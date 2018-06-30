Фёдор Смолов об ответе болельщику: я отвечал на другой комментарий, который он, как настоящий мужчина, удалил

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Фёдор Смолов об ответе болельщику: я отвечал на другой комментарий, который он, как настоящий мужчина, удалил

Фёдор Смолов об ответе болельщику: я отвечал на другой комментарий, который он, как настоящий мужчина, удалилНападающий сборной России Фёдор Смолов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем прояснил ситуацию с жёстким ответом на критику в Инстаграме и рассказал, что сейчас не читает спортивных статей и новостей, передаёт из Самары корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Ты свой первый гол в большой карьере забил в Самаре, может, какие-то особые воспоминания?

- Я это помню. Но прошло уже 10 лет с тех пор, ЧМ совершенно другая история. С Самарой у меня и родственная история: здесь живут двоюродные братья, тётя, дядя. Надеюсь, их поддержка мне завтра поможет, но ничего сверхъестественного это не даёт.

- Что для вас как игрока означает представлять свою страну?

- Это большая честь - быть в составе своей команды на чемпионате мира, впервые проходящем в России. Вы знаете, что перед чемпионатом мира у нас были не хорошие результаты. Мы счастливы, что выполнили задачу и с нетерпением ждём плей-офф.

- В каком вы настроении после потери места в основном составе? Не жалеете ли о жестком ответе болельщику в Инстаграме?

- Настроение отличное, потому что мы вышли в 1/8 финала, решили первоочередную задачу. Я оказался в числе 23 игроков. Я готов, когда тренер решит меня выпустить на поле.

Что касается ответа, то он, как настоящий мужчина, удалил свой первый комментарий о том, что я играю за его деньги. Я отреагировал на это, а мой комментарий остался висеть.

- "Первый Канал", программа "Время покажет". Я по поводу не давления, а фона. Если мы хвалим сборную, то самозабвенно и креативно. Если ругаем, то до кровавых слюней. Сейчас проходит огромное количество флэшмобов, в интернете масса мемов. Вы воспринимаете это как поддержку, вам это помогает, мешает или вы этого не замечаете?

- Мы в Новогорске находимся в некоем вакууме. Я перестал следить за спортивными новостями и статьями после матча с Турцией. Я смирился с тем, что мы худшие в стране люди (смеётся). Мы все это приняли, а сейчас, поскольку все люди взрослые, делаем своё дело. Счастливы и рады, что всё у нас получается.
Теги: Сборная России Сборная Уругвая Смолов
Сегодня, 12:40
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5
(5)
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 13:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ребята, а это не вы тот болельщик, кроме ADonskoi, только под разными никами?
Судя по посту Египетского вернблюма, он опять в наркоугаре. Набор не связанных слов собранных вместе.

Смолову только удачи, как и всей сборной.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№4 Написал: romazab romazab (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Губошлеп иди sука тренеруйся, а не трынди. Ты и так баран кривоногий, а еще говоришь много. Твой макимум Краснодар, а не сборная. Тебе идиоту шасн выпал на домашнем чм играть, страну доверили представлять, а ты ушлепок, бездействуешь, тогда заткнись хоть.


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 13:42) #
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online

Надеемся, что Федя заиграет и его появление на поле значительно усилит Сборную. Хорошего боевого настроения и большой удачи. Еще не поздно включиться в гонку бомбардиров.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: tantara002 (Сегодня, 13:21) #
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Смолов - олицетворяет в себе современного попсового уепана. Вместо того , что бы тренироваться , он сидит в Инстограме и вступает в полемику с таким же уепаном . Никакой ответственности перед народом , который болеет за страну , за сборную . Тупорылая разукрашенная обезьяна


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 13:13) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Старая фишка пони под ником Joss, к примеру - ну чтоб ему возразить не смогли. Скажет осел Жопсик куйню дикую - и быстренько сальными пальчиками - "банить-банить! Ух и плющит! Но банить нада!". Просто надо удалить все опровергающие твою глупость ответы... И ты... Натуральный ишак с погонялом joss-сик


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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