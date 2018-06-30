Чтим традиции: Германия сенсационно покидает чемпионат мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Чтим традиции: Германия сенсационно покидает чемпионат мира

Чтим традиции: Германия сенсационно покидает чемпионат мираГермания завершила этот чемпионат мира тем же, чем и начала – провалом. Чемпион мира покидает следующий турнир на групповой стадии, немцы оказались верны этой традиции. Rusfootball.info рассказывает о матче, подарившем первую настоящую сенсацию на российском мундиале.









Чемпионат мира-2018


Группа F. 3-й тур


Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)


Южная Корея – Германия 2:0


Голы: Ким Ен-Гвон, 90+3, Сон Хым-Мин, 90+6

Южная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Юн Ен-Сон, Хон Чул, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Ку Джа-Чхоль (Хван Хи-Чхан, 56; Ко Е-Хан, 79), Чон У-Ен, Ли Дже-Сон, Мун Сон-Мин (Чу Се-Чон, 69), Сон Хын-Мин.

Германия: Нойер, Хектор (Брандт, 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес, 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер, 63), Ройс, Вернер.

Предупреждения: Чон У-Ен, 8, Ли Дже-Сон, 23, Мун Сон-Мин, 48, Сон Хын-Мин, 65.

Почти что Лёв

Главного тренера сборной Южной Кореи нередко сравнивают с Йоахимом Лёвом, прежде всего, по внешней похожести, но на этом чемпионате мира Син Тхэ Ён пытался преуспеть в тактическом плане. На мундиаль он привез две схемы, а некоторые игроки за один матч умудрялись у него поиграть сразу на трех позициях, правда, все старания свели на нет пенальти, и со Швецией, и с Мексикой азиаты пропускали первые мячи в матчах подобным образом.

Оказалось, что у тренера был своеобразный план, как идти по турниру, чтобы попасть в плей-офф, о нем он поделился на предматчевой пресс-конференции. Впервые на моей памяти в зале не было свободных мест, а люди были вынуждены стоять в проходах. План состоял в в следующем – зацепить очки у Швеции или Мексики, а в третьем туре обыграть немотивированную Германию с резервистами в составе, которая к этому времени застолбит за собой первое место в группе, но не одному из пунктов не суждено было сбыться. Теперь Корее требовалась крупная победа над лидером рейтинга ФИФА, при условии, что Мексика победит скандинавов. В это очень трудно поверить, но не стоит забывать, что два последних турнира действующие чемпионы не выходили из группы.

Мы ждем перемен

Перед третьим матчем группового этапа Лёв, который точно останется тренером сборной независимо от результата этого чемпионата мира, почти наполовину поменял состав команды – Хуммельс восстановился от повреждения шеи и составил «баварскую» пару в центре обороны с Зюле (Боатенг пропускал матч из-за удаления, что позволило ему попасть в сборную худших игроков британского издания "The Sun", а Рюдигер не впечатлил своей игрой, в теории Йоахима можно было бы обвинить в отсутствии толерантности). Также в основе появились Хедира, Озил и Горетцка, тогда как на скамейке остались сломавший нос Руди, Мюллер, что немного неожиданно (вряд ли угроза дисквалификации повлияла, скорее невнятная игра) и Дракслер.

У, Су, Юн, У – нет, это не сборник рэперских эдлибов, всего лишь состав Южной Кореи, которая также не смогла выставить оптимальное сочетание. Главная потеря – травма Ки Сон Ёна, полузащитник «Суонси» является системообразующим игроком для азиатской команды. У нее в итоге также произошло 5 изменений по сравнению с матчем второго тура, расплакавшийся после поражения от Мексики Хен Сон Мин, конечно, на месте. Кстати, чаще всего именно его имя красовалось на футболках болельщиков, что вполне логично.

Немецкое преимущество по болельщикам, корейское – по моментам


Кстати, о фанатской поддержке. Обычно на матчах нашего мундиаля можно наблюдать перевес одной из сторон. Но играли не латиноамериканские команды, потому силы поделились примерно поровну – корейцы, немцы, россияне, большей частью симпатизироваввшие команде, у которой больше звезд в команде. Кроме того, Германию, поддерживало большое количество представителей нашей страны, одетых в немецкую форму. Интересно, что перед матчем можно было встретить немало азиатов в немецких цветах, вряд ли только это были корейцы, если только северные. Азиаты еще и располагались несосредоточенно, возможно, именно поэтому они выглядели менее мощно.

