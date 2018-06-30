Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибались

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о причинах разгромного поражения от Уругвая (0:3), передаёт из Самары корреспондент- Нет, просто мы допустили грубые индивидуальные ошибки, от этого такой результат. Мне сложно сказать, я сегодня только первую игру в стартовом составе провёл.- Я старался играть так, как мне велел тренерский штаб. Насколько удалось, у них надо спросить.- Ни в коем случае. Мы сами настраивались, тренерский штаб говорил о важности игры. Никакой расхлябанности и недооценки предстоящего матча не было.- Возможно. Тренеры нам подскажут какие-то нюансы. Эти стандарты пришли из-за своих ненужных ошибок.- Кто попадётся, с теми и придётся. Разницы нет.- Убрать ненужные ошибки.- Сейчас об этом даже мысли нет, внутри опустошение, расстроены результатом.- Это поражение как-то скажется на психологическом состоянии сборной?- Надеюсь, что нет. Может, даже подстегнёт нас к тому, чтобы убрать ошибки, которые мы сегодня допустили.