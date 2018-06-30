Андрей Червиченко: в этот раз Черчесов ошибся

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Андрей Червиченко: в этот раз Черчесов ошибся

Андрей Червиченко: в этот раз Черчесов ошибся Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 3-го тура чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая (0:3).

- О матче:

Ничего, что не укладывалось в рамки ожидаемого, я не увидел. Объективно, Уругвай сильнее нашей сборной. На мой взгляд, если в предыдущих матчах Черчесов сделал всё грамотно, то в этот раз он ошибся: Миранчук в игру вообще не попал в игру, со Смольниковым всё понятно, он давно не является высококлассным защитником, и его красная карточка объясняется тем, что при таких скоростях он просто не успевает. И удивило в этот момент то, что после удаления убрали, пожалуй, самого креативного и интересного футболиста нашей команды - Дениса Черышева. Это решение можно объяснить только тем, что ему берегли силы на плей-офф, но учитывая с помпой отпразднованные предыдущие победы заставляли, на мой взгляд, менее трагично проиграть последний матч в группе. А то ведь и пять могло залететь, учитывая увиденное на поле...

Я не говорю, что Черчесов сделал всё неправильно: если ротацию он провёл для того, чтобы посмотреть что-то для себя - это объяснимо. Но мне кажется, что уже в первые 20 минут было понятно, что Миранчук не попадает в игру. Непонятно также упорство тренера в вопросе Смолова, который вновь вышел и в третий раз показал, что он ну просто никуда... Уж точно не лидер наших атак, несмотря на все дифирамбы до турнира и во время даже минувшей игры.

- О групповом этапе для сборной России:

На мой взгляд, команда выступила отлично! По тому, как она подходила к турниру, у всех были трагические ощущения. Но команда решила вопрос выхода в плей-офф в первых же матчах, и это говорит о том, что что-то положительное в нашем футболе есть, у нас есть и игроки, с которыми при правильной работе можно добиваться результатов. Пусть говорят, что с группой нам повезло, но мне видятся победы над Саудовской Аравией и Египтом очень достойными.

- О сопернике по плей-офф:

Начинается лотерея: Португалия или Испания. Там может быть всё что угодно. Забьёшь одного дурака или доведёшь до пенальти - и дальше прошёл. А так, посмотреть на нашу команду будет интересно и на фоне Криштиану Роналду... Правда, может появиться элемент садизма (смеётся), но вдруг Игнашевич как косой его срубит и выключит из игры. Да и как на фоне технарей из Испании мы смотримся. Я считаю, что себя нужно пробовать с сильными соперниками. Все понимают, что чемпионами мира мы не станем, поэтому если игра 1/8 станет для нас последней, хотелось бы, чтобы она была яркой и красивой.
Теги: Червиченко Сборная России
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№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:57) #
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Миранчука нельзя было ставить в центр - он медленный, это ошибка. Миранчука нужно было ставить на место Самедова, а вместо Самедова выпускать Кузяева
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:32) #
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online

Экспериментатор продолжает искать оптимальный вариант состава. Пока.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Червь - клоун. Черчес не ошибся, наоборот - он всё сделал правильно (для себя). ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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