Сборная Германии извинилась перед Швецией за празднование гола

Немецкий футбольный союз (DFB) извинился перед сборной Швеции (2:1).Напомним, игроки немецкой команды побежали праздновать гол к скамейке соперника, что вызвало недовольство со стороны шведской команды."Это была эмоциональная игра. В конце концов реакция и жесты тренерского штаба сборной Германии по отношению к шведской команде были слишком эмоциональными. Это совсем не в нашем стиле. Мы принесли извинения тренеру сборной Швеции и его команде. Просим прощения!" — говорится в твиттере немцев.