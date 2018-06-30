Мексиканец Гальярдо получил самую быструю карточку в истории ЧМ - на 15-й секунде

Полузащитник сборной Мексики Хесус Гальярдо был предупрежден в начале матча группового этапа ЧМ-2018 с командой Швеции.Это произошло на 15-й секунде игры. Таким образом, это самая ранняя карточка, показанная футболисту в истории чемпионатов мира.Предыдущий рекорд принадлежал уругвайцу Хосе Батисте, который получил красную карточку на 51-й секунде в матче ЧМ-1986.