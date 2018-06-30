Хосе Хименес не сыграет с Россией из-за травмы

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес пропустит матч группового этапа ЧМ-2018 против команды России из-за травмы.23-летний футболист не сможет выйти на поле из-за травмы квадрицепса, защитник тренируется по индивидуальному плану.Хименес стал автором победного гола в игре со сборной Египта (1:0).