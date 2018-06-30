Станислав Черчесов: Кавани и Суарес? Нас пугали Салахом - ничего не получилось

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем ответил на вопрос о том, как команда справится с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани, передаёт из Самары корреспондентРоман Гуськов.- Опять нас спрашивают про давление. Медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, готовимся к играм. Был матч открытия, совершенно другое состояние. Второй матч, третий, это ничего не меняет. Команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Ещё раз повторю, играть будут те, кто готовы сделать результат. Мы играем с хорошей командой и нам надо делать свою работу. Понятно, что мы в 1/8 финала и, как бы банально это ни звучало, Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы через игру с ними. Другое дело, что нам надо поделить места, мы хотим быть первыми, всё.- Нас пугали Салахом, ничего не получилось. Мы изучаем соперника. Понятно, у них совершенно другие качества и характеристики. Игра совершенно другого уровня, накала, качества. Сегодня у нас будет предматчевая теория, как обычно. Разберём соперника, дадим нюансы игрокам, они должны переспать с этим и завтра всё исполнить. Получится или нет зависит и от нас, и от соперника.