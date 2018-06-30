Дни аниме и африканской музыки в Екатеринбурге

Не успел Екатеринбург опомниться после перуанского нашествия, а столицу Урала уже наводнили иностранцы совсем другого рода. Корреспондентрассказывает о том, чем жил самый восточный город ЧМ-2018 накануне, во время и после битвы Сенегала и Японии.Следует отметить, что настроение в столице Урала сегодня было совсем не таким, какое предшествовало схватке перуанской и французской сборных. Латиноамериканцы, заполонив Екатеринбург, веселились буквально на каждом углу: смеялись, радостно болтали на испанском, пели и даже плясали. Более того, их карнавал не прекратился и на фоне поражения родной сборной, оставившего ее без шансов оказаться в 1/8 финала. Команда Перу проиграла два матча и еще ни разу не поразила ворота соперников, а ее болельщики в барах и кафе распевали песни о милой родине. Да, плакали (автор сих строк видел, как одна перуанская девушка в разгар веселья открыла на своем телефоне материал о поражении от Франции, и из ее глаз тут же хлынули слезы), но сами же заливали свою горечь оптимизмом. Это действительно был праздник, который всегда с тобой, и Париж тут абсолютно ни при чем.Пробыв несколько дней в самой восточной точке мундиаля, почти все перуанцы ее все-таки покинули. А на смену им прибыли японцы.Да, именно так, поскольку сенегальских фанов ни в Екатеринбурге, ни в целом на просторах нашей страны практически не наблюдалось. Мне довелось пообщаться с коллегами из Сенегала, и они отметили, что в Россию приехало всего лишь около трехсот поклонников «львов Терранги». Впоследствии это подтвердили и сами африканские болельщики. Причина такой ситуации банальна: лететь из сенегальских краев в наши города дорого, а люди в этой африканской державе, в основном, очень бедны.Зато представителей сенегальских медиа было предостаточно. Честно говоря, моментами возникало впечатление, что их больше, чем, собственно, фанатов. Японских журналистов прибыло очень много, впервые за время проведения чемпионата мира в столице Урала пресс-центр был по-настоящему заполнен. Тем не менее, работники сенегальских медиа не терялись на фоне коллег из Страны восходящего солнца. А были среди африканцев и весьма опытные ребята. Один из моих собеседников заявил, что работает уже на третьем первенстве планеты, причем первым для него стал еще ЧМ-2002, тот самый, на котором сборная Сенегала произвела фурор!Однако вернемся к японским болельщикам. Наверное, Екатеринбург был для них самым удобным городом, ведь он расположен ближе всего к их стране. И насколько же их поведение контрастировало с тем, как вели себя перуанцы! Вот что значит – другая культура.Азиаты выглядели колоритно, ярко, с удовольствием фотографировались с местными жителями, но общаться с ними было затруднительно. Если перуанские гости с радостью вступали в любой диалог, даже плохо владея английским, то японцы далеко не всегда шли на контакт, держались закрыто и старались лишних разговоров не заводить. На моих глазах одна женщина предложила группе азиатов сувенир, но они отказались его принимать с подчеркнуто отстраненным видом. Представить себе подобное в исполнении латиноамериканцев попросту невозможно.При этом я наблюдал диалог между японским журналистом и двумя болельщиками. Вот там разговор шел очень охотно, с улыбками и смехом. Выводы можете сделать сами, уважаемые читатели.Только не подумайте, что я порицаю японцев. Нет, нет и еще раз. Просто подчеркиваю разницу в культуре.Нормально побеседовать удалось лишь с несколькими гостями из Страны восходящего солнца. Кстати, создалось впечатление, что для них стал открытием тот факт, что в последние пятнадцать-двадцать лет японская культура пользуется в России большой популярностью, прежде всего, под влиянием аниме. Во всяком случае, мне показалось, что я увидел на лицах азиатских болельщиков удивление, когда рассказывал им об этом.Контраст, впрочем, чувствовался не только на фоне перуанцев, но и по сравнению с сенегальцами. Ближе к «Екатеринбург Арене» они все-таки появились в поле зрения и были крайне раскованными, чем подчас вводили в ступор гораздо более спокойных японцев. Но все же африканских фанов было слишком мало, чтобы создать ураган на подступах к стадиону, потому сегодня, в отличие от событий трехдневной давности, около арены было достаточно тихо и спокойно.Чего не скажешь о ее чаше. Честно говоря, я ожидал, что подопечных Акира Нисино ждет практически домашний матч, учитывая гигантское превосходство их поклонников на трибунах. Какое там! Когда прозвучал стартовый свисток, и на «Екатеринбург Арене» смолкла музыка, доносившаяся из динамиков, автор этих строк осознал, что звук, который он слышал к тому времени уже пару десятков минут – это барабанный бой. Он был просто везде! Отражаясь от крыши, звук сей разносился по всем трибунам, и казалось, что он звучит из каждой точки.Признаюсь: никогда раньше я не встречал ничего подобного. Интересно, а как проходят клубные поединки в Африке? И что было бы, если б сенегальцы заполнили стадион хотя бы на треть? Первое время создавалось впечатление, что уши не выдержат этого давления. Потом я привык к барабанной дроби, однако можно сказать, что вся встреча прошла под настоящий музыкальный аккомпанемент. Если попытаться описать происходящее, то представьте себе, что на футбольной арене во время матча врубили на полную громкость фрагмент из какого-нибудь фильма, где показан шумный ритуал африканских аборигенов. Я не преувеличиваю: именно так это и звучало. Японским болельщикам удавалось заглушить голос Черного континента лишь после того, как мяч влетал в ворота Кадима Н’Диайе. Да и то, ненадолго. Так что, скорее уж, именно команда Алиу Сиссе играла в домашней обстановке.Ничья – это мир и дружба. Особенно, в такой турнирной ситуации, когда она приблизила обе сборные к плей-офф. С другой стороны, повода для серьезных празднований ни у одной стороны все-таки не было. Потому в центре города после поединка было достаточно спокойно, все гости бродили с улыбками на устах и братались друг с другом и екатеринбуржцами. Японцы даже несколько раскрепостились и стали вести себя более открыто. Хотя до латиноамериканцев им, конечно, все равно далеко.Кстати, о последних. Уже сегодня в столице Урала наблюдались мексиканцы, и можно не сомневаться, что через день-два город ждет новый карнавал, возможно, еще более мощный, нежели перуанский. Особенно, если «ацтеки» выйдут в 1/8 финала, а шансов для этого у них предостаточно.К счастью, после неприятной ситуации на матче Египет – Уругвай два последующих поединка не вызвали никаких вопросов по поводу посещаемости «Екатеринбург Арены». Сегодня она вновь была заполнена почти до отказа.