Сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3

Сборная России проиграла Уругваю в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа A. 3-й тур

Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)

Уругвай – Россия 3:0

Гол: Суарес, 9, Лашальт, 23, Кавани, 90

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Нандес, Лашальт, Фалеро, Торрейра, Бентанкур (де Арраскаета, 70), Суарес, Кавани (Гомес, 90+3)

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Смольников, Газинский (Кузяев, 46), Самедов, Зобнин, Алексей Миранчук (Смолов, 67), Черышев (Фернандес, 40), Дзюба

Предупреждения: Газинский, 8, Смольников, 31, Бентанкур, 66

Удаления: Смольников, 39
Теги: Сборная Уругвая Сборная России
Сегодня, 18:53
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№113 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:31) #
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online

Цитата: dreamcatcher
Уругвайцы знали, что вратарь у России никакой

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№112 Написал: нико калуга (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уважаемые россияне,не надо собачиться.К сожалению,это наш уровень игры.Понимающие в футболе большего и не ждали.Надо строить маленькие футбольные площадки и стадионы,что бы футболом стали заниматься все желающие.А то,что сейчас творится в футболе,просто ужас.Как в прочем и во всей стране. И опять, у нас все решают взятки , деньги и протекция.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
№111 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: alexpyat
один фиг будем болеть за парней, если они и дальше будут биться


Когда они играть по настоящему начнут?? а битвы нам уже надоели..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№110 Написал: Mihail69 Московская область (Сегодня, 19:30) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пацаны, я над вами херею, 3/4 отписавшихся типичные диванные гандоны набитые мягким творогом. Вам с.ку.и, что надо, чтобы в каждом про_бали, тогда бальзам на душу? Болельщики ху_вы, у меня одно слово убл_дины вы конечные.
Регистрация: 29.10.2006 [жалоба]
№109 Написал: Phil Москва (Сегодня, 19:30) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Ха-ха, а что это за нехороший человек был (из наших), который, при первом голе, вытолкал уругвайца из стенки (вместе с собой), куда Суарес Акинфееву мяч и закатил smiley Я что-то не успел заметить - быстро так толкался smiley . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№108 Написал: holod хамина (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
самедов конечно обосрался полностью....все запорол ...а смольников последнее время деградирует....лучшие годы позади ..увы....к сожалению..
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№107 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Акинфеев сильнейший вратарь

В РОТ **ЯРЬ. Вот ему и наху*рили в три смычка полон рот


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№106 Написал: miktar (Сегодня, 19:28) #
  • -1
  •  (5)
online

Акинфеев сильнейший вратарь России, а свиньи, на всегда останутся свиньями.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№105 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
если б не он было б штук 5

Если б стоял Селихов или Лунев - было бы 1 или вообще ноль, все три - вратарские, последний так подали, ибо в раме рукожоп, не умеющий играть на выходе. Уругваец сегодня три таких подачи намертво забрал


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№104 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
Акинфеев тоже говно

если б не он было б штук 5...Самедов - гавно confused

Кузяев- гавно.
Дзюба не гавно.
Дзюба-бревно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№103 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:26) #
  • +5
  •  (5)
online

Не наш день, сцуко, совершенно не наш!!!

Начали нормально. Но Черышев свой момент не решил. Тут же накосячили - после чего штрафной. Конифей пустил в свой.
Второй гол - не обязательный. Мог и не срекошетить. Конифея винить не за что, но не выручил!
Блеать, еще и удаление!

Под завязку для одной игры. Не наш день, бывает!

А кому больше повезло, бабушка на двое сказала. Шанс есть всегда.

Но игра показала - в обоих первых матчах выходили лучшие. Поддержать уровень могут всего два-три человека со скамейки. Ротация - не про нас.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№102 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Сибирячок
Смольников ноль и говно.

сам гавно confused

Не сам, а само. Чмольников - само говно


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№101 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сегодня уровень был виден наглядно.
Чет рановато пик формы прошел)
У Хиддинка тогда на 3 матча хватило)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№100 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ничего страшного не произошло по большому счету.
Ряд вопросов после игры:
1. И сегодня Черчесов не понял, что Самедову пора на лавку? Все стандарты просрал...
2. Миранчука так часто выпускают в основе, что он решил балду попинать? Он видимо забыл, что это не товарняк и тут стоит биться за сборную насмерть, а не просто присутствовать в списке игроков. Абсолютно разочаровал...
3. Смольников даже на замену Фернандесу не годится...
4. Почему после удаления сняли Чернышева, а не Самедова? Чернышов ощутимо лучше по игре, играет на другом фланге... Фернандес спокойно и за Самедова бы бровку отбегал, особенно с учетом феноменакальной игры Самедова.
Ждем вечера, кто бы ни был соперником - один фиг будем болеть за парней, если они и дальше будут биться
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№99 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
ИггггггггггаааааааааааааааарИИИИИИИИ!!!!!!!!!

