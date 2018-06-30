Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
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F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

По итогам всех матчей в группах А и B определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира – 2018.

Сборная России, которая заняла второе место в группе А, встретится в первом раунде плей-офф с победителем соседней группы – командой Испании. Матч пройдёт на стадионе "Лужники" 1 июля.

Сборная Уругвая, ставшая победительницей в группе А, в 1/8 финала сыграет с командой Португалии, которая финишировала на второй строчке в квартете B.
Теги: Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 22:59
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№44 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Не-а, прикол в том, что свиньи даже тут живут воспоминаниями.
А я про текущий момент, так что:
Hic Rhodus, hic salta smirk


Алёшка с протекающим моментом, в сборной нет Селихова.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№43 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 23:12) #
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online

Scooter,
Что ж ты фраер сдал назад?)
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№42 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Точка Невозврата
На авиаперелете сэкономим...

satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№41 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
С Португалией шансов больше было бы, но и испанцам на этом чм делать нечего

они еще не раскачегарились. им пофиг с кем играть и с какого места выходить в 1\8
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№40 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 23:12) #
  • +2
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online

Я уж думал подменили пацанов, ан нет - вернулась сборная России.
Ну и на уровне матчей на вылет с вязкими и более мастеровитыми испанцами шансы близкие к нулю.


--------------------
Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№39 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:11) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: ММВ
Страна нытиков!испанцев кто то смотрел на турнире? С ними можно и нужно играть!

У нас с ними всегда проблемы.. не подходим по гороскопу
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№38 Написал: mustang (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
думаю что пройдем
испания ноль полный


--------------------
за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
№37 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 23:11) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DED MAKAR
адо болеть против эих п1даров,

Ты прав
ъолько пидоры болекют за россию
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№36 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:11) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
финита ля комедия. а че арабы закончились?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№35 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 23:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Цитата: MSergio
Поставь тогда Селихова в ворота, и он
по устоявшейся спартаковской привычке 0,7 заглотнет. laughing


Самый прикол, что от Португалии ваша Малафья 7 заглотила с проглотом.


Не-а, прикол в том, что свиньи даже тут живут воспоминаниями.
А я про текущий момент, так что:
Hic Rhodus, hic salta smirk


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№34 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
С Португалией шансов больше было бы, но и испанцам на этом чм делать нечего

А с Ираном еще больше
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№33 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:10) #
  • -1
  •  (3)
online

опять все будут наших ругать, не бросайте в них камни, они национальные герои после 2хматчей))) пусть таковыми и остаются.
Как же, впервые вышли из группы за 30 лет))))))))
Болваны не понимают, как гений ошибся в 90-м, и какая сборная у нас была в то время))
А эти миллионеры, футбол видят только по телевизору или когда их выносят космические команды в ЛЧ)))
Усатый, конечно велик, брать в сборную Смольникова, уровень которого Амкар это сильно)))
С Испанией, объективно, шансов нет.
Жаль, что Марокко не дотерпел, а Иран дожал)))))))))))))))))))))


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007 [жалоба]
№32 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 23:10) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сборная России по футболу - говно собачье. Зажравшиеся миллионеры, которые ни на что не способны.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№31 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 23:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Португалия была бы предпочтительней, точнее её стиль игры, а вот испанцы нам даже мяч потрогать не дадут, с их техникой то.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
№30 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 23:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Португалией шансов больше было бы, но и испанцам на этом чм делать нечего


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№29 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 23:08) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Страна нытиков!испанцев кто то смотрел на турнире? С ними можно и нужно играть!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№28 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 23:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
demon_fs,
Или ты, гомосек, заткнёшься и жидко обделаешься. нострадамус куев
Регистрация: 9.10.2010 [жалоба]
№27 Написал: DED MAKAR Москва (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надо болеть против эих п1даров, Испании и Португалии в дальнейшем! Сцуки,у строили театр! Вперед Германия,ты Чемпион!!!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№26 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 23:07) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
В 1\8 Уругвай оттарабанит Португалию

Тоже так думаю


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№25 Написал: tantara002 (Сегодня, 23:07) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: 91800bsp
Надо припоминать гишпанцам 2008 год. С ними можно играть

Припомнить две игры с общим счетом 0:7?
Ты че , Васечек , прикалываешься, и у вас в провинции такие шуточки ?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№24 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 23:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично. blush
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№23 Написал: Grifon Самоварная губерня (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
хз, по мне лучше с испанцами, чем с ираном или с португезами. будет интересно.


--------------------
И несмотря на ностальгические формы радости, жить прошлым - это первый признак старости...
Регистрация: 14.04.2009 [жалоба]
№22 Написал: qbbq12q Пенза (Сегодня, 23:07) #
  • +4
  •  (8)

Без Шансов
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№21 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 23:06) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Поставь тогда Селихова в ворота, и он
по устоявшейся спартаковской привычке 0,7 заглотнет. laughing


Самый прикол, что от Португалии ваша Малафья 7 заглотила с проглотом.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№20 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 23:06) #
  • -2
  •  (2)
online

Scooter,
Переобулся?Ормеец такой Ормеец)
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№19 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
это фиаско , накрнец-то все заткнуться и поймут что ловить тут нечего как были гомном так и остались, спасибо мудко и тд что развивали наш спорт
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№18 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees:
Ну вот и закончился турнир для усатой сборной,Игаряшка запустит пятеру

Положа руку на сердце, а другую на нагретые шарики (СА и Египет) нам и так ничего не светило. Но фортуна (злодейка) в чьем лице не знаю нам помогла, двинули пенсионную реформу под шумок laughing
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№17 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Печалька, хуже соперника сложно придумать, но наши и так прыгнули выше головы
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: dvdw (Сегодня, 23:04) #
  • +3
  •  (3)
online

От автобуса можно до пеналей и дотянуть с испанией
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№15 Написал: ArtemZaitcev Санкт-Петербург (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
О май гад...
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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