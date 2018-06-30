Станислав Черчесов: Кавани и Суарес? Нас пугали Салахом - ничего не получилось

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Станислав Черчесов: Кавани и Суарес? Нас пугали Салахом - ничего не получилось

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем ответил на вопрос о том, как команда справится с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани, передаёт из Самары корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Ощущаете ли вы давление на домашнем чемпионате? Как чувствует себя команда?

- Опять нас спрашивают про давление. Медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, готовимся к играм. Был матч открытия, совершенно другое состояние. Второй матч, третий, это ничего не меняет. Команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Ещё раз повторю, играть будут те, кто готовы сделать результат. Мы играем с хорошей командой и нам надо делать свою работу. Понятно, что мы в 1/8 финала и, как бы банально это ни звучало, Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы через игру с ними. Другое дело, что нам надо поделить места, мы хотим быть первыми, всё.

- Сейчас сборная впервые играет против двух сильных нападающих? Будет ли игра в обороне и опорной отличаться?

- Нас пугали Салахом, ничего не получилось. Мы изучаем соперника. Понятно, у них совершенно другие качества и характеристики. Игра совершенно другого уровня, накала, качества. Сегодня у нас будет предматчевая теория, как обычно. Разберём соперника, дадим нюансы игрокам, они должны переспать с этим и завтра всё исполнить. Получится или нет зависит и от нас, и от соперника.

Станислав Черчесов: специальной ротации не будет, с Уругваем сыграют сильнейшие
Теги: Черчесов Сборная Уругвая Сборная России
Сегодня, 13:49
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(0)
№5 Написал: oblom (Сегодня, 16:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxxmasterxxx
Самоуверенный гандон. Сыграть со второсортными командами и радоваться что победили. Ха ха ха. Обыграй уругвай и испанию потом посмотрим. Заслуги Черчесова нет, он ноль полный. Футболисты просто не хотели обосраться, пока от уровня говносборной они не далеко ушли.

Я что то не понял,если обыграли второсортные команды,то мы значит элита что ли?Да мы уже давно никто и никак.Даже на ЧЕ 2008, более менее успешном для нас, Испании мы дважды нехило просрали.Так что нынешняя сборная достойно выступает и бросать в нее камень глупо.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: tantara002 (Сегодня, 14:55) #
  • -3
  •  (5)

Как хорошо молчали . А теперь все распесделись ..не Айс


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: xxxmasterxxx x (Сегодня, 14:34) #
  • -2
  •  (6)

Самоуверенный гандон. Сыграть со второсортными командами и радоваться что победили. Ха ха ха. Обыграй уругвай и испанию потом посмотрим. Заслуги Черчесова нет, он ноль полный. Футболисты просто не хотели обосраться, пока от уровня говносборной они не далеко ушли.
Регистрация: 26.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: Zdorov (Сегодня, 14:07) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Бавария»
Правильно Саламыч! Гни свою линию! Пусть ты (далеко)не самый красноречивый, но свою работу делаешь неплохо!
Я вспоминаю игру нашей сборной до Черчесова. Что там было? НИЧЕГО хорошего! Когда мяч у нас ,мы еле еле доходим до центра . Потом маленький и не напрягающий прессинг, а наши игроки в панике ,быстро отдают пас назад, до вратаря, лишь бы избавиться от ответственности. Трусы одним словом. Далее вратарь выбивает вперёд ,а там в большинстве случаев мы не цепляемся за мяч, кое как отбиваемся и все по новой!
БРАВО Саламыч, что ты избавил сборную от этого ужаса!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да на чудо только надеятся. Объективно - мы слабее. То, что наши могут выйти "на стержне", на мотивации - возможно, но лучше бы не сейчас, бо перегореть возможно
Но с другой стороны в плейоффе нам ловить нечего, 2 просраные игры... Смажут впечатление от чм


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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