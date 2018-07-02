Валерий Рейнгольд: я критиковал Черчесова по доброму. Сейчас я просто преклоняюсь перед ним!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: я критиковал Черчесова по доброму. Сейчас я просто преклоняюсь перед ним!

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018.

«Критика в адрес Черчесова всегда была доброй, не злой. И я его никогда не оскорблял. Все были в шоке от того, как безобразно играла сборная в цикле подготовки, — теперь молчать, что ли? Мы должны говорить правду, если в футболе ты её не говоришь, то грош тебе цена! В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым, я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно. Я поздравляю его, тренерский штаб и ребят. Они удивили не только меня, но и миллионы людей в России. Наша сборная показала зубы, полную самоотдачу и любовь к родине – это дорогого стоит!" — сказал Рейнгольд.

Чемпионат
Теги: Рейнгольд Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
20
(5)
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: ythe
Трольчонок, с Окраины

С Окраины?. Это кто писдит, господа?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№19 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Хозяин своих слов. Сборную за уши втащили в 1\4 финала. Этот не футбол , а цирк с дурной репутацией.

Трольчонок, с Окраины - что то ты везде Овно разбросал. Специалист, бл...


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Vanek
а если сольем хорватам- опять на гавно изойдешь ?


Сдаст в ломард сбережения. Да и делов то.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Черчесов сказал что с Уругваем тоже хорошо сыграли
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: Vanek (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну "не по- доброму" дед, не звизди. Истерил и кидался гавном. Щас "преклоняещься", а если сольем хорватам- опять на гавно изойдешь ?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: conscience
Поэтому людям нужны и не мнения,а знания. Или по крайней мере аргументированная позиция.

критика и сборной и тренера была более чем обоснованна и аргументирована игрой команды.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: conscience
Переобулся.

Только глупцы и мертвецы никогда не меняют своего мнения.(с)

Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть(c)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№13 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победителей не судят!
Черчесов сейчас на коне, с распушенными усами и сияющий, как полная Луна.
Заслужил.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Только глупцы и мертвецы никогда не меняют своего мнения.(с)

Поэтому людям нужны и не мнения,а знания. Или по крайней мере аргументированная позиция.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:56) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: К.А.
Только глупцы и мертвецы никогда не меняют своего мнения.(с)

И только тот кто меняет мнение свое от ситуации, как флюгер , тот настоящий , господа. А если тот кто чтит мертвые афоризмы и вовсе живее всех живых , Даже ипотечный - Россия шампиньон! Щас вовсе закончу всё .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: conscience
Переобулся.

Только глупцы и мертвецы никогда не меняют своего мнения.(с)


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Переобулся.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: METRo Химки (Сегодня, 14:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: avnik
Бедный дед!. Хорошо хоть Кондрат его не хватил...

-Слушай Доцент,ты был когда-нибудь маленький?
-У тебя папа, мама, был?
-Зачем ты такой злой? Зачем как собака? (с)
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бедный дед!. Хорошо хоть Кондрат его не хватил...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (4)

Для того,чтобы начать хвалить борную,надо сначала увидеть ее игру. Пока мы увидели две игры с никакими сборными,одну провальную(в принципе,ту которую мы смотрели на протяжении последних лет) и автобус,за который его очень хвалят,хотя практически все присутствующие на сайте за подобные автобусы ненавидят команды из нижней части турнирной таблицы РФПЛ. Двойной стандарт? Единственное,что можно отметить в этих играх - на поле нет равнодушных. И вс-таки я надеюсь увидеть ИГРУ в исполнении сборной с достойным соперником,тогда и будем говорить об оценке Черчесова.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Repehko
Валера, не тушуй, критика по делу, я о другом, ЧМ-2018 по сравнению с предыдущими какой -то блеклый, фавориты в большинстве отскочили, такое впечатление сб.России может выйти в финал не показав хорошей зрелищной игры не поразив ворота соперника с игры( не считая саудитов и Египет).

Валера?вы ровесники? играли вместе?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:36) #
  • -3
  •  (7)
online

В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым, я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно.

)))
Хозяин своих слов. Сборную за уши втащили в 1\4 финала. Этот не футбол , а цирк с дурной репутацией.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Repehko (Сегодня, 14:33) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Валера, не тушуй, критика по делу, я о другом, ЧМ-2018 по сравнению с предыдущими какой -то блеклый, фавориты в большинстве отскочили, такое впечатление сб.России может выйти в финал не показав хорошей зрелищной игры не поразив ворота соперника с игры( не считая саудитов и Египет).
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
№2 Написал: METRo Химки (Сегодня, 14:29) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Химки»
Молодец дед! А у многих других, которые не только критиковали, но и оскорбляли Черчесова, не хватит смелости, да и гордость не позволит, поменять свою точку зрения!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
первый откатчик...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.