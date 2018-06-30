Гарет Саутгейт: в матче с Панамой мы бились до самого конца

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Панамой (6:1).- Мы сегодня бились до самого конца. Решили все в первом тайме. Это хорошо. Кейн? Он молодец, но я хочу сказать о Лингарде, который сыграл потрясающе. Кейн проводит очень сильный турнир. Пенальти часто не берут в счет, но вообще-то их тоже надо уметь забивать.- Давайте наслаждаться моментом. И получать удовольствие от игры с Бельгией. Мы хотим провести хороший матч. А с раскладами разберемся позже. Я больше радовался победе над Тунисом. Потому что мы были в сложной ситуации и вышли из нее.