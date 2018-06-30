Луис Суарес: очень рад, что мы заняли первое место. Мы сделали историю!

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная Уругвая встречалась с командой России - 3:0. Лучшим игроком этого матча был признан нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, который после игры ответил на вопросы журналистов.- Мы хотели расти в своей игре с каждым матчем. После двух побед по 1:0 мы хотели выиграть крупнее. Очень рад, что мы заняли первое место. Мы сделали историю, потому что впервые Уругвай занял 1 место в группе.- Давайте не будем тратить время на такие вопросы, давайте следующий.- Я об этом не думал. Конечно, рекорды надо бить. Я думаю мы с командой ещё будем их бить. Хочу поблагодарить уругвайцев, которые не пожалели времени и денег и приехали сюда, мы их наградили сегодня.- В первых матчах цена ошибки очень высока, думаю, этим объясняется игра в первых двух матчах. Сегодня мы вышли на игру с другим настроением и лучше справились с давлением, вы это видели.