку, от национальной атрибутики Бундестим они фактически отказались. В день матча жёлтая волна и вовсе стала принимать угрожающие размеры. Шведские фанаты явно превзошли своих конкурентов по численности.
Молодые ребята Густав и Фредрик приехали в Россию из Стокгольма. Парни рассказали, что выстроили свою логистику таким образом, чтобы побывать в различных городах и посмотреть матчи сборной. В итоге они посетили Москву, Нижний Новгород и Сочи. Ребята рассчитывают задержаться в России, для этого Швеции нужно было не проиграть Германии. Впрочем, на случай поражения жители Стокгольма разработали план Б: они намереваются поехать в грузинский Батуми, а оттуда направиться в Турцию. Из Стамбула шведы вылетят домой в Стокгольм.
На стадионе Фишт пока больше шведов:) ,More Swedes at the Fisht stadium at the moment pic.twitter.com/5kuKBYVqe8— Anton Mozgovoy (@AntonMozgovoy) June 23, 2018
Вообще, шведские фанаты здесь в Сочи быстро обжились. Накануне они даже устроили празднования середины лета (MidSummer). Конечно, праздновать середину лета 22 июня немного странно, но нужно понимать особенности лета этой страны. В конце августа в Швеции уже не лето, а настоящая осень поэтому не стоит удивляться такому необычному празднику.
В день матча Сочи с утро заволокло тучами. Всё утро шёл проливной дождь, а стоило только ему закончиться, как город оказался во власти духоты. Испарение осадков привело к ужасному эффекту: пожалуй, в Сочи стало также душно, как было четыре года назад в Бразилии в тропическом городке Манаус, который стал настоящим адом для игроков и болельщиков.
Удивительно, но Сочи привлёк не только поклонников сборных Швеции и Германии. В день матча в городе-курорте можно было встретить группы аргентинцев, бразильцев, австралийцев и перуанцев. Также попадались небольшие компании китайцев (куда без них?). Шведы сохраняли отличное настроение, они договорились собраться перед игрой в шведском баре около стадиона. В итоге там неоднократно звучал шведский гимн в живом исполнении.
В целом, шведы готовились к матчу со сдержанным оптимизмом. Для сохранения хороших шансов на выход в плей-офф им нужно было не уступить действующим чемпионам мира. Да, немцы уже потерпели поражение в стартовом матче от мексиканцев, но в отличие от шведов у сборной Мексики было самое грозное оружие – быстрые контратаки. Как печально пошутил Густав, наше оружие – VAR и Гранквист. Именно они помогли шведам начать турнир с победы над Южной Кореей.
Груз ожиданий
Впрочем, нельзя было сказать, что к важнейшему матчу группового этапа шведы подошли совсем уж без шансов на успех. Немцы в первом туре выглядели, мягко говоря, неважно. Как потом признался главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв, его команда не была похожа на себя, немцы не могли реализовать свои моменты и слишком часто теряли мяч.
Болельщики из Швеции предположили, что у их титулованных соперников могут возникнуть проблемы, если они не забьют быстрый гол. Якобы Бундестим занервничает, чем могут воспользоваться шведские футболисты. Но, как отмечали и фанаты, в сборной Швеции сегодня не хватает забивного форварда. Как тут не вспомнить о Златане, которого всё-таки проигнорировал тренерский штаб Янне Андерсона?
В то же время на немцев давил груз ожиданий, а также на них по-особенному настраивались соперники, о чём говорил Йоахим Лёв. Бундестренер сказал перед матчем со шведами, что все хотят обыграть чемпионов.
Довольно много говорилось о том, какой состав выберет Лёв на этот матч. Предполагалось, что главный тренер немцев может сделать выбор в пользу более молодого состава, ведь Бундестим уже выигрывала Кубок Конфедераций в России, задействуя нескольких резервистов.
Звучала и критика в адрес Лёва в связи с выбором голкипера. Дескать, не надо было ставить в ворота Мануэля Нойера, пропустившего из-за травмы весь сезон, а более предпочтительным вариантом был бы Марк-Андре Тер-Штеген, ставший основным вратарём в «Барселоне». Впрочем, на подобные призывы и критику Лёв ответил в своей манере: попросту проигнорировал её. Состав немцев не претерпел серьёзных изменений по сравнению с первым матчем. Стоило отметить только то, что Лёв усадил в запас Озила, затерявшегося на поле в матче против мексиканцев.
