ФИФА открыла дисциплинарные дела против Шакири, Джаки и Крстаича

ФИФА на официальном сайте сообщила об открытии нескольких дисциплинарных дел, связанных с матчем второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Швейцарии и Сербии (2:1).ФИФА начала расследование в отношении игроков национальной команды Швейцарии Шердана Шакири и Гранита Джаки из-за способа празднования голов. Напомним, оба футболиста изображали орла, скрестив руки на груди.Второе дело было открыто против Футбольного союза Сербии из-за поведения сербских болельщиков во время матча. Отмечается, что фанаты выкрикивали политические и оскорбительные лозунги.Причиной ещё одного разбирательства стали комментарии главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, сказанные после матча.