Валерий Рейнгольд: я критиковал Черчесова по доброму. Сейчас я просто преклоняюсь перед ним!

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018.«Критика в адрес Черчесова всегда была доброй, не злой. И я его никогда не оскорблял. Все были в шоке от того, как безобразно играла сборная в цикле подготовки, — теперь молчать, что ли? Мы должны говорить правду, если в футболе ты её не говоришь, то грош тебе цена! В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым, я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно. Я поздравляю его, тренерский штаб и ребят. Они удивили не только меня, но и миллионы людей в России. Наша сборная показала зубы, полную самоотдачу и любовь к родине – это дорогого стоит!" — сказал Рейнгольд.