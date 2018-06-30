Мексиканцы доставили десятки ящиков с пивом в посольство Южной Кореи в США

Мексиканский производитель пива поблагодарил игроков сборной Южной Кореи за победу над Германией (2:0) на чемпионате мира — 2018. Этот результат позволил сборной Мексики выйти в 1/8 финала турнира.Производитель алкогольных напитков доставил несколько десятков ящиков своего пива в посольство Южной Кореи в Вашингтоне.