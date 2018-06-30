Хавьер Эрнандес: это больше, чем просто мечта

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес прокомментировал победу над национальной командой Южной Кореи (2:1) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018."Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается. Нам нужно оставаться спокойными", - цитирует игрока пресс-служба ФИФА.