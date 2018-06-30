Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибались

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибались

Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибалисьЗащитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о причинах разгромного поражения от Уругвая (0:3), передаёт из Самары корреспондент Rusfootball.info.

- Уругвай настолько силён в сравнении с Саудовской Аравией и Египтом?

- Нет, просто мы допустили грубые индивидуальные ошибки, от этого такой результат. Мне сложно сказать, я сегодня только первую игру в стартовом составе провёл.

- Комфортно было слева в защите играть против уругвайской атаки?

- Я старался играть так, как мне велел тренерский штаб. Насколько удалось, у них надо спросить.

- Не было ли в сборной настроения, что мы вышли из группы и сегодня можно поспокойнее сыграть?

- Ни в коем случае. Мы сами настраивались, тренерский штаб говорил о важности игры. Никакой расхлябанности и недооценки предстоящего матча не было.

- Может, стоило больше отрабатывать стандарты на тренировках? Все голы пропустили с них?

- Возможно. Тренеры нам подскажут какие-то нюансы. Эти стандарты пришли из-за своих ненужных ошибок.

- Какого соперника хотели бы получить в 1/8 финала?

- Кто попадётся, с теми и придётся. Разницы нет.

- Что нужно, чтобы успешно сыграть в 1/8 финала?

- Убрать ненужные ошибки.

- Рады, что снова в "Лужниках" сыграете? Уже однажды принёс удачу стадион?

- Сейчас об этом даже мысли нет, внутри опустошение, расстроены результатом.

- Это поражение как-то скажется на психологическом состоянии сборной?

- Надеюсь, что нет. Может, даже подстегнёт нас к тому, чтобы убрать ошибки, которые мы сегодня допустили.
Теги: Кудряшов Сборная России Сборная Уругвая
Сегодня, 20:31
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№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Как же ты уберешь ошибки - если вы команда другого калибра ?


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
только у черчесова могут играть кутепов и кудряшов
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: PanoV
Ну ты то совсем как любитель смотрелся на их фоне.

Ну Кутепова сложно переплюнуть.. два жестоких обреза, несколько запоротых "искусственных офсайдов" и полностью проигранная позиция на скорости. Конечно Жирков получше Кудряшова, но КуТяпов, при более - менее скоростном сопернике, это просто кошмар. Кудряш на его фоне просто пантера
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну ты то совсем как любитель смотрелся на их фоне.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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