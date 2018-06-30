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|1
|1
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|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
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|1
|2
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|-1
|1
|4
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|2
|0
|0
|2
|0
|2
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|0
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|0
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|+5
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|2
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|2
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|0
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|3
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|4
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|3
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|0
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|0
|2
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|C1
|-:-
|D2
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|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
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|B1
|-:-
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|D1
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|C2
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|F2
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|G1
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|C1|D2
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|QF2
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"Селесте" спустили с небес. Сборная России без вариантов проиграла Уругваю
После двух блестящих побед сборная России словно вернулась в эпоху контрольных матчей, где по большей части осознавала безнадёжность своего положения перед превосходящим в классе противником. Уругвай толком не успел показать превосходство, а уже повёл в счёте. Rusfootball.info о матче, который должен был быть решающим, но, слава Станиславу, им не стал.
В Самаре уже состоялись 2 матча чемпионата мира, но жара во всех смыслах накрыла город аккурат к матчу сборной России. Ажиотажный футбол и температура выше 30 градусов отразились на жизни остальной, нефутбольной части города не лучшим образом: кто-то не мог доехать на пляж, потому что трамваи города двигались исключительно на стадион и с него, кто-то в обычном, не стадионном автобусе, истекал пОтом как в парилке. Вместо вопросов, как сыграют наши, приходилось слышать «когда закончится этот чемпионат?» и «мы умрём?».
Но всё-таки не сказать, что градус этого матча был повышен до предела. Этот матч должен был стать решающим, возможно похоронным для сборной России, но вместо этого ожидалась полутоварищеская встреча. Зритель с одной стороны чувствовал себя обманутым, а с другой – был рад отсутствию сумасшедшего напряжения и нервов.
Будь игра судьбоносной, Черчесов наверняка не дал бы отдохнуть и залечить болячки Жиркову, снова отправил бы направо Марио Фернандеса и закрыл бы глаза на жёлтую карточку Головина. Но тренер произвёл ожидаемые изменения и правильно сделал.
Наверняка 28-го колумбийцы перебьют впечатление, но выходила команда под очень мощное «Россия, Россия!». Стадион, не попадая, но с душой спел гимн, а зрители уже начали попытки запустить волну. Игра команды не сбивала настрой трибун, но затем Юра Газинский взял и сделал пас на ход Суаресу. Автор первого гола сборной на чемпионате мира вместо бесполезного паса назад в простейшей ситуации организовал опаснейшую контратаку и сам же не успел к её пресечению, сфолив на карточку и гол Суареса.
Пропускать первыми плохо в любом матче, но попытки отыграться в игре с Уругваем – особо изысканный вид пытки. Дисциплинированная, прагматичная команда воинов, которая не даст слабину и обязательно накажет тебя за ошибки благодаря наличию крутейших нападающих. Наши на правах хозяев, конечно, попробовали пойти вперёд, использовать способность Дзюбы зацепиться за мяч. Одним из немногих, у кого что-то получалось, был Зобнин – Рома не без успеха пытался успевать везде.
Тем не менее, мы постоянно нарывались на быстрые атаки. Вслед за Газинским на жёлтой повис Смольников. Наши в последний момент кое-как отбивались с помощью нарушений и выносов на угловой, но после стандарта прилетел ещё один гол. Денис Черышев решил подтянуться в гонке бомбардиров своеобразным способом, а Акинфеев замешкался и не предотвратил беду, пришедшую от Лаксальту.
Мыслями сборная России была в атаке, у чужих ворот, но в суровой реальности приходилось встречать быстрые атаки и выносить мячи из вратарской – Акинфеев наконец хоть что-то взял после выхода 1 на 1 Бетанкура. Объективно, для нашей команды было бы за счастье довести 1 тайм при счёте 0:2, а после перерыва попробовать воспользоваться возможной расслабленностью Уругвая. Но после того, как Ласкальт убежал от Смольникова, пользоваться тем, чего не было, стало некому. Игорь завершил свой большой турнир примерно так же провально, как и первый.
Марио Черчесов выпустил вместо не Миранчука, а Черышева. Думается, исключительно из соображений поберечь к 1/8 финала бомбардира, которому всё равно, кому забивать.
В перерыве запустившего процесс самоуничтожения Газинского поменял Кузяев, а уже к 60 минуте Черчесов исчерпал все замены. Накануне тренеру задавали вопрос многих болельщиков: «Почему не играют Миранчуки?». Думается, Алексей сегодня ответил лучше, чем Черчесов со своим «Потому что тренер так решает». Момент, когда он не побежал на передачу Фернандеса на линии штрафной соперника, его во многом приговорил. Но Станислав Саламович не побоялся рискнуть разгромом в попытке зацепиться за несуществовавшую надежду и выпустил Смолова.
После проведённых замен Черчесову оставалось только заводить трибуны, но на 70-й минуте завелись как раз уругвайские болельщики. Российские не сказать, что замолчали и бросили переживать, но повода в виде пару раз размахивавшего руками Черчесова было маловато для по-настоящему масштабной поддержки. Зрители сегодня были точно не хуже футболистов, но, видимо, даже мешали им, непривычным к такой атмосфере. Хотя уж Самедов, запустивший две подачи со штрафных вообще вникуда, должен быть привычен к шуму.
Разбирать по молекулам футбольную составляющую 2 тайма большого смысла нет: даже Кузяева с тем же Газинским толком не сравнивать из-за разности условий. Одно дело играть с Саудовской Аравией и Египтом, другое – в меньшинстве при безнадежных 0:2 с Уругваем. Разгрома хотелось бы избежать, но «селесте» забили с угловых в каждом матче этого чемпионата.
Ответ на вопрос, мучивший меня перед игрой, нашёлся сам: нет, такого решающего матча мне бы не хотелось. Хорошо, что мы уже решили задачу. Здесь Станислав Черчесов добавил бы дежурное «и у нас есть время исправить ошибки», но некуда деть опасения, что игра с Испанией сильно отличаться не будет. Да и с Португалией, скорее всего, тоже. Главное, чтобы удалось хотя бы побиться, а не как сегодня, когда Уругвай ещё не успел включиться, показать свою силу, а уже вёл в счёте.
[center]
Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Нандес, Лашальт, Фалеро, Торрейра, Бентанкур (де Арраскаета, 70), Суарес, Кавани (Гомес, 90+3)
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Смольников, Газинский (Кузяев, 46), Самедов, Зобнин, Алексей Миранчук (Смолов, 67), Черышев (Фернандес, 40), Дзюба
Предупреждения: Газинский, 8, Смольников, 31, Бентанкур, 66
Удаления: Смольников, 39
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images
В Самаре уже состоялись 2 матча чемпионата мира, но жара во всех смыслах накрыла город аккурат к матчу сборной России. Ажиотажный футбол и температура выше 30 градусов отразились на жизни остальной, нефутбольной части города не лучшим образом: кто-то не мог доехать на пляж, потому что трамваи города двигались исключительно на стадион и с него, кто-то в обычном, не стадионном автобусе, истекал пОтом как в парилке. Вместо вопросов, как сыграют наши, приходилось слышать «когда закончится этот чемпионат?» и «мы умрём?».
Но всё-таки не сказать, что градус этого матча был повышен до предела. Этот матч должен был стать решающим, возможно похоронным для сборной России, но вместо этого ожидалась полутоварищеская встреча. Зритель с одной стороны чувствовал себя обманутым, а с другой – был рад отсутствию сумасшедшего напряжения и нервов.
Будь игра судьбоносной, Черчесов наверняка не дал бы отдохнуть и залечить болячки Жиркову, снова отправил бы направо Марио Фернандеса и закрыл бы глаза на жёлтую карточку Головина. Но тренер произвёл ожидаемые изменения и правильно сделал.
Наверняка 28-го колумбийцы перебьют впечатление, но выходила команда под очень мощное «Россия, Россия!». Стадион, не попадая, но с душой спел гимн, а зрители уже начали попытки запустить волну. Игра команды не сбивала настрой трибун, но затем Юра Газинский взял и сделал пас на ход Суаресу. Автор первого гола сборной на чемпионате мира вместо бесполезного паса назад в простейшей ситуации организовал опаснейшую контратаку и сам же не успел к её пресечению, сфолив на карточку и гол Суареса.
