Сборная Швеции установила антирекорд ЧМ, в восьмой раз проиграв, ведя в счёте

Сборная Швеции в матче второго тура группы F чемпионата мира — 2018 проиграла сборной Германии со счётом 1:2.Шведы открыли счёт в первом тайме — на 32-й минуте отличился нападающий французской "Тулузы" Ола Тойвонен. Однако во второй половине игры подопечные Янне Андерссона не сумели удержать преимущество, пропустив два мяча, в том числе решающий от Тони Крооса на последней минуте добавленного времени.Для сборной Швеции это поражение стало уже восьмым на чемпионатах мира в матче, в котором она вела по его ходу в счёте, что является антирекордом мундиалей.