ФИФА оштрафовала Польский футбольный союз за политический баннер во время ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Польский футбольный союз на 10 тыс. швейцарских франков (примерно $ 10,1 тыс.) за демонстрацию болельщиками сборной Польши политического баннера во время матча ЧМ-2018 с национальной командой Сенегала (1:2), сообщает пресс-служба организации.Также ФИФА открыла два дела против футбольных ассоциаций Аргентины и Хорватии из-за нескольких инцидентов, в которых участвовали болельщики аргентинской и хорватской сборных во время недавнего матча чемпионата мира.Напомним, национальная команда Хорватии разгромила Аргентину в поединке второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счётом 3:0.