Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

По итогам всех матчей в группах А и B определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира – 2018.Сборная России, которая заняла второе место в группе А, встретится в первом раунде плей-офф с победителем соседней группы – командой Испании. Матч пройдёт на стадионе "Лужники" 1 июля.Сборная Уругвая, ставшая победительницей в группе А, в 1/8 финала сыграет с командой Португалии, которая финишировала на второй строчке в квартете B.