Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира

Сборная Германии вновь не смогла показать то, чего ждут от чемпионов мира, но немцы остались в игре. С невероятным трудом Бундестим сумела не только спастись в матче против сборной Швеции, но и одержать победу. Rusfootball.info – о немецком чуде.

Шведские болельщики начали собираться в Сочи ещё за день до матча. Небольшие группы фанатов в жёлтом высаживались десантом в центре Сочи у ж/д вокзала. Немцы передвигались лишь маленькими группами, а идентифицировать гостей из западной Европы можно было лишь по характерному языку, от национальной атрибутики Бундестим они фактически отказались. В день матча жёлтая волна и вовсе стала принимать угрожающие размеры. Шведские фанаты явно превзошли своих конкурентов по численности.

Молодые ребята Густав и Фредрик приехали в Россию из Стокгольма. Парни рассказали, что выстроили свою логистику таким образом, чтобы побывать в различных городах и посмотреть матчи сборной. В итоге они посетили Москву, Нижний Новгород и Сочи. Ребята рассчитывают задержаться в России, для этого Швеции нужно было не проиграть Германии. Впрочем, на случай поражения жители Стокгольма разработали план Б: они намереваются поехать в грузинский Батуми, а оттуда направиться в Турцию. Из Стамбула шведы вылетят домой в Стокгольм.



Вообще, шведские фанаты здесь в Сочи быстро обжились. Накануне они даже устроили празднования середины лета (MidSummer). Конечно, праздновать середину лета 22 июня немного странно, но нужно понимать особенности лета этой страны. В конце августа в Швеции уже не лето, а настоящая осень поэтому не стоит удивляться такому необычному празднику.

В день матча Сочи с утро заволокло тучами. Всё утро шёл проливной дождь, а стоило только ему закончиться, как город оказался во власти духоты. Испарение осадков привело к ужасному эффекту: пожалуй, в Сочи стало также душно, как было четыре года назад в Бразилии в тропическом городке Манаус, который стал настоящим адом для игроков и болельщиков.

Удивительно, но Сочи привлёк не только поклонников сборных Швеции и Германии. В день матча в городе-курорте можно было встретить группы аргентинцев, бразильцев, австралийцев и перуанцев. Также попадались небольшие компании китайцев (куда без них?). Шведы сохраняли отличное настроение, они договорились собраться перед игрой в шведском баре около стадиона. В итоге там неоднократно звучал шведский гимн в живом исполнении.

В целом, шведы готовились к матчу со сдержанным оптимизмом. Для сохранения хороших шансов на выход в плей-офф им нужно было не уступить действующим чемпионам мира. Да, немцы уже потерпели поражение в стартовом матче от мексиканцев, но в отличие от шведов у сборной Мексики было самое грозное оружие – быстрые контратаки. Как печально пошутил Густав, наше оружие – VAR и Гранквист. Именно они помогли шведам начать турнир с победы над Южной Кореей.

Груз ожиданий

Впрочем, нельзя было сказать, что к важнейшему матчу группового этапа шведы подошли совсем уж без шансов на успех. Немцы в первом туре выглядели, мягко говоря, неважно. Как потом признался главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв, его команда не была похожа на себя, немцы не могли реализовать свои моменты и слишком часто теряли мяч.

Болельщики из Швеции предположили, что у их титулованных соперников могут возникнуть проблемы, если они не забьют быстрый гол. Якобы Бундестим занервничает, чем могут воспользоваться шведские футболисты. Но, как отмечали и фанаты, в сборной Швеции сегодня не хватает забивного форварда. Как тут не вспомнить о Златане, которого всё-таки проигнорировал тренерский штаб Янне Андерсона?

В то же время на немцев давил груз ожиданий, а также на них по-особенному настраивались соперники, о чём говорил Йоахим Лёв. Бундестренер сказал перед матчем со шведами, что все хотят обыграть чемпионов.

Довольно много говорилось о том, какой состав выберет Лёв на этот матч. Предполагалось, что главный тренер немцев может сделать выбор в пользу более молодого состава, ведь Бундестим уже выигрывала Кубок Конфедераций в России, задействуя нескольких резервистов.

Звучала и критика в адрес Лёва в связи с выбором голкипера. Дескать, не надо было ставить в ворота Мануэля Нойера, пропустившего из-за травмы весь сезон, а более предпочтительным вариантом был бы Марк-Андре Тер-Штеген, ставший основным вратарём в «Барселоне». Впрочем, на подобные призывы и критику Лёв ответил в своей манере: попросту проигнорировал её. Состав немцев не претерпел серьёзных изменений по сравнению с первым матчем. Стоило отметить только то, что Лёв усадил в запас Озила, затерявшегося на поле в матче против мексиканцев.

Провал Бундестим

Немцы с первых минут взялись за дело. Уже в самом дебюте матч едва не побывал в воротах Ольсена. Под удар Мюллера бросился Лустиг, а форвард «Баварии» бил практически с 11-метровой отметки. Шведы хоть и включили в состав двух номинальных форвардов, но в контратаки выходили крайне редко, хотя неплохой подход за счёт индивидуальных действий едва не исполнил Форсберг. Полузащитник сборной Швеции эффектно ушёл от двоих оппонентов в центре поля, но затем его защитники немецкой команды всё же настигли.

Затем уже Дракслер получил мяч на углу штрафной, легко обыграл защитника шведской сборной и прострелил во вратарскую. Прострел получился коварным: мяч вполне мог влететь в дальний угол ворот Ольсена.

Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира


Но самый убойный момент был у шведов на 12-й минуте. Маркус Берг убежал один на один и после контакта с защитником оказался на газоне стадиона «Фишт». Как показалось, Боатенг толкал в спину соперника, но арбитр Шимон Марциняк проигнорировал эпизод, отказавшись смотреть повтор. А на повторе было видно, что Боатенг не только толкал соперника в спину, но ещё и поставил форварду шведской сборной подножку.

Вскоре немцы ещё и остались в меньшинстве. В одном из эпизодов Руди досталось по лицу, пробегавший мимо игрок сборной Швеции пытался перепрыгнуть немца, но попал тому коленом в нос. В результате Руди долго оказывали помощь, пытаясь остановить кровотечение, но вернуться на поле он так и не сумел. В результате его заменил Гюндоган, который в первом тайме никак себя не проявил. Впрочем, то же самое можно было сказать обо всех игроках немецкой сборной: вторую половину тайма Бундестим провалила.

Появление на поле Гюндогана состоялось за минуту до роковой потери Крооса. Самый аккуратный и точный полузащитник современного футбола потерял мяч в центре поля, а дальше шведы разыграли всё как по нотам. Последовал точный пас на Тойвонена, а форвард сборной Швеции в борьбе с Рюдигером перебросил Нойера! – 1:0!

После этого уже шведы почувствовали в себе силы и до перерыва вполне могли увеличить преимущество в счёте. Немцы продолжали подолгу владеть мячом, но острота у ворот Ольссона возникала редко. Можно было вспомнить дальний удар Гюндогана, с которым не без труда справился шведский голкипер. Спокойный сейв на свой счёт помешал Ольсену записать коварный рикошет. А концовка и вовсе прошла с преимуществом шведов. Сперва Классон едва не вышел на ударную позицию на углу вратарской, а затем уже после стандарта Нойер спас свою команду после отличного удара головой Берга. Мяч летел под дальнюю штангу, но Нойер сделал сейв, который явно войдёт в пятерку лучших на этом чемпионате.

Второй тайм немцы начали в похожем стиле, как и первый. Только на этот раз давление сработало. Уже на 48-й минуте после прострела Вернера мяч попал к Ройсу, который коленом переправил его в ворота. Поучаствовал в голевом эпизоде и Марио Гомес, заменивший Юлиана Дракслера в перерыве. Гомис слегка задел мяч и подкинул его прямо на колено Ройсу, хоть и сделал это несознательно.

Птица-феникс Лёва

Сравняв счёт, немцы не стали сбавлять обороты. Шведы ушли в глухую оборону, выстроив настоящую сине-жёлтую стену перед своей штрафной. В то же время у скандинавов перестала получаться контригра. Берг и Тойвонен явно подустали, а Форсберг в одиночку не мог преодолеть оборону соперника в контратаке. Шведы начали ещё больше прижиматься к своей штрафной, гол явно назревал. Мяч мог оказаться в сетке ворот шведской сборной после опасного прострела, который прерывал Гранквист. Мяч от бывшего защитника «Краснодара» полетел в угол ворот, но там же оказался и Ольсен.



В конце немцы полностью обнажили тылы, а в центральном круге стал дежурить Нойер. Разок шведы даже попытались подловить голкипера сборной Германии, пробив почти из центра поля, но удар не получился. Шведскую дружину явно устраивала ничья, а в концовке скандинавы ещё и получили численное преимущество. Боатенг в безрассудном подкате сбил одного из игроков шведской сборной и заслуженно получил вторую жёлтую карточку.

В концовке обе команды упустили множество голевых моментов, но ближе были немцы. Удачно вошел Юлиан Бранд, который в компенсированное время попал в штангу. Неплохо контратаковали шведы, но немцев спасло настоящее чудо. Скандинавы заработали глупейший штрафной у угла штрафной площади. Ройс откатил мяч под удар Кроосу, а Тони попал в самую девятку! Шансы сборной Германии на выход в плей-офф живы! Всё решится в заключительном туре. Удивительно, но теперь даже Мексика может остаться без путёвки в следующий раунд, если проиграет Швеции.

Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Теги: Сборная Германии Кроос Сборная Швеции
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(1)
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 23:16) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Кроос - это чудо ... !!! Его индивидуальное мастерство тащит Германию дальше и не дало свалится в футбольную пропасть ...

Притом, что Кроос просто привёз гол в свои ворота...

Я бы тут не только про мастерство говорил. Что сделает большинство футболистов, когда у тебя есть 1 касание на спасение, угол острый, а в штрафной полно партнёров. Конечно, навесит. Но Тони взвалил на себя огромную ответственность и затащил
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это "чудо" при общении использует много пшекающих звуков.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кроос - это чудо ... !!! Его индивидуальное мастерство тащит Германию дальше и не дало свалится в футбольную пропасть ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
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