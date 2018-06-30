Гарет Саутгейт: уровень организации чемпионата мира очень высокий

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о чемпионате мира в России."Уровень организации очень высокий. На стадионах царит супер атмосфера. Чемпионат мира в России пока проходит великолепно. Отличные дороги, транспортное сопровождение – никаких вопросов. В Санкт-Петербурге для нас даже в 5 утра перекрывали дорогу, когда мы ехали в Репино. Стадионы фантастические. Арены в Волгограде и в Нижнем Новгороде - абсолютно потрясающие. Очень красивые в плане архитектуры", - сказал тренер.