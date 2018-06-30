Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе сборной России

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе сборной России
Министерство спорта РФ опровергло появившуюся ранее информацию, согласно которой на базе в Новогорске, где проводит подготовку к матчам чемпионата мира–2018 сборная России, произошло убийство.
"Министерство спорта Российской Федерации сообщает, что распространённые в СМИ сведения о совершении 24.06.2018 преступления на территории Учебно-тренировочного центра "Новогорск" не соответствуют действительности. Более того: на его площади не находятся рестораны и другие коммерческие структуры", — говорится в заявлении министерства.
"Чемпионат.сом"
"Министерство спорта Российской Федерации сообщает, что распространённые в СМИ сведения о совершении 24.06.2018 преступления на территории Учебно-тренировочного центра "Новогорск" не соответствуют действительности. Более того: на его площади не находятся рестораны и другие коммерческие структуры", — говорится в заявлении министерства.
"Чемпионат.сом"
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