Первую атаку провели именно корейцы, возможно, показывая, что они готовы к необходимой крупной победе, но немцы тут же прибрали мяч к своим ногам. Правда, полминуты этого не мог сделать Озил, уже в самом дебюте встречи он остался без бутсы, может быть, именно этому была посвящена ранняя волна от болельщиков? В параллельном матче также значились нули, вот и немцы не торопились, соорудив что-то опасное минуте к 15-й – Горетцка совершил перехват, создав возможность для опасной контратаки, последний пас оказался неточным.

А затем что-то случилось с Нойером, видимо, поймавшим флэшбек имени Игоря Акинфеева. Последовал удар со штрафного, Мануэль выронил мяч из рук, но успел парировать удар Сон Хын Мина, возможно, это и есть класс, когда ты успеваешь исправить свою оплошность, прости Сон, второй чемпионат мира подряд такое не прокатывает. Через шесть минут у игрока "Тоттенхэма" была еще одна неплохая возможность открыть счет, но в створ попасть не удалось.

Мерседес тормозит


Между тем, закончился первый тайм, в котором Германия уступила по количеству ударов, хотя чаще атаковала, постоянно натыкаясь на укрепленные ряды корейской обороны, очередная трудная игра для немецкой команды, сразу перед глазами всплывали Мексика и Швеция, которые в Екатеринбурге выдавали огненный первый тайм, при тех же нулях. Но других матчей у чемпионов мира не бывает, все на них настраиваются по-особому.

А вот в начале второго тайма пришли моменты, причем не в одинарном количестве. В стартовую пятиминутку Вернер мог делать дубль, но сначала его удар головой отразил голкипер, а затем Тимо не попал в створ, и это на фоне новостей из Екатеринбурга, там повели шведы, отправившие Германию на третье место в группе. Все как в игре со Швецией,где срочно нужно было забить, практически сразу на поле появились Гомес и Мюллер.

Над корейцами не довлел никакой груз, они играли в свое удовольствие, им удавались контратаки, особенно после ухода Хедиры, прикрывавшего центр, да и моментов создали немало, чего только стоит возможность Мун Сон Мина, который почему-то не бил из выгодной позиции, а ждал, когда Зюле лишит его мяча. Германия осталась играть в 3 защитника, Гектор уступил место Брандту, а время тикало.

Национальная трагедия

В этот раз не нашлось удара Крооса или кого-либо другого. Спасителем очередной великой футбольной нации снова мог выступить защитник, но, в отличие от Рохо, Матс Хуммельс плечом не попал в створ. А в добавленное время случился гол, и не один, правда, за авторством Южной Кореи. Сначала ворота были поражены после розыгрыша углового стараниями Ким Ён Гвона, а через пару минут Сон Хэн Мин отправил мяч в пустые ворота, Нойер в это время исполнял вратаря-водилу.

Настоящая трагедия для Германии и ее армии болельщиков, которые зарыдали в едином порыве после финального свистка вместе с игроками, в плей-офф выходят из этой группы Швеция и Мексика. Чемпион мира вылетает на следующем мундиале, Германия оказалась верна этой традиции. Кто бы мог подумать, что немцы проиграют немотивированной Корее, и главное, результат абсолютно по делу. Недаром трибуны скандировали "Молодцы" в их адрес.

Иван Уральский. Rusfootball.info
Теги: Сборная Германии Сборная Южной Кореи Кроос Ройс
Сегодня, 18:58
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№10 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Разве не 2:0?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№9 Написал: Critique (Сегодня, 19:11) #
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online

Корейцы- молодцы! Пример самоотдачи. Смотрите и учитесь.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Wilshere (Сегодня, 19:08) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
В футбол играют 22 человека, а немцев побеждают корейцы
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У Меркель отлегло от души, не надо ехать теперь в Россию.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (6)

Южная Корея – Германия 1:0

я думал счет 2-0

новостники какие то обкуренные школьники, то флаг не тот, тот счет!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Для корейцев русская земля родная.
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 19:02) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
М дядя , немцам в России не везет
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (2)
online

Спасибо за всё фрау Меркель!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (1)
online

фольцваген тормозит или бмв, ну первое боле логичнее , почем мерс то?

народный там фольц, а бмв потому что домнирует же бавария которая не катит)))
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:00) #
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«Спартак»
Русские хакеры + корейский рандом = Сунь Хунь Вчай для всего вермахта на Волге! joy


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
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