Пропускать первыми плохо в любом матче, но попытки отыграться в игре с Уругваем – особо изысканный вид пытки. Дисциплинированная, прагматичная команда воинов, которая не даст слабину и обязательно накажет тебя за ошибки благодаря наличию крутейших нападающих. Наши на правах хозяев, конечно, попробовали пойти вперёд, использовать способность Дзюбы зацепиться за мяч. Одним из немногих, у кого что-то получалось, был Зобнин – Рома не без успеха пытался успевать везде.
Тем не менее, мы постоянно нарывались на быстрые атаки. Вслед за Газинским на жёлтой повис Смольников. Наши в последний момент кое-как отбивались с помощью нарушений и выносов на угловой, но после стандарта прилетел ещё один гол. Денис Черышев решил подтянуться в гонке бомбардиров своеобразным способом, а Акинфеев замешкался и не предотвратил беду, пришедшую от Лаксальту.
Мыслями сборная России была в атаке, у чужих ворот, но в суровой реальности приходилось встречать быстрые атаки и выносить мячи из вратарской – Акинфеев наконец хоть что-то взял после выхода 1 на 1 Бетанкура. Объективно, для нашей команды было бы за счастье довести 1 тайм при счёте 0:2, а после перерыва попробовать воспользоваться возможной расслабленностью Уругвая. Но после того, как Ласкальт убежал от Смольникова, пользоваться тем, чего не было, стало некому. Игорь завершил свой большой турнир примерно так же провально, как и первый.
Марио Черчесов выпустил вместо не Миранчука, а Черышева. Думается, исключительно из соображений поберечь к 1/8 финала бомбардира, которому всё равно, кому забивать.
В перерыве запустившего процесс самоуничтожения Газинского поменял Кузяев, а уже к 60 минуте Черчесов исчерпал все замены. Накануне тренеру задавали вопрос многих болельщиков: «Почему не играют Миранчуки?». Думается, Алексей сегодня ответил лучше, чем Черчесов со своим «Потому что тренер так решает». Момент, когда он не побежал на передачу Фернандеса на линии штрафной соперника, его во многом приговорил. Но Станислав Саламович не побоялся рискнуть разгромом в попытке зацепиться за несуществовавшую надежду и выпустил Смолова.
После проведённых замен Черчесову оставалось только заводить трибуны, но на 70-й минуте завелись как раз уругвайские болельщики. Российские не сказать, что замолчали и бросили переживать, но повода в виде пару раз размахивавшего руками Черчесова было маловато для по-настоящему масштабной поддержки. Зрители сегодня были точно не хуже футболистов, но, видимо, даже мешали им, непривычным к такой атмосфере. Хотя уж Самедов, запустивший две подачи со штрафных вообще вникуда, должен быть привычен к шуму.
Разбирать по молекулам футбольную составляющую 2 тайма большого смысла нет: даже Кузяева с тем же Газинским толком не сравнивать из-за разности условий. Одно дело играть с Саудовской Аравией и Египтом, другое – в меньшинстве при безнадежных 0:2 с Уругваем. Разгрома хотелось бы избежать, но «селесте» забили с угловых в каждом матче этого чемпионата.
Ответ на вопрос, мучивший меня перед игрой, нашёлся сам: нет, такого решающего матча мне бы не хотелось. Хорошо, что мы уже решили задачу. Здесь Станислав Черчесов добавил бы дежурное «и у нас есть время исправить ошибки», но некуда деть опасения, что игра с Испанией сильно отличаться не будет. Да и с Португалией, скорее всего, тоже. Главное, чтобы удалось хотя бы побиться, а не как сегодня, когда Уругвай ещё не успел включиться, показать свою силу, а уже вёл в счёте.
Чемпионат мира-2018
Группа A. 3-й тур
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
Уругвай – Россия 3:0
Голы: Суарес, 9, Лашальт, 23, Кавани, 90
Группа A. 3-й тур
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
Уругвай – Россия 3:0
Голы: Суарес, 9, Лашальт, 23, Кавани, 90
[center]
Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Нандес, Лашальт, Фалеро, Торрейра, Бентанкур (де Арраскаета, 70), Суарес, Кавани (Гомес, 90+3)
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Смольников, Газинский (Кузяев, 46), Самедов, Зобнин, Алексей Миранчук (Смолов, 67), Черышев (Фернандес, 40), Дзюба
Предупреждения: Газинский, 8, Смольников, 31, Бентанкур, 66
Удаления: Смольников, 39
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images
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