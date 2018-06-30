На ЧМ-2018 установлен рекорд турнира по автоголам

Защитник мексиканцев Эдсон Альварес, забивший в свои ворота во вчерашнем матче сборных Мексики и Швеции, стал соавтором рекорда – это 7-й гол на проходящем в России мировом первенстве, что является рекордом Чемпионатов мира.Предыдущий рекорд был установлен 20 лет назад на ЧМ-98 во Франции (6 автоголов).Футболисты сборной Мексики на чемпионатах мира 5 раз забивали в свои ворота – это тоже рекорд.