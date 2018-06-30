Тренер сборной Коста-Рики о жаре в России: нам было прохладно

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 против сборной Швейцарии."Меня очень огорчает то, что мы не смогли выйти в плей-офф. Мы старались работать по максимуму, создавали моменты, играли быстро, но не добились приемлемого результата. Боролись до последних минут в матче с Бразилией, однако все равно уступили сопернику, который играл до последних секунд. Конечно, у нас была сложная группа, но не хотелось бы все объяснять только этим. Безусловно, наше выступление меня расстроило. И очень хочется в последнем матче добиться лучшего результата, чем в предыдущих.Жара под 30 градусов? Мы привыкли играть и в более жаркую погоду, так что это не оказывало на нас никакого негативного влияния. В России нам было даже прохладно", - цитирует специалиста Матч ТВ.