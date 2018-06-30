Владимир Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ

Президент РФ Владимир Путин поздравил США с получением права провести чемпионат мира в 2026 году и выразил готовность поделиться опытом организации такого мероприятия. Речь об этом шла на его встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном."Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году", - сказал Путин."Пока нам удается организовать соревнования [ЧМ-2018] должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", - пообещал он.Со своей стороны Болтон заявил, что американская сторона "с удовольствием узнает о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат".