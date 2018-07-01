Дмитрий Медведев поздравил сборную Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду России с выходом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.В 1/8 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова победили сборную Испании (1:1, по пенальти — 4:3)."Наша сборная в 1/4 финала. Молодцы!", — написал Медведев.