Ты нас слышишь?(с) joy


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№98 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
..хитрая игра...никому не нужная..прессинга не было...сразу стало понятно..Проходняк. Миранчук ВЫПАЛ полностью..Самедов швах..

ждём 1/8.....там и посмотрим...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№97 Написал: joly Сочи (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Проиграли по делу надежда была лишь на везение : не случилось. Брызгать слюной ( проводить анализ ) сразу же после игры - эмоции заслонят реальность. Лучших не было : уступили в технике , мозгах и скорости. Ругать Черчесова не за что - это были лучшие игроки нашей страны ( просто они зажрались - но то было до Черчесова).


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№96 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 19:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: K I N G
Надеюсь весь наш нефарт этого ЧМ был сегодня. В 1/8 будет оптимальный состав, другая игра. Не будем посыпать голову пеплом. Ребята молодцы, бились.

Вот честно не понимаю таких людей,причем тут не фарт и состав не тот да и посыпать голову пеплом.Ау -ууу это просто другой уровень соперника а не обыгранные любительские сборные.Не знаю кто как а я реально смотрю на вещи и это сборная свой максимум уже показала


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№95 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Акинфеев тоже говно

если б не он было б штук 5...Самедов - гавно confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№94 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:20) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: N-52
Игнашевич и Дзюба- бойцы

справедливости ради, проиграла сборная России и Дзюба свой полумомент не использовал, и Игнашевич в первом голе виноват(открыл угол Суаресу) не меньше Самедова\Смольникова\Кутепова\Газинского


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№93 Написал: Рокер (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не оправдал надежд Миранчук, откровенно слабо сыграл Самедов, ни о чём как обычно Смолов. Лучший однозначно Зобнин.
Без Дзагоева и Головина отсутствует полностью креатив в атаке.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№92 Написал: Sovet Union Балашиха (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
На эту игру не стоит обращать особого внимания, она ничего не решала. К этой игре надо относиться как к товарищеской игре игре, где тренер дал отдохнуть некоторым основным игрокам и еще раз убедился в основном составе.
Порадовало что игроки основы показали желание играть, а вот ближайший резерв надежд не оправдали. Опять же этой игрой мы спутали планы нашим соперникам в 1/8 и теперь они не знают чего от нас ждать.
А всем недовольным сегодняшней игрой могу посоветовать послушать Семен Слепаков и Ленинград - Чемпионы.


--------------------
Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут!
Регистрация: 9.04.2016 [жалоба]
№91 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:20) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: soloz
Проиграла сборная, а стыдно за спартак.

Хорошо подметил ..ощущение как будто сала под самогонку переел..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№90 Написал: Mihail69 Московская область (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Antip7,
Ты про арбитра лучше молчи.
Регистрация: 29.10.2006 [жалоба]
№89 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
по большому счету уругвай не показал какой-то супер игры. Ошибок тоже было немало. С таким уругваем можно играть. Наши сами себе привезли 2 гола, а это по сути игра сделана. Главное сделать правильные выводы.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№88 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:16) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Сибирячок
Смольников ноль и говно.

сам гавно confused

ну, не огорчайся, Акинфеев тоже говно.

ИггггггггггаааааааааааааааарИИИИИИИИ!!!!!!!!!


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№87 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:16) #
  • +8
  •  (8)
online

В парней камень грех бросать, играли норм и до последнего. Другое дело, что Уругвай не саудиты, сильную сборную одним наскоком не возьмёшь, тем более вдесятером.
Смольников, канеш, подвёл, что и говорить, но и другие тоже много ошибались.
Но ещё раз повторюсь, хоть и проиграли крупно, нет ощущения безнадёги.


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№86 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 19:15) #
  • +4
  •  (6)
online

Надеюсь весь наш нефарт этого ЧМ был сегодня. В 1/8 будет оптимальный состав, другая игра. Не будем посыпать голову пеплом. Ребята молодцы, бились.


--------------------
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№85 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:15) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Смольников ноль и говно

Да и Петухеев. Еще до турнира говорил - бог троицу любит, с двух турниров Рукожоп сборную уже отправил


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№84 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:15) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Проиграла сборная, а стыдно за спартак. sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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