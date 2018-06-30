Головин попал в десятку лучших игроков групповой стадии ЧМ-2018 по версии Telegraph

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Головин попал в десятку лучших игроков групповой стадии ЧМ-2018 по версии Telegraph

Авторитетное британское издание Telegraph представило собственную версию десятки лучших игроков группового турнира чемпионата мира-2018. В этот рейтинг вошел полузащитник сборной России Александр Головин, принявший участие в двух матчах из трех на старте мирового первенства.

"Головина сравнивают с Иньестой. В 1/8 финала он получит шанс встретиться с Иньестой лицом к лицу и доказать, что такое сравнение не напрасно", – говорится в заметке о Головине.

Полностью рейтинг выглядит так:
1. Лука Модрич (Хорватия);
2. Харри Кейн (Англия);
3. Эден Азар (Бельгия);
4. Филиппе Коутинью (Бразилия);
5. Криштиану Роналду (Португалия);
6. Андреас Гранквист (Швеция);
7. Диего Годин (Уругвай);
8. Ромелу Лукаку (Бельгия);
9. Александр Головин (Россия);
10. Алиреза Бейранванд (Иран).

Telegraph
Теги: Головин Иньеста Модрич Кейн Азар Коутиньо Лукаку Годин Гранквист Роналду
Сегодня, 15:28
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15
(2)
№15 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Полузащитник сборной России Александр Головин попал

Ну на ЧЕ он вообще был признан САМЫМ! ...херовым игроком турнира joy И компанинию ему составили ослы Игогошич и Щемильников


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№14 Написал: stainless (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Полузащитник сборной России Александр Головин попал в символическую сборную группового этапа ЧМ по версии Whoscored. Напомним, групповая стадия завершилась вчера. Россия пробилась в следующий раунд.

Символическая сборная группового этапа выглядит так: Шмейхель, Хименес, Мина, Стринич, Лустиг, Триппье, Головин, Коутиньо, Неймар, Лукаку, Кейн

* * *

Защитник сборной России Марио Фернандес вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018 по версии американского сайта B l e a c h e r Report.

Также в команде оказались голкипер сборной Южной Кореи Чо Хён У, полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат и защитник сборной Швеции Андреас Гранквист, выступающий в чемпионате России за "Краснодар".

Полный список выглядит следующим образом:

Чо Хён У (сборная Южной Кореи), Диего Годин (сборная Уругвая), Андреас Гранквист (сборная Швеции), Юссуф Сабали (сборная Сенегала), Н'Голо Канте (сборная Франции), Филиппе Коутиньо (сборная Бразилии), Лука Модрич (сборная Хорватии), Иско (сборная Испании), Нордин Амрабат (сборная Марокко), Харри Кейн (сборная Англии).
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: МАРТ

а по мнению ананистов?

без понятия, у тебя какое мнение?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (1)
online

Сколько людей, столько и мнений. Сколько авторитетных газет.. Ну не читайте, господа, газеты до обеда)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:59) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: К.А.
Головина сравнивают с Иньестой. В 1/8 финала он получит шанс встретиться с Иньестой лицом к лицу и доказать, что такое сравнение не напрасно

да они издевпются,скоты

а где же Зобнин, по мнению свиней, самый лучший игрок команды? опять Гинер всё купил?

а по мнению ананистов? smirk ....думаешь Месси?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Рефрижиратор
будет лежать и под себя гадить

Так делают только свиньи и одна известная на этом сайте корова -люша.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№9 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Даже они пиарят Головина

Отпиарасили вконец Головина stuck_out_tongue_closed_eyes Эдак он не то что в Ювентус, а в туалет уйти не сможет - будет лежать и под себя гадить


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 15:48) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: К.А.
anonymous,
ты действительно считаешь,что кто-то хочет,чтоб над Ромкой так же стe6aлись всякие телеграфы как сейчас над головиным?

serega_user,

пиарят,издеваясь?

как над Кутеповым?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:45) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
ты действительно считаешь,что кто-то хочет,чтоб над Ромкой так же стe6aлись всякие телеграфы как сейчас над головиным?

serega_user,

пиарят,издеваясь?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:44) #
  • -4
  •  (8)
online

Ожидается массовый падёж на тушинской свиноферме.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:43) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да по этому списку Месси нервно курит joy очередная клоунада
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 15:42) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: К.А.
Головина сравнивают с Иньестой. В 1/8 финала он получит шанс встретиться с Иньестой лицом к лицу и доказать, что такое сравнение не напрасно

да они издевпются,скоты

а где же Зобнин, по мнению свиней, самый лучший игрок команды? опять Гинер всё купил?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
да они издевпются,скоты

Даже они пиарят Головина cold_sweat


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
да они издевпются,скоты

Спакойна, там еще лучший в мире вратарь не все коленца выкинул в раме smile Пока только три вратарских гола


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:39) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Головина сравнивают с Иньестой. В 1/8 финала он получит шанс встретиться с Иньестой лицом к лицу и доказать, что такое сравнение не напрасно

да они издевпются,скоты


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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