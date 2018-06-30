Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе сборной России

Министерство спорта РФ опровергло появившуюся ранее информацию, согласно которой на базе в Новогорске, где проводит подготовку к матчам чемпионата мира–2018 сборная России, произошло убийство."Министерство спорта Российской Федерации сообщает, что распространённые в СМИ сведения о совершении 24.06.2018 преступления на территории Учебно-тренировочного центра "Новогорск" не соответствуют действительности. Более того: на его площади не находятся рестораны и другие коммерческие структуры", — говорится в заявлении министерства.