Провал Бундестим
Немцы с первых минут взялись за дело. Уже в самом дебюте матч едва не побывал в воротах Ольсена. Под удар Мюллера бросился Лустиг, а форвард «Баварии» бил практически с 11-метровой отметки. Шведы хоть и включили в состав двух номинальных форвардов, но в контратаки выходили крайне редко, хотя неплохой подход за счёт индивидуальных действий едва не исполнил Форсберг. Полузащитник сборной Швеции эффектно ушёл от двоих оппонентов в центре поля, но затем его защитники немецкой команды всё же настигли.
Затем уже Дракслер получил мяч на углу штрафной, легко обыграл защитника шведской сборной и прострелил во вратарскую. Прострел получился коварным: мяч вполне мог влететь в дальний угол ворот Ольсена.
Но самый убойный момент был у шведов на 12-й минуте. Маркус Берг убежал один на один и после контакта с защитником оказался на газоне стадиона «Фишт». Как показалось, Боатенг толкал в спину соперника, но арбитр Шимон Марциняк проигнорировал эпизод, отказавшись смотреть повтор. А на повторе было видно, что Боатенг не только толкал соперника в спину, но ещё и поставил форварду шведской сборной подножку.
Вскоре немцы ещё и остались в меньшинстве. В одном из эпизодов Руди досталось по лицу, пробегавший мимо игрок сборной Швеции пытался перепрыгнуть немца, но попал тому коленом в нос. В результате Руди долго оказывали помощь, пытаясь остановить кровотечение, но вернуться на поле он так и не сумел. В результате его заменил Гюндоган, который в первом тайме никак себя не проявил. Впрочем, то же самое можно было сказать обо всех игроках немецкой сборной: вторую половину тайма Бундестим провалила.
Появление на поле Гюндогана состоялось за минуту до роковой потери Крооса. Самый аккуратный и точный полузащитник современного футбола потерял мяч в центре поля, а дальше шведы разыграли всё как по нотам. Последовал точный пас на Тойвонена, а форвард сборной Швеции в борьбе с Рюдигером перебросил Нойера! – 1:0!
После этого уже шведы почувствовали в себе силы и до перерыва вполне могли увеличить преимущество в счёте. Немцы продолжали подолгу владеть мячом, но острота у ворот Ольссона возникала редко. Можно было вспомнить дальний удар Гюндогана, с которым не без труда справился шведский голкипер. Спокойный сейв на свой счёт помешал Ольсену записать коварный рикошет. А концовка и вовсе прошла с преимуществом шведов. Сперва Классон едва не вышел на ударную позицию на углу вратарской, а затем уже после стандарта Нойер спас свою команду после отличного удара головой Берга. Мяч летел под дальнюю штангу, но Нойер сделал сейв, который явно войдёт в пятерку лучших на этом чемпионате.
Второй тайм немцы начали в похожем стиле, как и первый. Только на этот раз давление сработало. Уже на 48-й минуте после прострела Вернера мяч попал к Ройсу, который коленом переправил его в ворота. Поучаствовал в голевом эпизоде и Марио Гомес, заменивший Юлиана Дракслера в перерыве. Гомис слегка задел мяч и подкинул его прямо на колено Ройсу, хоть и сделал это несознательно.
Птица-феникс Лёва
Сравняв счёт, немцы не стали сбавлять обороты. Шведы ушли в глухую оборону, выстроив настоящую сине-жёлтую стену перед своей штрафной. В то же время у скандинавов перестала получаться контригра. Берг и Тойвонен явно подустали, а Форсберг в одиночку не мог преодолеть оборону соперника в контратаке. Шведы начали ещё больше прижиматься к своей штрафной, гол явно назревал. Мяч мог оказаться в сетке ворот шведской сборной после опасного прострела, который прерывал Гранквист. Мяч от бывшего защитника «Краснодара» полетел в угол ворот, но там же оказался и Ольсен.
В конце немцы полностью обнажили тылы, а в центральном круге стал дежурить Нойер. Разок шведы даже попытались подловить голкипера сборной Германии, пробив почти из центра поля, но удар не получился. Шведскую дружину явно устраивала ничья, а в концовке скандинавы ещё и получили численное преимущество. Боатенг в безрассудном подкате сбил одного из игроков шведской сборной и заслуженно получил вторую жёлтую карточку.
В концовке обе команды упустили множество голевых моментов, но ближе были немцы. Удачно вошел Юлиан Бранд, который в компенсированное время попал в штангу. Неплохо контратаковали шведы, но немцев спасло настоящее чудо. Скандинавы заработали глупейший штрафной у угла штрафной площади. Ройс откатил мяч под удар Кроосу, а Тони попал в самую девятку! Шансы сборной Германии на выход в плей-офф живы! Всё решится в заключительном туре. Удивительно, но теперь даже Мексика может остаться без путёвки в следующий раунд, если проиграет Швеции.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
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